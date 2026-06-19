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"الآن سيعاني" .. أولمو يعلق على انتقال "صديقه" كوكوريلا إلى ريال مدريد
مورينيو يحسم صفقة التعاقد مع نجم كبير في صورة كوكوريلا
استحوذ ريال مدريد على الظهير الأيسر من تشيلسي في صفقة سريعة بلغت قيمتها الأولية 55 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت إضافية.
وتعد هذه الصفقة أول تعاقد رسمي تحت قيادة المدرب المعين حديثًا جوزيه مورينيو، الذي يقوم بإعادة هيكلة الفريق بشكل جذري عقب مواسم متتالية خالية من الألقاب.
وقد فاجأت هذه الأخبار الكثيرين، بمن فيهم داني أولمو، الذي لعب سابقًا جنبًا إلى جنب مع الظهير خلال فترة تدريبهما في أكاديمية الناشئين، قبل أن يبدأ كوكوريلا مسيرته المهنية بعيدًا عن برشلونة.
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أولمو يتنبأ بمعاناة على الصعيد المحلي
اعترف صانع ألعاب برشلونة بأن الفريق الإسباني لم يكن على علم مطلقًا بالانتقال الوشيك، لكنه تمنى التوفيق لصديقه المقرب على الرغم من المنافسة المحلية الجديدة بينهما.
وقال أولمو لصحيفة«سبورت»: «لم نكن نتوقع ذلك. لقد أبقى الأمر سراً. إذا كان هذا ما أراده، فأنا سعيد من أجله لأنه صديقي، والآن سيتعين عليه أن يعاني في الدوري، وكذلك نحن. سيتعين عليه أن يعاني في مواجهة لامين، على سبيل المثال».
ريال مدريد يطلق حملة إنفاق ضخمة
رد «البلانكوس» بقوة على إخفاقاتهم الأخيرة من خلال إبرام صفقات مع برناردو سيلفا وإبراهيما كوناتي. وفي الوقت نفسه، أكمل برشلونة صفقة التعاقد البارزة الخاصة به بضم أنتوني جوردون من الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يواصل السعي بنشاط لضم خوليان ألفاريز.
وأضاف أولمو: «من الطبيعي أن يعزز الفريق صفوفه بعد عامين دون فوز، فهؤلاء لاعبون من الطراز العالمي، لكننا لسنا قلقين. لقد حققنا صفقة رائعة بضم جوردون ونحن سعداء بذلك».
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الصراعات في «الكلاسيكو» تحت الأضواء
يركز كوكوريلا حاليًا على مهامه مع المنتخب الوطني، حيث يقود حملة إسبانيا للتأهل إلى كأس العالم 2026 جنبًا إلى جنب مع نجم برشلونة الصاعد يامال. وبمجرد انتهاء هذه البطولة الصيفية الكبرى، سيتوجه الظهير الأيسر إلى مدريد للاندماج في الخطة التكتيكية لمورينيو.
وسيشكل التعامل مع الضغط الهائل في ملعب البرنابيو، إلى جانب إدارة منافسته المحلية الجديدة مع زملائه في «لا روخا»، الاختبار الحقيقي لأحدث صفقات ريال مدريد البارزة.