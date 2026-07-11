فضيحة ستنسف نزاهة ميسي .. صحفي فرنسي يتوعد بمفاجأة من العيار الثقيل في قضية "فساد الأرجنتين"

الصحفي الفرنسي نشر تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، مشيرًا إلى تحضيره لمفاجأة مدوية، بتحقيق عن ما تم وصفه بـ" مافيا الفساد" في كرة القدم الأرجنتينية.

وقال إن هذه القضية ستكون واحدة من أكبر الفضائح في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في العصر الحديث، وسيتم نشر تفاصيلها بالكامل خلال ساعات.

وفي سياق متصل قال الصحفي "أرتورو فيليجاس" عن تلك القصة:"لقياس حجم الفضيحة، عليكم معرفة أن رومان مولينا هو أحد أهم المحققين الصحفيين في كرة القدم العالمية".

وأضاف:"بفضله، تم الكشف عن اعتداءات جنسية في اتحاد هايتي لكرة القدم، وإساءة أخرى في الجابون، وعدة فضائح وصلت إلى ساحات المحاكم".

وتابع:"والآن، وبعد أن تحدث عن تحقيق يخص فساد الفيفا بالتعاون مع الاتحاد الأرجنتيني، ربما سنشهد فضيحة تنسف نزاهة ليونيل ميسي ومنتخب بلاده".



