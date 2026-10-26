مرحبًا بـ"اتحاد فيسينج": سلاح سري يفك شفرة ملعب نيفتشي.. وحسام عوار "عندما يجبرك لاعب على احترامه بلقطتين فقط"!

"لأنك في حضرة عملاق جدة الاتحاد.. لا يُمكن أن تقول إن المباراة انتهت إلا بصافرة الحكم!".

نعم.. الاتحاد ذلك الفريق الذي كتب مجدًا كبيرًا في الملاعب الآسيوية، طوال مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة؛ ها هو يعود من الباب الكبير ضد نادي نيفتشي الأوزبكي، مساء اليوم الإثنين.

وقلب العميد تأخره بهدف؛ ليفوز (2-1) أمام مضيفه نيفتشي، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.

وتقدم الفريق الأوزبكي بواسطة نجمه جمشيد إسكنديروف، في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول؛ قبل أن يقلب الاتحاد النتيجة لصالحه بثنائية حسام عوار ويوسف النصيري، في الدقيقتين 34 و90+1.

وبهذه النتيجة.. وصل الاتحاد إلى النقطة الرابعة من 3 مباريات، في "المركز السابع" من مرحلة الدوري مؤقتًا، وبفارق نقطة وحيدة عن نيفتشي "الثامن".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الاتحاد القاتل على نيفتشي..