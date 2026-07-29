الاتحاد يجد ضالته في لياندرو باريرو.. والأهلي يجعل صفقة إمام عاشور "شبه مستحيلة"!

على الجانب الآخر من خارطة المفاوضات، يعيش نادي الاتحاد حالة من الترقب بشأن ملف المصري إمام عاشور، نجم وسط النادي الأهلي، حيث يبحث المدرب فيسينج عن لاعب يمتلك القدرة على الربط بين الدفاع والهجوم بجودة عالية، وهو ما يتوفر في الدولي المصري الذي بزغ نجمه في كأس العالم الأخيرة.

وبالرغم من الرغبة الاتحادية الملحة في ضم اللاعب الذي قدم مستويات لافتة في كأس العالم 2026 مع الفراعنة، إلا أن المفاوضات تواجه تعنتًا واضحًا من جانب النادي الأهلي.

ووفقًا للإعلامي محمد المحمودي عبر قنوات "أون سبورت"، فإن إدارة النادي الأهلي المصري وضعت شروطاً تعجيزية للتفريط في جوهرة وسط ميدانها، حيث ذكر أن المبلغ المطلوب من الأهلي لبيع إمام عاشور وصل إلى 10 ملايين دولار، بعد أن كان الحديث يدور سابقاً حول 8 ملايين فقط.

هذا الارتفاع المفاجئ في القيمة المالية يعكس رغبة الأهلي في الاحتفاظ باللاعب بنسبة 100%، أو على الأقل تحقيق مكسب مادي تاريخي يعوض رحيله الفني.

وأشار المحمودي، إلى أنه حتى الآن - لم يصل عرض رسمي مكتوب إلى مكاتب النادي الأهلي، إلا أن جس النبض المستمر من وكلاء اللاعبين يشير إلى أن "العميد" لا يزال يضع عاشور كخيار أول في حال تعثر المسارات الأخرى.