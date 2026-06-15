أيدت المحكمة العليا لمقاطعة فالنسيا الحكم يوم الاثنين، لكنه لم يصبح نهائيًا بعد.
حُكم عليه بثماني سنوات ونصف.. لاعب إسباني في ورطة بسبب سيدتين!
يُزعم أن مير وصديقه بابلو خارا، وهو لاعب كرة قدم أيضًا، اصطحبا امرأتين إلى فيلته في ضاحية بيتيرا الراقية في سبتمبر 2024 بعد زيارة إلى ملهى ليلي.
ويُزعم أن حادثة اغتصاب وإصابة جسدية وقعت هناك. بالإضافة إلى عقوبة السجن، يتعين على مير دفع 64 ألف يورو كتعويض عن الألم المعنوي للضحيتين. وحُكم على صديقه بالسجن لمدة عامين ونصف العام، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 6280 يورو.
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رافا مير: بطل الدوري الأوروبي وحائز على ميدالية في الألعاب الأولمبية
في وقت وقوع الحادثة، كان مير معارًا من نادي إشبيلية إلى نادي فالنسيا. وهو يلعب حاليًا على سبيل الإعارة مع نادي إلتشي، وقد ساهم بشكل كبير في الحفاظ على مكان فريقه في الدوري الإسباني الموسم الماضي بتسجيله ثمانية أهداف، وهو ما ضمنه النادي في الجولة الأخيرة في جيرونا (1-1).
في موسم 2022/2023، فاز مير مع إشبيلية بدوري أوروبا. وفي عام 2021، كان جزءًا من المنتخب الأولمبي الإسباني الذي فاز بالميدالية الفضية في طوكيو.