"الآن سيعاني" .. أولمو يعلق على انتقال "صديقه" كوكوريلا إلى ريال مدريد

استحوذ ريال مدريد على الظهير الأيسر من تشيلسي في صفقة سريعة بلغت قيمتها الأولية 55 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت إضافية.

وتعد هذه الصفقة أول تعاقد رسمي تحت قيادة المدرب المعين حديثًا جوزيه مورينيو، الذي يقوم بإعادة هيكلة الفريق بشكل جذري عقب مواسم متتالية خالية من الألقاب.

وقد فاجأت هذه الأخبار الكثيرين، بمن فيهم داني أولمو، الذي لعب سابقًا جنبًا إلى جنب مع الظهير خلال فترة تدريبهما في أكاديمية الناشئين، قبل أن يبدأ كوكوريلا مسيرته المهنية بعيدًا عن برشلونة.