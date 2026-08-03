كشف فاكوندو ميدينا؛ نجم المنتخب الأرجنتيني ومارسيليا، عن واقعة "وشم" جمعته بقائده ليونيل ميسي، وسط خجله، لكنه قوبل بود كبير من البرغوث.
"خذ هذه الصورة الموجودة بهاتفي أيها الأسود" .. نجم الأرجنتين الخجول يكشف طلبه الغريب من ميسي!
ما القصة؟
ميدينا حالة كحال الجمهور الأرجنتيني المهووس بليونيل ميسي، بل حال غالبية عشاق الساحرة المستديرة في العالم أجمع
لكن الفارق أن صاحب الـ27 عامًا كان لديه الفرص لمعاشرة ليو على مدار شهرين تقريبًا متواصلين، إبان منافسات كأس العالم 2026، التي وصل بها التانجو إلى النهائي قبل خسارة اللقب لصالح المنتخب الإسباني.
طلب ميدينا الغريب من ميسي
عشق ميدينا لميسي دفعه للخروج بفكرة رسم وشم على جسده، يحمل صورته، تمجيدًا له ولما حققه للكرة الأرجنتينية الدولية في السنوات الأخيرة.
لكن لم يكن طلب هذا من ليو سئلًا، إذ أوضح نجم التانجو في حديثه عبر برنامج " Ferné con Grego": "أنا خجول بعض الشيء، ولا أحب أن أثقل كاهل الآخرين بطلباتي، لكنني طالبت ميسي ببعض الأشياء .. ثلاثة أشياء تقريبًا".
وأضاف: "أول طلب، وهو ما لا يعرفه أحد، هو أن يختار لي بنفسه صورة له حتى أوشمها على جسدي، لكن طلب هذا لم يكن سهلًا بحكم أنني خجول، لذا استعنت بماريو ودامي؛ مسؤولي المعدات في المنتخب الأرجنتيني، كي ننجز المهمة".
ميدينا تابع: "قلت لميسي حينها (آسف، لا أريد إزعاجك) وأخبرته بطلبي، فرد بكل بساطة وعفوية (تفضل يا أسود - زنجي؛ وهي كلمة تستخدم بشكل ودي في الأرجنتين وليست بمعنى مهين على عكس بعض الدول - خذ هذه الصورة الموجودة على هاتفي)".
ميدينا في كأس العالم 2026
ميدينا شارك لأول مرة في بطولة مجمعة مع المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم 2026، إذ بدأ أساسيًا قبل أن تتقلص مشاركاته.
خاض صاحب الـ27 عامًا خمس مباريات بمونديال 2026، صنع خلالها هدفًا رغم مهامه الدفاعية.
- Getty Images Sport
علاقة ميسي بلاعبي الأرجنتين
الحقيقة أن كل لاعب بالمنتخب الأرجنتيني يتحدث عن ميسي، يكشف جانبًا جديدًا من علاقة البرغوث بزملائه، ومدى عشقهم وتقديرهم له.
بداية من حديث الكثيرين من لاعبي التانجو عن محاولاتهم لحصد البطولات سواء كوبا أمريكا أو كأس العالم من أجل مسيرة ليو التي قاربت على الانتهاء، وصولًا لطبع صورته على جسد ميدينا.
تلك الحالة الخاصة حتى تنعكس داخل أرض الملعب في التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة، لتؤكد أن ليو حالة خاصة في ملاعب كرة القدم.
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا