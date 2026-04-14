الانهيار المأساوي لإسبانيا - قبل الانتعاش المذهل لآمال «لا روخا» في كأس العالم

بعد أن وصلت إسبانيا أخيرًا إلى قمة المجد في عام 2010، شهدت تراجعًا حادًا في أدائها في كأس العالم، وتسعى الآن إلى استعادة مكانتها في عام 2026.

طوال تاريخها، كانت إسبانيا تُعتبر دائمًا منتخبًا يفتقر إلى شيء ما. لم تتمكن أبدًا من اتخاذ الخطوة الحاسمة لترسيخ مكانتها كقوة كروية عالمية. في البطولات الكبرى، كان منتخب "لا روخا" ينتهي به المطاف دائمًا بالعودة إلى الوطن محملًا بالكثير من الندم - والأسئلة المحرجة حول عقلية لاعبيه.

ارتدى القميص الإسباني أساطير مثل ألفريدو دي ستيفانو، وباكو جينتو، وريكاردو زامورا، وراؤول غونزاليس، وفرناندو هييرو، من بين آخرين، وعلى الرغم من أن أسمائهم محفورة بأحرف ذهبية في تاريخ كرة القدم، إلا أنهم فشلوا جميعًا في رفع كأس العالم. لم تبدأ الحقبة الذهبية لـ "لا روخا" إلا في بداية القرن الحادي والعشرين...



