فيديو | "أخبرهم أنه جوارديولا القادم" .. كواليس مثيرة من استشارة الاتحاد لكلوب قبل التعاقد مع ينس فيسينج!

تحدّث المدرب السابق لـميلان، سيرجيو كونسيساو، إلى DAZN Portugal عن مستقبله وأمور أخرى. وأكّد المدرب البرتغالي، الذي كان ضيفًا خاصًا في فقرة ما بعد مباريات دوري أبطال أوروبا، أنه تلقّى عدة عروض خلال الأشهر الأخيرة.

وقال البرتغالي: "نعم، في هذه الأشهر الثلاثة أو الأربعة وصلتني دعوات كثيرة. اليوم بالتحديد، على سبيل المثال، من نادٍ عربي. وقبل أسبوع وصل عرض من نادٍ يوناني غيّر مدربه. كانت هناك اتصالات أيضًا مع نادٍ تركي ليس من بين ما يُسمّى بالأندية الكبيرة. ليس من الصعب جدًا الوصول إلى ذلك".

وأتبع: "المشروع المقبل يجب أن يكون شيئًا أشعر أنه متين، كي أتمكّن من البقاء فيه بعض الوقت وأن يمنحني إمكانية الفوز، لأنه من الصعب جدًا عليّ أن أخسر. هذا جزء من المشروع، لكن من خلال تلك اللحظات الأقل إيجابية بالتحديد نتعلّم، وهذا العام في الاتحاد… سيلزم برنامج آخر لوصف السياق في السعودية. لم تسر الأمور على ما يرام".







