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محمد سعيد

الاتحاد يجد ضالته في لياندرو باريرو.. والأهلي يجعل صفقة إمام عاشور "شبه مستحيلة"!

الاتحاد
إمام عاشور
انتقالات
لياندرو باريرو
دوري روشن السعودي

العميد يكثف نشاطه في الميركاتو بتعليمات فيسينج

يتحرك نادي الاتحاد السعودي بكل ثقله في الميركاتو الصيفي الحالي لترميم صفوفه وسد الثغرات الواضحة في وسط ملعبه، خصوصًا بعد التغييرات الكبيرة التي طرأت على الفريق وكان أبرزها رحيل البرازيلي فابينيو بعد انتهاء عقده.

ووسط قائمة طويلة من الخيارات المحلية والعالمية، يبدو أن "العميد" قد حدد هدفه الرئيسي في البرتغال، بينما تلاشت آماله تدريجيًا في العاصمة المصرية القاهرة.

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    باريرو يقترب من قلعة "النمور"

    كشفت تقارير صحفية واردة من البرتغال عن اهتمام جاد من قبل إدارة نادي الاتحاد، بخدمات لياندرو باريرو، الدولي اللوكسمبورجي المحترف في صفوف نادي بنفيكا.

    ووفقاً لما ذكرته صحيفة "أوجو" البرتغالية، فإن إدارة العميد بدأت بالفعل خطواتها الرسمية لخطف اللاعب الذي يعد أحد الركائز الواعدة في تشكيلة "النسور"، ويرتبط بعقد طويل الأمد مع بنفيكا يمتد حتى عام 2029، مع شرط جزائي ضخم يصل إلى 50 مليون يورو.

    ويبدو أن الحاجة الفنية ملحة لتعويض النقص العددي الذي يعاني منه الفريق في هذا المركز الحساس، خصوصًا مع التغييرات الجذرية التي شهدتها قائمة المحترفين الأجانب في النادي مؤخرًا.

    وتشير المصادر المقربة من دوائر صنع القرار في النادي السعودي إلى أن الاتحاد قد تقدم بعرض مالي مغرٍ، حيث ذكرت أن العرض المقدم لضم لياندرو باريرو قد يصل إلى 15 مليون يورو شاملة الحوافز والبنود الإضافية.

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  • تعقيدات صفقة إمام عاشور

    على الجانب الآخر من خارطة المفاوضات، يعيش نادي الاتحاد حالة من الترقب بشأن ملف المصري إمام عاشور، نجم وسط النادي الأهلي، حيث يبحث المدرب فيسينج عن لاعب يمتلك القدرة على الربط بين الدفاع والهجوم بجودة عالية، وهو ما يتوفر في الدولي المصري الذي بزغ نجمه في كأس العالم الأخيرة.

    وبالرغم من الرغبة الاتحادية الملحة في ضم اللاعب الذي قدم مستويات لافتة في كأس العالم 2026 مع الفراعنة، إلا أن المفاوضات تواجه تعنتًا واضحًا من جانب النادي الأهلي.

    ووفقًا للإعلامي محمد المحمودي عبر قنوات "أون سبورت"، فإن إدارة النادي الأهلي المصري وضعت شروطاً تعجيزية للتفريط في جوهرة وسط ميدانها، حيث ذكر أن المبلغ المطلوب من الأهلي لبيع إمام عاشور وصل إلى 10 ملايين دولار، بعد أن كان الحديث يدور سابقاً حول 8 ملايين فقط.

    هذا الارتفاع المفاجئ في القيمة المالية يعكس رغبة الأهلي في الاحتفاظ باللاعب بنسبة 100%، أو على الأقل تحقيق مكسب مادي تاريخي يعوض رحيله الفني.

    وأشار المحمودي، إلى أنه حتى الآن - لم يصل عرض رسمي مكتوب إلى مكاتب النادي الأهلي، إلا أن جس النبض المستمر من وكلاء اللاعبين يشير إلى أن "العميد" لا يزال يضع عاشور كخيار أول في حال تعثر المسارات الأخرى.

  • دوافع الاتحاد لترميم خط الوسط المتهالك

    البحث المحموم عن لاعبين من طينة باريرو وعاشور لم يأت من فراغ، بل هو نتيجة مباشرة للأزمات التي ضربت وسط ملعب الاتحاد في النصف الثاني من الموسم الماضي.

    فمن المعروف أن رحيل نجولو كانتي المفاجئ إلى فنربخشة التركي في يناير الماضي ترك فجوة هائلة لم ينجح أحد في سدها حتى الآن، وزاد من تعقيد الأمور القرار الاستراتيجي بعدم تجديد عقد البرازيلي فابينيو، بالإضافة إلى النكسة البدنية التي تعرض لها اللاعب حامد الغامدي، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال المعسكر الإعدادي، مما جعل الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني محدودة للغاية.

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    خيارت مستقبلية للاتحاد

    يرى الجهاز الفني للاتحاد أن إمام عاشور، وبجانبه هدفهم الآخر لياندرو باريرو، يمثلان الحل الأمثل نظرًا لتمتعهما بمرونة تكتيكية عالية مع السن الصغير.

    فإمام عاشور برهن على قيمته الفنية العالية عبر مساهماته التهديفية الحاسمة وقدرته على منح الفريق خيارات هجومية إضافية من العمق، حيث ساهم في بلوغ منتخب مصر دور الـ16 في كأس العالم بفضل هدفين حاسمين في التعادل مع بلجيكا وأستراليا بذات النتيجة "1-1".

    كما أن التعاقد مع لاعبين في مقتبل العمر الكروي يمنح الاتحاد استقرارًا لسنوات قادمة، وتحديدًا باريرو الذي سينال عقدًا لمدة أربع سنوات في حال موافقة بنفيكا على رحيله، مما يضمن للنادي السعودي بناء مشروع رياضي قوي ينافس به محليًا وقاريًا.

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