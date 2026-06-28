دائمًا ما يُقال "إن ليونيل ميسي حالة خاصة في كرة القدم"، لكن عامر جاموس؛ لاعب الأردن، جسد تلك المقولة بطريقة مختلفة تمامًا، استفزت جماهير النشامى في كأس العالم 2026.
الجمهور يستشيط غضبًا .. لاعب الأردن يحتفل بإهداء ليونيل ميسي فرصة تسجيل هدف في شباك النشامى!
الأردن يودع كأس العالم 2026
في أول مشاركة له بكأس العالم 2026، لم ينجح في المنتخب الأردني في تخطي دور المجموعات، إذ تلقى ثلاث هزائم، تذيل بهم جدول ترتيب المجموعة العاشرة دون أي نقطة.
النشامى افتتحوا مشوارهم بالهزيمة أمام النمسا (1-3)، ثم خسروا بصعوبة أمام الجزائر (1-2)، قبل أن يكون الختام بالسقوط أمام الأرجنتين (1-3).
تدخل جاموس على ميسي
بتخصيص الحديث عن صاحب الواقعة الجدلية؛ عامر جاموس، فلم يشارك في هزيمتي النمسا والجزائر، إذ كان حبيسًا على مقاعد البدلاء.
فيما كان الظهور الأول لصاحب الـ32 عامًا خلال مواجهة الأرجنتين، إذ نزل بديلًا في الدقيقة 76 من عمر المباراة بدلًا من نزار الرشدان، ليرتكب بعدها بثلاث دقائق فقط تقريبًا خطأ على حدود منطقة الجزاء بإعاقة ليونيل ميسي، في ظل فشله في إيقافه بطريقة قانونية.
هذا الخطأ تسبب في استقبال مرمى الأردن للهدف الثالث في اللقاء، إذ سجله ميسي من تسديدته القوية المعتادة.
تعليق عامر جاموس على الواقعة
لاعب الوسط الأردني أراد الاحتفال بظهوره الأول في كأس العالم، والذي تزامن مع مواجهة ليونيل ميسي، ما يحدث حدثًا تاريخيًا مزدوجًا للكثير من اللاعبين.
لكن عامر جاموس اختار طريقة غير مناسبة تمامًا للاحتفال بمواجهة ليو، إذ بدى وكأنه يحتفل بإهدائه فرصة إحراز هدف في شباك النشامى أكثر من أي شيء آخر..
عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اختار جاموس أن ينشر لقطة إعاقته لميسي التي أتى منها الهدف الثالث، و"زاد الطين بلة" بالتعليق الذي أرفقه مع الصورة، حيث كتب: "الأحلام تتحول إلى حقيقة. الحمد لله رب العالمين، شخصيًا أبو تياغو".
هذا التعليق استفز الجماهير الأردنية كثيرًا، في ظل غضبها من فشل منتخبها في تحقيق أي نقطة بالمونديال، رغم أن النسخة الحالية تصنف أسهل نسخة من الحدث العالمي قياسًا على مشاركة 48 منتخب بها، ما يتيح فرص لمنتخبات أكثر للعبور للدور الثاني.
واضطر عامر جاموس لإغلاق التعليقات على منشوره على "إنستجرام"، في محاولة لمواجهة الغضب الجماهيري التي انهالت عليه بالهجوم.
وماذا بعد؟
التحدي القادم لمنتخب الأردن بعد وداع كأس العالم 2026، هو كأس آسيا السعودية 2027، حيث أوقعت القرعة النشامى في مواجهة أوزبكستان، البحرين وكوريا الشمالية أيام 8، 13 و18 من يناير المقبل.