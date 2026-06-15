يُزعم أن مير وصديقه بابلو خارا، وهو لاعب كرة قدم أيضًا، اصطحبا امرأتين إلى فيلته في ضاحية بيتيرا الراقية في سبتمبر 2024 بعد زيارة إلى ملهى ليلي.

ويُزعم أن حادثة اغتصاب وإصابة جسدية وقعت هناك. بالإضافة إلى عقوبة السجن، يتعين على مير دفع 64 ألف يورو كتعويض عن الألم المعنوي للضحيتين. وحُكم على صديقه بالسجن لمدة عامين ونصف العام، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 6280 يورو.