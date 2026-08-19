ليس بسبب الأزمة المالية.. سر "تأخُر" النصر في تجديد عقد جواو فيليكس

يُعد النجم البرتغالي جواو فيليكس، أهم لاعبي عملاق الرياض النصر؛ وذلك منذ ضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، صيف عام 2025.

فيليكس البالغ من العمر 26 سنة، انتقل من نادي تشيلسي الإنجليزي إلى فريق النصر الأول؛ بعقدٍ لمدة موسمين، حتى 30 يونيو 2027.