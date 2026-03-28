عندما ذهب أغوستين جياي إلى الفراش في الليلة السابقة، لم يكن ليتخيل أبداً أنه سيستيقظ في اليوم التالي ليجد سلسلة من المكالمات الفائتة من مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني. لكن الأمر حقيقي بالفعل. الظهير المولود عام 2004 في نادي بالميراس، تم استدعاؤه على وجه السرعة للمنتخب الأرجنتيني بعد إصابة غونزالو مونتييل. لكنه لم يكن يتوقع ذلك. لذا، عندما رن الهاتف، كان في نوم عميق ومريح بعد عودته من البرازيل لخوض مباراة مع ناديه.
الأرجنتين، جاي لا يستجيب للاستدعاء: "كان نائمًا"
قصة الأب
في تلك اللحظة، كان والده هو من اتصل به مراراً وتكراراً؛ وبعد عدة مكالمات لم يرد عليها، أجاب أخيراً: «بدأ يضحك — كما يروي والده في مقابلة مع قناة كادينا 3 — لم يصدق أي منا تلك الدعوة». وبمجرد أن أدرك أن اختيار المدرب كان حقيقياً، أجرى اللاعب على الفور مكالمة فيديو مع بقية أفراد العائلة للاحتفال: "اللعب مع الأرجنتين هو حلمي الأكبر"، كما كان قد قال منذ فترة.
أول مباراة مع منتخب الأرجنتين
حلم تحقق، فبعد أيام قليلة من استدعائه الأول للمنتخب الأول، خاض جاي أول مباراة له مع «السيليسيون» على الفور: دخل الظهير الأيمن لفريق بالميراس الملعب في العشرين دقيقة الأخيرة من المباراة الودية ضد موريتانيا التي أقيمت في ليلة السبت 27 إلى الأحد 28 مارس - والتي انتهت بنتيجة 2-1، وبالحديث عن «المرات الأولى»: أول هدف لنيكو باز مع الأرجنتين - بديلاً عن ناهويل مولينا لاعب أتلتيكو مدريد، ليخوض بذلك أول مباراة له مع الأرجنتين بعد مسيرة طويلة في فرق الناشئين، بما في ذلك كأس العالم تحت 20 سنة التي خاضها كقائد للفريق.