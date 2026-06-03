الأردن | اتخذ من "فاتحة الكتاب" علمًا وشاهد على قصة "أهل الكهف" .. النشامى إلى كأس العالم 2026 بنقطة مضيئة وسط الإخفاقات

الأردن، فلسطين، السودان، الكويت والإمارات .. خمسة أعلام عربية، تشبه بعضها كثيرًا، فجميعها تتشارك في الألوان "الأحمر، الأسود، الأبيض، الأخضر"، مع اختلاف ترتيبها وهندستها بعض الشيء.

السبب وراء ذلك هو أن هذه ألوان الراية التي رُفعت في الثورة العربية الكبرى عام 1917، والتي استنبطت من العصور الهاشمية (الأحمر)، العباسية (الأسود)، الأموية (الأبيض)، والفاطمية (الأخضر).

الجارتان الأردن وفلسطين تحديدًا تتشابه أعلامهما في كل شيء، حتى قرر البلد الأول أن يضيف "النجمة السباعية" لعلمه، ليميزه عن غيره من أعلام البلاد المشاركة في الثورة العربية الكبرى .. لكن هل سألت نفسك يومًا لماذا النجمة السباعية تحديدًا؟

في البداية، تم إضافة هذه النجمة إلى علم الأردن بعدما اعترف البريطانيون بالأمير عبدالله بن الشريف حسين حاكمًا لإمارة شرق الأردن، بهدف تمييز العلم، كما ذكرنا سلفًا.

أما عن دلالة "النجمة السباعية" فهي تحمل الكثير من المعاني في مختلف السياسات والثقافات والديانات، لكن بتخصيص الحديث عن الأردن، فالغرض هو الإشارة إلى "السبع المثاني" في القرآن الكريم، وهي عدد آيات سورة الفاتحة، ليربط علم المملكة الوطني بالهوية الإسلامية لها.

ولأهمية هذه النجمة، فقد استحدثت المملكة الأردنية عام 1972 وسام "النجمة الهاشمية"، ليكون أرفع الأوسمة العسكرية، على أن يمنح للضباط وضباط الصف والأفراد في القوات المسلحة والأمن العام نظير أعمالهم البطولية الفائقة للدفاع عن الوطن.

إلى هنا انتهت حكاية العلم الأردني، لكن نزيدك من الشعر بيتًا عن هذا البلد، مع نبذة بسيطة عن واحد من الأماكن الدينية بها، قبل الحديث عن كرة القدم والتعرف عن قرب على المنتخب الأردني..