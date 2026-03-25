Goal.com
مباشر
Man Utd Women gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

ترجمه

الأسبوع الحاسم لموسم مانشستر يونايتد: فريق «الشياطين الحمر» بقيادة مارك سكينر بحاجة إلى تحقيق نتائج إيجابية أمام بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي لتجنب انهيار موسم واعد

التحليل الفني
مانشستر يونايتد
دوري أبطال أوروبا للسيدات
دوري السوبر الإنجليزي للسيدات
الكرة النسائية
مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ للسيدات
مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي
فقرات ومقالات

من المرجح أن تتحدد معالم موسم مانشستر يونايتد بناءً على الأحداث التي ستشهدها الأيام الثمانية المقبلة. فقد حقق «الشياطين الحمر» إنجازات رائعة هذا العام، حيث وصلوا إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات في أول مشاركة لهم في الدور الرئيسي، كما وصلوا لأول مرة إلى نهائي كأس الرابطة، ولكن إذا لم يحقق فريق مارك سكينر نتائج مهمة خلال الأسبوع المقبل، فقد لا يكون لديهم ما يثبت جهودهم.

بعد خروجه من كأس الاتحاد الإنجليزي عقب الهزيمة أمام تشيلسي في الدور الخامس الشهر الماضي، ثم خسارته أمام نفس الخصم في نهائي كأس الرابطة مؤخرًا، أصبح مانشستر يونايتد يضع رهاناته على جبهتين. تمثل إحداهما مسيرته الأوروبية الحالية، مع مواجهة ربع النهائي على مرحلتين أمام بايرن ميونيخ التي تبدأ في أولد ترافورد مساء الأربعاء، والأخرى هي مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، التي يواجه خطر أن تقصر بشكل كبير عن تلبية التوقعات.

على الرغم من بعض الإنجازات التاريخية، قد ينهي مانشستر يونايتد هذا الموسم دون أي لقب ودون التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. بالنظر إلى العديد من النقاط الإيجابية التي ظهرت هذا العام، كيف وصل الأمر إلى هذا الحد؟ وهل يستطيع سكينر و"الشياطين الحمر" إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح؟ أم أن الأوان قد فات؟

  • Phallon Tullis-Joyce Man Utd Women 2025-26Getty Images

    في موقف صعب

    لقد كان موسمًا غريبًا بالنسبة لمانشستر يونايتد. عند انطلاقه، لم يمنح الكثيرون «الشياطين الحمر» فرصة كبيرة، حيث كان تشكيل الفريق ضعيفًا للغاية ويبدو غير مؤهل للمنافسة في أربع مسابقات مختلفة. وتحوّل هذا الخوف إلى حقيقة مع حلول أشهر الشتاء، حيث عجز يونايتد عن التعامل بنجاح مع جدول المباريات المزدوج أسبوعيًا للحفاظ على حظوظه في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للسيدات مع البقاء في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

    بعد أن دخل مانشستر يونايتد شهر نوفمبر متأخراً بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي في الدوري، أصبح متأخراً بسبع نقاط عن غريمه المحلي المتصدر للجدول في منتصف الشهر، بعد أن تعرض للهزيمة أمام أستون فيلا ومانشستر سيتي في فترة لعب فيها خمس مباريات في 18 يوماً. وهي فجوة لم يتمكن من سدها منذ ذلك الحين.

  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    البقاء على قيد الحياة

    ومع ذلك، وبالنظر إلى التأثير السلبي لعدم إجراء أي صفقات انتقالات خلال الصيف، يستحق سكينر ولاعبوه الكثير من الثناء على الموقف الذي وضعوا فيه مانشستر يونايتد قبل دخول فترة العطلة الشتوية.

    كان الشياطين الحمر لا يزالون في صدارة السباق على المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الإنجليزي للسيدات، وحجزوا مكانهم في مرحلة خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، وفازوا في مباراة ربع نهائي كأس الرابطة أمام توتنهام، على أن تليها أول مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير. على الرغم من العقبة الكبيرة المتمثلة في قلة العمق في التشكيلة، كان مانشستر يونايتد لا يزال حياً وبقوة على جميع الجبهات الأربع. كان ذلك مثيراً للإعجاب بشكل كبير.

  • Man Utd Women 2025-26Getty Images

    الدفعة الضرورية لشهر يناير

    وعندما استثمر النادي بشكل جيد خلال فترة الانتقالات الشتوية، بدا أن مانشستر يونايتد قادر على المضي قدمًا وتعزيز مركزه. انضمت إلى الفريق المهاجمة المتميزة ليا شولر، واللاعبة الواعدة والمثبتة في تسجيل الأهداف إلين وانغرهايم، والظهير الأيمن الضروري هانا لوندكفيست. على الرغم من أن الدفاع بشكل عام كان لا يزال يفتقر إلى العمق، وهو ما كشفت عنه الإصابات في الأسابيع الأخيرة، إلا أن هذه كانت القطع التي احتاجها الشياطين الحمر للتعامل مع عودة أسابيع المباريات المزدوجة.

    كما دعمت النتائج الأولى لمانشستر يونايتد في عام 2026 هذا الاعتقاد. فاز فريق سكينر بثماني مباريات من أصل تسع مباريات في بداية العام، وكان التعادل السلبي الوحيد في ملعب الإمارات، حيث قاتل مانشستر يونايتد بشجاعة ليحصل على نقطة بعد أن انخفض عدد لاعبيه إلى 10. ومن أبرز الإنجازات الفوز على آرسنال في نصف نهائي كأس الرابطة، والفوز بنتيجة 5-0 في مجموع المباراتين على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، في حين أن سلسلة الانتصارات الأربعة المتتالية في الدوري الإنجليزي للسيدات وضعت الفريق في وضع مريح للغاية فيما يتعلق بالتأهل إلى البطولات الأوروبية.

  • Julia Zigiotti Olme Man Utd Women 2025-26Getty Images

    القصر عن الهدف

    لكن كل ذلك تغير خلال الأسابيع القليلة الماضية. كانت الهزيمة أمام تشيلسي في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي أمرًا يمكن التغاضي عنه، نظرًا لمكانة المنافس وحقيقة أنه لا يمكن فعل شيء حيال القرعة التي تحدد المواجهات في البطولات، لكن الخسارة 2-0 أمام نفس المنافس في المباراة التالية لمانشستر يونايتد، في نهائي كأس الرابطة، حرمت الفريق من فرصة الفوز بلقب آخر. كانت هذه هي المباراة السابعة عشرة التي يلتقي فيها الشياطين الحمر مع البلوز، ومع ذلك، لم يتمكنوا من التغلب على النادي اللندني سوى مرة واحدة فقط.

    ثم جاء التعادل المفاجئ بدون أهداف أمام وست هام الأسبوع الماضي، والذي وجه ضربة قوية لمانشستر يونايتد في سعيه لإنهاء الموسم ضمن المراكز الثلاثة الأولى. ورغم أن جدول الترتيب يظهر أن فريق سكينر لا يزال في المركز الثاني، إلا أن هذا لا يعكس الحقيقة كاملة. فالفريق لديه أصعب جدول مباريات متبقية بين الفرق الأربعة الأولى، بدءاً من المواجهة ضد المتصدر مانشستر سيتي يوم السبت. كما أن رحلة إلى تشيلسي في الجولة الأخيرة مدرجة في جدول مبارياته، وقد يكون الفوز الأول على الإطلاق خارج أرضه أمام البلوز ضرورياً للوصول إلى المراكز المؤهلة لأوروبا.

  • Fridolina Rolfo Man Utd Women 2025-26Getty Images

    الأسبوع الحاسم في الموسم

    ومع ذلك، ففي حين أن النظرة إلى موسم مانشستر يونايتد تتجه ببطء نحو الجانب السلبي، فإن كل ذلك يمكن أن يتغير خلال الأسبوع المقبل. فالفوز على بايرن ميونيخ، للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، سيكون إنجازاً هائلاً لفريق يتخلف بسنوات عديدة عن نخبة أوروبا، بعد أن أعاد تشكيل فريق سيدات محترف في عام 2018 فقط. وفي الوقت نفسه، فإن تحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي سيكون بمثابة معجزة حقيقية لآمال مانشستر يونايتد في العودة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

    ولن يكون تحقيق أي من هذين الهدفين سهلاً. بايرن هو المتصدر بفارق كبير في الدوري الألماني، بفارق 11 نقطة عن وولفسبورغ صاحب المركز الثاني، بينما تفوق مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد في لقاءهما في نوفمبر، بفوزه 3-0. لكن لا أحد منهما معصوم من الخطأ. حقق بايرن بعض النتائج المتواضعة في أوروبا هذا الموسم، كان آخرها التعادل مع أتلتيكو الذي هزمه مانشستر يونايتد ثلاث مرات العام الماضي، كما عانى مانشستر سيتي من بعض التعثرات مؤخرًا، حيث تعادل مع أستون فيلا بعد خسارته أمام أرسنال.

  • Man Utd Women 2025-26Getty Images

    حان الوقت لارتقاء إلى مستوى الحدث

    سيتعين على مانشستر يونايتد أن يقدم أفضل ما لديه. سيتعين عليه الاستفادة من العمق الهجومي الإضافي الذي اكتسبه بفضل فترة الانتقالات في يناير، وأن يكون أكثر دقة في إنهاء الهجمات مقارنة بما كان عليه الحال في مباراة وست هام الأسبوع الماضي، حيث أتيحت له فرص كافية للفوز بالمباراة. وسيتعين على سكينر أن يكون في أفضل حالاته فيما يتعلق باختيار التشكيلة والتغييرات أثناء المباراة أيضًا. هناك بعض الإصابات التي يجب التعامل معها، مما يجعل الأمور صعبة في الدفاع على وجه الخصوص، لكن بعض تبديلاته أثارت الدهشة مؤخرًا.

    إنها أسبوع مهم للغاية. بحلول فترة التوقف الدولية الشهر المقبل، قد يكون مانشستر يونايتد قد وصل إلى الدور نصف النهائي في أوروبا، وهو ما لم يحدث من قبل في هذه المسابقة، وقد يعود إلى الصدارة في السباق على التأهل لدوري أبطال أوروبا الشهر المقبل، بعد أن أضعف آمال منافسيه المحليين في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للسيدات. أو قد يقتصر موسم الشياطين الحمر على احتلال مركز ضمن المراكز الثلاثة الأولى، مع احتمال ضئيل لتحقيق ذلك أيضًا. الأمر كله بين أيديهم؛ والآن الأمر متروك لهم لتحقيق ذلك.

دوري أبطال أوروبا للسيدات
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
MAN
بايرن ميونخ للسيدات crest
بايرن ميونخ للسيدات
FCB
دوري السوبر الإنجليزي للسيدات
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
MAN
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
MCI