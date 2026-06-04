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زهيرة عادل

نسخة الأرجنتين "المزيفة" وحيلة الكاميرون للتخلص من صدام فيفا .. أغرب القمصان في تاريخ كأس العالم

فقرات ومقالات
كأس العالم
الأرجنتين
البرازيل
الكاميرون
المكسيك
جنوب أفريقيا
كوستاريكا
بوليفيا
الكونغو الديمقراطية
فرنسا
الولايات المتحدة الأمريكية

10 قمصان هي الأغرب، ليست سيئة، إنما غريبة بعض الشيء..

إلى عشاق الـ"نوستالجيا" أو الحنين إلى الماضي بالتزامن مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026 .. نحن هنا نعيدك سنوات إلى الوراء، ليس لاسترجاع هدف أو لقطة أحدثت جدلًا في المونديال، إنما لاستعراض أكثر عشرة قمصان غرابة في تاريخ البطولة.

هي فرصة كذلك لمحبي اقتناء القمصان الغريبة، فإن كانت ذاكرتك لا تُسعفك تاريخيًا، فها نحن نسهل المهمة عليك، إذ أن أغلب ما سنستعرضه في السطور التالية لا يزال يُباع في المتاجر حتى يومنا هذا.

لن نطيل الحديث عليك، لنستعرض القمصان سريعًا..

  • بوليفيا 1930

    الغرابة بدأت مع أول نسخة من كأس العالم، عندما استضافت الأوروجواي الحدث العالمي عام 1930، حيث أراد المنتخب البوليفي توجيه التحية للبلد المستضيف ففعل بطريقته..

    المنتخب البوليفي صمم قمصانًا خاص للبطولة، كتب على كل منها حرفًا من حروف عبارة "Viva Uruguay" أي "تحيا أوروجواي"، فأصبح كل لاعب يرتدي قميصًا مختلفًا عن زميله من الأمام.



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  • زائير 1974

    واحد من أشهر القمصان في كأس العالم على مدار تاريخه، وإحدى أيقونات البطولة رغم غرابته في حينها..

    منتخب زائير – الكونغو الديمقراطية حاليًا – شارك في مونديال 1974 بقميص مرسوم على صدره "فهد" في دائرة كبيرة، في إشارة إلى لقب الفريق "الفهود"، وفوقه كُتبت كلمة "فهد LEOPARDS" باللغة الإنجليزية، وتحته كُتبت كلمة "زائير ZAIRE".

    القميص كان أشبه بقمصان فرق الهواه، كونه لم يكن يحمل شعار الاتحاد المحلي لكرة القدم.



  • فرنسا 1978

    هنا نحن لا نتحدث عن الزي الأساسي للمنتخب الفرنسي في المونديال، إنما عما حدث في مواجهة المجر تحديدًا، على أرض الأرجنتين..

    في ذاك العام، لم تكن التليفزيونات الملونة قد انتشرت بعد، وبينما كان المنتخب الفرنسي يرتدي الزي الأزرق ونظيره المجري بالزي الأحمر، أي أن جميعها ألوان داكنة، كان من الصعب على المشاهد أن يتابع المباراة على شاشات تنقل الصورة بالأبيض والأسود فقط.

    فما كان من المسؤولين قبل المباراة سوى التنبيه على المنتخب الفرنسي بالحضور بالزي الأزرق الأساسي، والمجر بالزي الأبيض البديل، لكن سوء فهم من جانب الديوك في ترجمة خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، دفعهم لترك الزي الأزرق في الفندق والحضور بالزي الأبيض، كما المجر تمامًا.

    سوء الفهم هذا تسبب في تأخر انطلاق المباراة لمدة 40 دقيقة، إذ اضطر الفرنسيون للاستعانة بقمصان نادي كيمبرلي الأرجنتيني باللونين الأخضر والأبيض، لخوض المباراة.



  • الأرجنتين 1986

    هل تعلم أن الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا سجل هدفه الشهير "يد الرب"، بينما كان يرتدي قميصًا اشتراه من حي شعبي في المكسيك؟ .. نعم! هذا ما حدث في كأس العالم 1986.

    رفاق مارادونا كانوا على موعد مع منتخب إنجلترا في ربع نهائي مونديال 1986، وقرر فيفا حينها أن يرتدي الإنجليز الزي الأبيض، والأرجنتينيون زيًا داكنًا.

    لكن وبالنظر لخوض مباراة نهارًا في طقس المكسيك شديد الحرارة، كان مستحيلًا أن يرتدي الأرجنتينيون قمصانًا داكنة مصنوعة من قطن سميك في الوقت ذاته.

    حينها خرجت فكرة "مجنونة"، حيث قرر مسؤولو المنتخب الأرجنتيني شراء قمصان "مزيفة" من سوق "تيبيتو" في حي مكسيسكو سيتي، الذي كان يشتهر ببيع الملابس الرياضية المقلدة، لكن ما يميزها عن الملابس الأصلية أنها مصنوعة بقماش أخف يناسب طقس المكسيك.

    وقد كان اشترى المنتخب الأرجنتيني قمصانًا للفريق بالكامل من سوق "تيبيتو"، وبدأت بعدها عملية طباعة شعار الاتحاد المحلي لكرة القدم وأرقام اللاعبين.

    طالع القصة كاملة: من تيبيتو إلى أزتيكا .. القصة المذهلة لقمصان الأرجنتين في كأس العالم 1986


  • كوستاريكا 1990

    مثلما فاجأت كوستاريكا العالم بالوصول لدور الـ16 في أول مشاركة لها بكأس العالم إيطاليا 1990، كانت قمصانها مفاجأة أيضًا..

    اعتمد المنتخب الكوستاريكي في مونديال 90 على قمصان باللونين الأبيض والأسود، وهي البعيدة تمامًا عن علم البلد، الذي يأتي بالألوان الأحمر والأبيض والأزرق.

    الهدف الأساسي من القميص البديل هو تكريم فريق "ليبرتاد" أحد أقدم الفرق الكوستاريكية، حيث كان يرتدي زيًا باللونين الأبيض والأسود، وبجانب هذا رغب مدرب المنتخب بورا ميلوتينوفيتش أن يلعب على عاطفة الجماهير في مدينة تورينو الإيطالية التي كانت تستضيف المباريات حينها وحبها لفريق يوفنتوس.

    القميص الأساسي كان باللون الأحمر، وقد خاض به الفريق المباراة الافتتاحية، حيث الفوز أمام اسكتلندا 1-0، وبينما كانت المواجهة الثانية أمام البرازيل، لجأ المنتخب الكوستاريكي لحيلة "القميص الأبيض والأسود"، ما ساهم في حشد الجماهير بالمدرجات.

    الحيلة لم تأت بثمارها، حيث انتصر راقصو السامبا 1-0، لكن قررت كوستاريكا استكمال المونديال بالقميص نفسه كون الهزيمة لم تكن ثقيلة، وقد نجحت الخطوة وأحدثت المفاجأة بالفوز أمام السويد 2-1 ومن ثم الصعود لدور الـ16.


  • أمريكا 1994

    استضافت الولايات المتحدة الأمريكية كأس العالم لأول مرة عام 1994، وقد خطفت الأنظار حينها بالقميص الذي اعتمدته في البطولة..

    القميص بدى وكأنه مصنوعًا من "الجينز" الثقيل، في حين أنه من قماش خفيف مع رسم بعض النجوم عليه المستنبطة من علم البلد.


  • البرازيل 1994

    المعنى الحرفي لـ"الانفجار البصري" تجلى في قمصان المنتخب البرازيلي في كأس العالم 1994..

    في تلك النسخة، طُبع شعار الاتحاد البرازيلي لكرة القدم كعلامة مائية، بحجم عملاق على صدر القميص الأساسي "الأصفر" وكذلك القميص البديل "الأزرق"، الغرابة لم تكن في حجم الشعار بل في تكراره بشكل مائل.



  • المكسيك 1998

    عادةً ما تلجأ المنتخبات للقمصان السادة أو المخططة أو المزينة برسومات بسيطة، لكن المكسيك خرجت عن المألوف في كأس العالم 1998..

    أراد المنتخب المكسيكي حمل تاريخ بلده معه إلى الحدث العالمي ودمجه بالرياضة، فكان قميصه مزينًا من الأمام بوجه إله الشمس في الحضارة الأزتيك "توناتيو"، وهو يخرج لسانه، محاطًا برموز تاريخية على كامل القميص.


  • جنوب أفريقيا 1998

    إن كانت المكسيك قد ملأت قميصها في مونديال 1998 بالرسومات، فجنوب أفريقيا فعلت في النسخة نفسها، لكن باستخدام الخطوط..

    المنتخب الأفريقي جاء قميصه باللون الأبيض في الخلفية، مع رسم خطوط صفراء عريضة على الجانب الأيسر منه، أما الجانب الأيمن، فجاء نصفه الأعلى باللون الأبيض، والأسفل مخطط بخطوط خضراء عريضة.

    النظرة الأولى للقميص تُشعرك أنه غير متناسق، لكن الهدف هو عكس ثقافة البلد وجرأته.


  • الكاميرون 2002

    واحدة من القصص الغريبة الطريفة في تاريخ قمصان كأس العالم، شهدتها نسخة 2002، حيث الصراع بين الاتحاد الكاميرون والاتحاد الدولي "فيفا"..

    توج المنتخب الكاميروني بطلًا لكأس أمم أفريقيا 2002، في عام اعتمد به على قمصان بلا أكمام "كات"، أشبه بقمصان لاعبي كرة السلة.

    تحقيق الأسود غير المروضة اللقب القاري بقمصان بلا أكمام، دفع الاتحاد المحلي للتفاؤل به والاستقرار على الاعتماد عليه في كأس العالم 2002.

    لكن فيفا اعترض وقتها بشدة على مخطط الكاميرون، بداعي أن شعار كأس العالم يوضع بشكل أساسي على أكمام المنتخبات.

    حينها لجأ شركة "بوما" المصممة للقميص الكاميروني "الكات" إلى "خياطة" أكمام شفافة سوداء بدلًا من ابتكار تصميم مختلف تمامًا .. والنتيجة بدى لاعبو الكاميرون وكأنه يرتدون قمصانًا داخلية أسفل القميص "الكات" الأساسي.