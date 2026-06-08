لا يزال الحديث موصولًا بشأن رغبة نادي الاتحاد، في التعاقد مع المدرب الألماني يورجن كلوب، في ظل تمسك "صانع الإنجازات" مع ليفربول، بابتعاده عن المقاعد البدلاء، والاكتفاء بدوره الحالي كرئيس قسم كرة القدم العالمية في شركة ريد بول النمساوية.
"لا يمانع" .. تطور جديد في مفاوضات الاتحاد ويورجن كلوب!
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"صفقة أشبه بالمستحيل"
وكان الصحفي الرياضي بن جاكوبس، قد أكد في نهاية مايو الماضي، رغبة الاتحاد القوية بالتعاقد مع يورجن كلوب، حيث يراه الخيار المثالي لخلافة البرتغالي سيرجيو كونسيساو الذي تم إنهاء العلاقة التعاقدية معه، رغم اقتناعه بأن الأمر أشبه بالمهمة المستحيلة.
وتطرق بن جاكوبس للأسباب التي تعيق عودة كلوب للتدريب من بوابة الاتحاد، والتي تتعلق بسعادة الألماني بعمله في شركة ريد بول، وكذلك عدم قدرة "العميد" على توفير المال، لحسم الصفقة وتلبية احتياجات يورجن.
جديد مفاوضات كلوب
وفي هذا السياق، كشف الصحفي ساشا تافوليري، عن تطورات جديدة، بقوله إن المحادثات بين الطرفين قد استؤنفت بالأمس، رغم نفي وكيل أعمال كلوب، مؤكدًا أن الاتصالات حقيقية، والألماني لا يزال ملتزمًا بالشروط نفسها التي وضعها مسبقًا.
ونوّه تافوليري بأن كلوب لا يمانع التوجه إلى دوري روشن السعودي، علمًا بأن شروطه في حالة قبول العرض، تتمثل في الانضمام إلى النادي بعد بداية الموسم، أي بعد حوالي سبع مباريات من انتهاء عقده مع ريد بول، وسط مزاعم بأنه عُرض على كلوب منصب المدير الفني للإشراف على انتقالات الاتحاد في الصيف.
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المدرب الجديد للاتحاد
ولا يزال هذا الملف محل جدل، في ظل كثرة الخيارات المطروحة إعلاميًا، حول هوية المدير الفني الجديد للاتحاد، الذي يعول عليه المشاركة في وضع احتياجاته للموسم الرياضي الجديد "2026-2027".
تقارير إعلامية أفادت بأن البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، مدرب الاتحاد الأسبق ووست هام يونايتد الحالي، جاء في الصورة، حول إمكانية خلافة كونسيساو، رغم هبوطه مع فريقه إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" هذا الموسم.
مفاجأة أخرى كشف عنها الإعلامي محمد أبو هداية، بأن الاتحاد فتح خط المفاوضات مع البرتغالي جورج جيسوس، الذي رحل مؤخرًا عن تدريب النصر بعد قيادته للتتويج بلقب دوري روشن السعودي، بعد غياب استمر 7 مواسم، كما أضاف أن العميد مقبل على ثورة إدارية شاملة، ستشمل مدير الفريق الأول، مشاري خان، ومساعده حمزة إدريس، وكذلك التوجه نحو الاستغناء عن مساعد المدرب حسن خليفة، وجلب لاعبين سابقين، لتولي مناصب مختلفة في الجهازين الإداري والفني للفريق الأول.
موعد بداية الموسم الجديد
أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين بشكل رسمي اليوم الإثنين، انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن 2026-27 في 13 من أغسطس المقبل على أن ينتهي في 29 من مايو 2027.
وأوضحت الرابطة أن الموسم سيشهد توقفًا لمدة 80 يومًا موزعة بين التوقفات الدولية واستضافة المملكة لكأس آسيا 2027.
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ماذا قدم الاتحاد خلال موسم 2025-2026؟
ودخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، موسم 2025-2026، حاملًا لثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، إلا أنه ودّع مبكرًا بطولة كأس السوبر السعودي، بعد الخسارة أمام النصر، بهدفين مقابل هدف، في نصف النهائي.
وتم إقالة الفرنسي لوران بلان، من تدريب الاتحاد، بعد خسارة مباراة النصر في الجولة الرابعة، ليتم التعاقد مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو، لقيادة الفريق، وكانت أكبر إنجازاته هو إقصاء رفاق كريستيانو رونالدو، من دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين.
ورغم ذلك، إلا أن الاتحاد خاض موسمًا "صفريًا"، احتلّ فيه المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 55 نقطة من 34 مباراة، بعدما حقق 16 فوزًا مقابل 7 تعادلات، و11 هزيمة، كان آخرها بالسقوط أمام القادسية بنتيجة (1-5) في الجولة الأخيرة.
وانتهت رحلة الاتحاد في كأس الملك، خلال الدور نصف النهائي، بعد الخسارة أمام الخلود بركلات الترجيح، إثر التعادل بهدفين لمثلهما، وكان الأمل الأخير هو المنافسة على بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، إلا أن كتيبة كونسيساو غادرت من ربع النهائي، على يد ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف مقابل لا شيء.
وكانت الضربة القوية للاتحاد، في فترة الميركاتو الشتوي، حينما غادر القائد كريم بنزيما، ومواطنه نجولو كانتي، إلى صفوف الهلال وفنربخشه، فيما كان الإنجاز الوحيد للعميد، هو حجز بطاقة التأهل إلى "ملحق" دوري أبطال آسيا للنخبة.