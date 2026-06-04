نسخة الأرجنتين "المزيفة" وحيلة الكاميرون للتخلص من صدام فيفا .. أغرب القمصان في تاريخ كأس العالم

مثلما فاجأت كوستاريكا العالم بالوصول لدور الـ16 في أول مشاركة لها بكأس العالم إيطاليا 1990، كانت قمصانها مفاجأة أيضًا..
اعتمد المنتخب الكوستاريكي في مونديال 90 على قمصان باللونين الأبيض والأسود، وهي البعيدة تمامًا عن علم البلد، الذي يأتي بالألوان الأحمر والأبيض والأزرق.
الهدف الأساسي من القميص البديل هو تكريم فريق "ليبرتاد" أحد أقدم الفرق الكوستاريكية، حيث كان يرتدي زيًا باللونين الأبيض والأسود، وبجانب هذا رغب مدرب المنتخب بورا ميلوتينوفيتش أن يلعب على عاطفة الجماهير في مدينة تورينو الإيطالية التي كانت تستضيف المباريات حينها وحبها لفريق يوفنتوس.
القميص الأساسي كان باللون الأحمر، وقد خاض به الفريق المباراة الافتتاحية، حيث الفوز أمام اسكتلندا 1-0، وبينما كانت المواجهة الثانية أمام البرازيل، لجأ المنتخب الكوستاريكي لحيلة "القميص الأبيض والأسود"، ما ساهم في حشد الجماهير بالمدرجات.
الحيلة لم تأت بثمارها، حيث انتصر راقصو السامبا 1-0، لكن قررت كوستاريكا استكمال المونديال بالقميص نفسه كون الهزيمة لم تكن ثقيلة، وقد نجحت الخطوة وأحدثت المفاجأة بالفوز أمام السويد 2-1 ومن ثم الصعود لدور الـ16.