Goal.com
مباشر
Al Nassr GOAL ONLYSocial gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

الآن وقت النصر: أصبحتم الأكثر استفادة من "المؤامرة المزعومة" في كلاسيكو الأهلي.. و"كابوسكم" ينتظر الهلال

فقرات ومقالات
فرصة ذهبية لكتيبة جورج جيسوس وكريستيانو رونالدو..

بينما كانت أروقة عملاق الرياض النصر، تعج في بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بضجيج صراخ "المؤامرات" المزعومة، والظروف التي قيل إنها تُحاك لعرقلة مسيرة العالمي؛ أخفت كرة القدم في طياتها كالعادة، سيناريو مختلف تمامًا.

اليوم.. فريق النصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، يجد نفسه أمام "فرصة ذهبية"؛ من أجل التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الغائب عن خزينة العالمي منذ عام 2019.

ويتصدر الفريق النصراوي جدول ترتيب الدوري، برصيد 76 نقطة من 29 مباراة؛ حيث يتبقى أمامه 5 محطات فقط، لاعتلاء العرش المحلي.

وحاليًا.. يبتعد النصر بـ8 نقاط عن عملاق الرياض الآخر الهلال، صاحب "المركز الثاني" في جدول ترتيب الدوري، و10 نقاط عن بطل آسيا النادي الأهلي "الثالث"؛ لكن مع ملاحظة أن الزعيم والراقي، لعب كل منهما لقاءً أقل من العالمي.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، السيناريو الذي يلعب لمصلحة النصر نحو التتويج بالدوري؛ وذلك بعد صراخ "المؤامرة المزعومة"، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026..

  • FBL-KSA-PRO LEAGUE-NASSR-ETTIFAQAFP

    النصر أمام مباريات نارية في نهاية دوري روشن

    في البداية.. يجب الإشارة إلى أن عملاق الرياض النصر، تنتظره 5 مباريات نارية للغاية؛ من أجل حسم لقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، وذلك على النحو التالي:

    * الجولة 30: النصر - الأهلي.

    * الجولة 31: القادسية - النصر.

    * الجولة 32: النصر - الهلال.

    * الجولة 33: الشباب - النصر.

    * الجولة 34: النصر - ضمك.

    أي أن الفريق النصراوي سيواجه المُنافسين المباشرين، في الجولات الأخيرة من مسابقة الدوري؛ وهم: "الأهلي (الثالث)، الهلال (الثاني) والقادسية (الرابع)".

    وهذا الأمر هو الذي جعل النصراويين، يصرخون في بداية الموسم الرياضي الحالي؛ بأن هُناك "مؤامرة" ضد النادي، بوضع المباريات الصعبة بشكلٍ متتالي في الجولات الأخيرة.

    وبينما كان يعتبر المُنافسون أن هذا الأمر ميّزة للنصر؛ رأى العالمي أنه قد يصل لنهاية الموسم أمام الأندية القوية، منهكًا للغاية ومحملًا بالغيابات.

    • إعلان
  • Ahli Nassr (Goal Only)Goal AR

    النصر الجاهز سيواجه الأهلي الذي يُعاني بدنيًا!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يجب الإشارة إلى "السيناريو" الذي يحدُث الآن، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ والذي يصب في مصلحة عملاق الرياض النصر، في المقام الأول.

    فريق النصر الأول لكرة القدم سيدخل كلاسيكو السعودية الكبير ضد الأهلي، مساء يوم الأربعاء القادم؛ وهو جاهز "فنيًا وبدنيًا" بنسبة 100%، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: النصر يقدّم مستويات رائعة فوق أرضية الملعب؛ بقيادة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.

    * ثانيًا: النصر أخذ قسطًا مهمًا من الراحة قبل كلاسيكو الأهلي؛ حيث آخر مباراة خاضها تعود إلى يوم 22 أبريل 2026.

    * ثالثًا: النصر يدخل كلاسيكو الأهلي وهو مكتمل العدد بعد شفاء جميع نجومه؛ حسب مدير الإدارة القانونية للعالمي سابقًا سعد السبيعي.

    أما العملاق الجدّاوي النادي الأهلي فهو سيدخل كلاسيكو النصر، بروح معنوية كبيرة للغاية؛ وذلك بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الثاني على التوالي.

    لكن.. لا يجب نسيان أن الأهلي خاض نهائي النخبة الآسيوية ضد نادي زيلفيا ماتشيدا الياباني، مساء السبت الماضي - 25 أبريل 2026 -، حيث لعب 120 دقيقة كاملة بين الوقتين الأصلي والإضافي؛ إلى جانب أنه بذل جهدًا بدنيًا مضاعفًا، بعد طرد ظهيره زكريا هوساوي في الدقيقة 68.

    ليس هذا فقط؛ الأهلي خاض 120 دقيقة أخرى ضد نادي الدحيل القطري، في ثمن نهائي البطولة الآسيوية.

    وهذا كله سيخدم مصلحة النصر في الكلاسيكو؛ حيث سيلعب على أرضية ميدانه "الأول بارك" وهو مرتاح بدنيًا وجاهزًا فنيًا، ضد فريق منهكًا من ضغط المباريات.

  • Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    سيناريو مثالي للنصر ضد نادي القادسية!

    لم ينتهِ الأمر عند ما ذكرناه في السطور الماضية؛ حيث أنه بعد كلاسيكو السعودية الكبير ضد الأهلي، سيضرب عملاق الرياض النصر موعدًا ناريًا مع نادي القادسية.

    القادسية "رابع" دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، أحد أكثر الأندية خطورة على النصر؛ ولكن هُناك بعض الظروف التي قد تخدم العالمي، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الإصابات التي عصفت بالقادسية، خلال الأيام الماضية.

    * ثانيًا: الهزة الفنية التي يُمر بها القادسية الآن، عكس بدايات المدير الفني الأيرلندي بريندان رودجرز الرائعة.

    وتعرض نجوم كبار في القادسية، لإصابات خطيرة ستبعدهم عن الفريق الأول، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي؛ أمثال قلب الدفاع وليد الأحمد، الجناح تركي العمار وقلب الهجوم الإيطالي ماتيو ريتيجي

    وبالتزامن مع هذه الإصابات، فشل بنو قادس في تحقيق أي انتصار خلال المباريات الثلاث الأخيرة، في مسابقة دوري روشن السعودي؛ حيث خسر ضد الاتفاق، بينما تعادل مع ضمك والشباب.

    لذلك.. مواجهة القادسية ستأتي في وقتٍ مثالي بالنسبة للفريق النصراوي؛ حيث أن هذه الإصابات والهزة الفنية، قد تساعد العالمي على الخروج بالنقاط الثلاث.

  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كلمة أخيرة.. كابوس النصر ينتظر الهلال

    الخلاصة من كل ما ذكرناه.. عملاق الرياض النصر بعدما صرخ في بداية الموسم الحالي، من "المؤامرة" المزعومة؛ ها هو يجد "جدول" دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، يلعب لمصلحته.

    وإذا كان "جدول" الدوري، قد أوقع النصر ضد الأهلي والقادسية، في الجولات الماضية؛ فإنه كان سيواجه فريقين في قمة الجاهزية، سواء فنيًا أو بدنيًا

    لكننا نتحدث الآن على أن الفريق النصراوي، سيدخل كلاسيكو الأهلي وقمة القادسية؛ ضد خصمين مُنهكين على المستوى البدني، وحتى الإصابات.

    وبالتالي.. زادت فرص النصر في الحصول على الـ"6 نقاط كاملة" ضد الأهلي والقادسية؛ من أجل دخول الديربي الحاسم أمام الهلال، وهو مرتاح ذهنيًا.

    ديربي النصر والهلال سيكون على "الأول بارك"، وفي الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري؛ حيث قد يكون حاسمًا للقب الدوري، حال فوز العالمي فيه.

    أي أن أجمل سيناريو للفريق النصراوي، بناء على ما يحدث الآن؛ هو الآتي:

    * أولًا: الفوز على الأهلي والقادسية؛ وحصد الـ6 نقاط كاملة قبل الديربي.

    * ثانيًا: الحفاظ على فارق الـ5 نقاط مع الهلال؛ إذا فاز الزعيم في جميع مواجهاته قبل الديربي.

    * ثالثًا: الفوز في الديربي وتوسيع الفارق إلى 8 نقاط مع الهلال؛ وذلك قبل جولتين فقط من النهاية.

    وقتها.. يعني أن النصر سيحتفل بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، في ليلة الديربي ضد الهلال؛ وهو ما سيحوّل 2025-2026 إلى موسم تاريخي بكل ما تحمله من معاني، لزملاء الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

دوري روشن السعودي
النصر crest
الأهلي crest
