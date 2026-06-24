"سأستمر في اللعب" .. ليونيل ميسي يزف البشرى لجماهيره بشأن الاعتزال ويؤكد: التتويج بكأس العالم 2026 صعب

بشأن الاعتزال: «لم أتوقف أبداً عن المنافسة من أجل الفوز، لكن يوماً ما سيقول جسدي: كفى».

رغم بلوغه التاسعة والثلاثين من عمره هذا الأسبوع، لا يُبدي ميسي أي اهتمام بمناقشة اعتزاله اللعب الدولي. وعندما سُئل عن إمكانية مشاركته في كأس العالم 2030، التي ستحتفل بمرور مئة عام على انطلاق البطولة، ظل نجم إنتر ميامي مراوغًا لكنه متفائل بشأن استمراره في الملاعب.

وقال ميسي للصحفيين، وفقًا لوكالة أنباء ANI: "لا أعرف. الحقيقة أنني لا أفكر في ذلك الآن. يبدو الأمر بعيدًا بعض الشيء، لكن كما قلت، أعيش يومي بيومه وأركز على الحاضر".

وأكد المهاجم المخضرم، الذي سجل جميع أهداف الأرجنتين الخمسة في أول مباراتين لها في دور المجموعات ضد الجزائر والنمسا، أن استمراره في اللعب يعتمد كليًا على حالته البدنية.

واختتم ميسي: "نعم، نعم... سأستمر لبعض الوقت، طالما أستطيع المساهمة، وأشعر بحالة بدنية جيدة، وأساعد زملائي... سأستمر في اللعب".

تشير تصريحاته إلى أن حلم رؤيته ينافس في سن الثالثة والأربعين لا يزال قائمًا بقوة لدى عشاق كرة القدم حول العالم.