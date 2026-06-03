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الأردن | اتخذ من "فاتحة الكتاب" علمًا وشاهد على قصة "أهل الكهف" .. النشامى إلى كأس العالم 2026 بنقطة مضيئة وسط الإخفاقات

فقرات ومقالات
المنتخبات كما لم تعرفها من قبل!
الأردن
كأس العالم
موسى التعمري
O. Al-Fakhouri
جمال السلامي

كأس العالم 2026 مع GOAL بنكهة مختلفة .. إليك نبذة عن بلد النشامى خارج الملعب، وكل ما تريد معرفته عن منتخب الأردن!

الأردن، فلسطين، السودان، الكويت والإمارات .. خمسة أعلام عربية، تشبه بعضها كثيرًا، فجميعها تتشارك في الألوان "الأحمر، الأسود، الأبيض، الأخضر"، مع اختلاف ترتيبها وهندستها بعض الشيء.

السبب وراء ذلك هو أن هذه ألوان الراية التي رُفعت في الثورة العربية الكبرى عام 1917، والتي استنبطت من العصور الهاشمية (الأحمر)، العباسية (الأسود)، الأموية (الأبيض)، والفاطمية (الأخضر).

الجارتان الأردن وفلسطين تحديدًا تتشابه أعلامهما في كل شيء، حتى قرر البلد الأول أن يضيف "النجمة السباعية" لعلمه، ليميزه عن غيره من أعلام البلاد المشاركة في الثورة العربية الكبرى .. لكن هل سألت نفسك يومًا لماذا النجمة السباعية تحديدًا؟

في البداية، تم إضافة هذه النجمة إلى علم الأردن بعدما اعترف البريطانيون بالأمير عبدالله بن الشريف حسين حاكمًا لإمارة شرق الأردن، بهدف تمييز العلم، كما ذكرنا سلفًا.

أما عن دلالة "النجمة السباعية" فهي تحمل الكثير من المعاني في مختلف السياسات والثقافات والديانات، لكن بتخصيص الحديث عن الأردن، فالغرض هو الإشارة إلى "السبع المثاني" في القرآن الكريم، وهي عدد آيات سورة الفاتحة، ليربط علم المملكة الوطني بالهوية الإسلامية لها.

ولأهمية هذه النجمة، فقد استحدثت المملكة الأردنية عام 1972 وسام "النجمة الهاشمية"، ليكون أرفع الأوسمة العسكرية، على أن يمنح للضباط وضباط الصف والأفراد في القوات المسلحة والأمن العام نظير أعمالهم البطولية الفائقة للدفاع عن الوطن.

إلى هنا انتهت حكاية العلم الأردني، لكن نزيدك من الشعر بيتًا عن هذا البلد، مع نبذة بسيطة عن واحد من الأماكن الدينية بها، قبل الحديث عن كرة القدم والتعرف عن قرب على المنتخب الأردني..

  • الدولة الأردنية .. شاهدة على قصة "أهل الكهف"

    بخلاف الإشارة للسبع المثاني "سورة الفاتحة" في علم المملكة الأردنية الهاشمية، للدلالة على هويتها الإسلامية، فالبلد نفسه شاهدًا على إحدى أشهر القصص القرآنية ألا وهي قصة "أهل الكهف" المذكورة في سورة "الكهف"..

    في شرق العاصمة الأردنية "عمّان" وتحديدًا جبل الرقيم في قرية "الرجيب"، هناك يوجد الكهف الذي شهد القصة القرآنية الشهيرة، حيث مكان اختباء عدد من الفتية هربًا من طغيان حاكم ذاك الزمان، بعدما تركوا عبادة الأوثان وآمنوا بالله، حتى أغشاهم الله نومًا متواصلًا لعشرات السنين قبل أن يعودوا للحياة من جديد ويكتشفوا تغير العالم من حولهم تمامًا.

    القرآن الكريم لم يذكر مكان الكهف تحديدًا أو زمن وقوع القصة، ما فتح الباب أمام كثرة الأقاويل حول مكانه، وما إذا كان في تركيا أم الأردن أو غيرهما.

    لكن الأردن وعلماؤها قدموا عدة أدلة تُثبت أن الكهف المذكور في القرآن هو نفسه الموجود بالرقيم في بلدهم؛ منها وجود سبعة قبور به، يُعتقد أنها تعود للفتية، وجود مسجد أعلى الكهف مع وقوعه في منطقة الرقيم، بخلاف اتجاه الشمس بالنسبة للكهف، وهي أدلة استنبطت من القرآن الكريم: "أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا"، "وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا"، "قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً".

    لنترك الوصف بالكلمات، ودع هذا الفيديو يأخذك في جولة داخل هذا الكهف..

    لنكتفي بهذا القدر عن الأردن البلد، وننتقل للحديث عن المنتخب الأردني لكرة القدم..


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  • منتخب الأردن .. نقطة مضيئة وسط الإخفاقات

    تشهد نسخة 2026 من كأس العالم الظهور الأول للمنتخب الأردني على الساحة العالمية، إذ خاض مشوار التصفيات من قبل تسع مرات، لكن الفشل كان حليفه في كل مرة.

    وقد حسم النشامى تأهلهم لنهائيات الحدث العالمي ببطاقة مباشرة، محدثين المفاجأة على حساب منتخبات بحجم السعودية على سبيل المثال.

    على الساحة القارية، لم يتوج الأردن كذلك بأي لقب، مكتفيًا بوصافة كأس آسيا 2023 بعد الهزيمة أمام قطر، حيث صعد للنهائي لأول مرة في تاريخه.



    وبينما كان قريبًا من تحقيق لقب كأس العرب قطر 2025، تلقى الهزيمة أمام المنتخب المغربي في النهائي.

    النقطة المضيئة وسط تلك الإخفاقات هي قدرة المنتخب الأردني على فرض نفسه على الساحة في السنوات الأخيرة بعدما كان يودع البطولات مبكرًا.

  • من اللاعب الذي يجب أن تتابعه في الأردن؟

    أعلن المغربي جمال السلامي أمس الثلاثاء، قائمة المنتخب الأردني النهائية المشاركة في كأس العالم 2026، والتي تشهد غياب النجم الأبرز يزن النعيمات على إثر معاناته من الإصابة.

    أما عن النجم الذي ستكون الأعين عليه بشكل كبير فهو موسى التعمري؛ صاحب القيمة السوقية الأعلى من بين زملائه (10 ملايين يورو).

    جناح أيمن رين الفرنسي بخلاف كونه النجم الأبرز في صفوف النشامى، فقد أصبح حديث العالم خلال الساعات الماضية، على إثر ما فعله خلال ودية سويسرا التي هُزم بها الأردن برباعية مقابل هدف وحيد.

    عدسات الكاميرات التقطت التعمري وهو يطالب زملاءه بالزيادة الهجومية والتخلي عن الحذر الدفاعي خلال ودية سويسرا في أول نصف ساعة، وبعدما استجاب زملاؤه، كانت النتيجة هجمة مرتدة خطيرة، أسفرت عن استقبال الأردن الهدف الثاني.

    عقب هذه المباراة، صرح جمال السلامي قائلًا: "أهم شيء هو اتباع تعليمات المدرب من قبل اللاعبين"، فيما اعتبره الكثيرون أنه إسقاط على واقعة التعمري.

    في المقابل، زعمت بعض المصادر الأردنية أن جناح رين كان فقط يذكر زملاءه بتعليمات المدرب ولم يكن يخالفه الرأي.

    تلك الواقعة، بخلاف قيمة موسى التعمري الكبيرة مع كونه المحترف الوحيد في صفوف الأردن بأحد الدوريات الخمس الكبرى، يجعل العيون تراقبه عن كثب في أول ظهور له بالحدث العالمي.

  • موهبة تستحق المتابعة

    يضم المنتخب الأردني عدد من المواهب الشابة بين صفوفه، على رأسهم الثلاثي عودة الفاخوري (20 عامًا)، إبراهيم صبرة (20 عامًا)، وعلي عزايزة (22 عامًا).

    لكن ما نتوقع أن يتألق حقًا في كأس العالم 2026 هو عودة الفاخوري، الذي خطف الأنظار له بقوة في كأس العرب قطر 2025، وساهم في وصول النشامى إلى النهائي.

    جناح أيسر بيراميدز المصري كذلك قدم أوراق استعداده بشكل جيد للحدث العالمي خلال ودية سويسرا الأخيرة، مقدمًا أداء أكثر من رائع، مع تسجيله هدف النشامى الوحيد، وهو الأول له في مسيرته الدولية مع المنتخب الأول.

    وقد حظي الفاخوري باهتمام عدة أندية أوروبية في كرواتيا، قبرص، تركيا وبولندا، بجانب السعودية ومصر في يناير 2026 عقب تألقه في كأس العرب 2025، قبل أن يستقر في الأخير على الانتقال لبيراميدز، لكن قد يكون المونديال بوابة لعودة الاهتمام الأوروبي به من جديد.

  • حظوظ الأردن في كأس العالم 2026

    أخيرًا مع حظوظ كتيبة جمال السلامي في كأس العالم 2026، فقد أوقعتهم القرعة في المجموعة العاشرة رفقة منتخبات الأرجنتين، الجزائر والنمسا.

    الأردنيون يعيشون على أمل تكرار إنجاز المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، وقتما افتتح الأخضر المشوار بفوز تاريخي على رفاق ليونيل ميسي، لكن هذا الانتصار من النوادر، لكن فالكفة تميل كثيرًا لانتصار الألبيسيليستي.

    أما عن مواجهة الجزائر، فالديربي العربي نتيجته تبقى في الملعب، وإن كنت أرى أنه رغم فارق الإمكانات لصالح محاربي الصحراء إلا أن النشامى قادرون على الخروج بالثلاث نقاط عطفًا على مستوى كتيبة فلاديمير بيتكوفيتش في الأشهر الأخيرة.

    وعن مواجهة النمسا، فهذا هو المنتخب الذي لم يفلح المنتخب التونسي في هزيمته أو حتى الخروج بالتعادل وديًا أول أمس، رغم أن الأول لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 37 على إثر طرد أحد لاعبيه، لكن مستوى المنتخب الأوروبي لم يكن بالجيد بل كان في المتناول، لذا يمكن للأردن أن يخرج أمامه بنقطة تعادل.

    صحيح أن هذه القراءة لا تتناسب مع فارق الإمكانات بين الثلاث منتخبات والأردن، لكن الروح الموجودة في النشامى والجودة الفنية مع اللياقة البدنية، يمكنها أن تلعب لصالحهم، بعيدًا عن الحسابات الورقية والتاريخية.

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