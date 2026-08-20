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Moussa DiabyGetty Images
أحمد فرهود

الصفقة اقتربت.. الاتحاد يستعد لبيع موسى ديابي إلى باير ليفركوزن بـ"خسارة مالية كبيرة"!

الاتحاد
باير ليفركوزن
موسى ديابي
دوري روشن السعودي
الدوري الألماني لكرة القدم للسيدات
انتقالات

كواليس جديدة من داخل البيت الاتحادي..

يبدو أن رحيل النجم الفرنسي موسى ديابي عن عملاق جدة الاتحاد؛ بات أقرب من أي وقتٍ مضى، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ديابي كان مرشحًا للرحيل عن الاتحاد، في الميركاتو الشتوي الماضي، ولكنه استمر مع الفريق في النهاية؛ لتعود أخبار مغادرته بقوة، في الصيف الحالي.

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  • Bayer Leverkusen - Team PresentationGetty Images Sport

    مفاوضات متقدمة بين باير ليفركوزن والاتحاد

    وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الخميس، عن وصول مفاوضات نادي باير ليفركوزن الألماني مع عملاق جدة الاتحاد، لشراء عقد النجم الفرنسي موسى ديابي، إلى مراحل متقدمة.

    الصحيفة أشارت إلى أن تقدم مفاوضات ليفركوزن مع الاتحاد؛ جاءت بالتزامن مع استبعاد ديابي من قائمة الفريق الأول لكرة القدم، التي تستعد لمواجهة القادسية.

    الاتحاد يواجه فريق القادسية الأول لكرة القدم، مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

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  • FC Machida Zelvia v Al Ittihad: AFC Champions EliteGetty Images Sport

    قيمة صفقة موسى ديابي "المحتملة"

    واستكمالًا لخبرها.. تحدثت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الخميس، عن قيمة صفقة انتقال النجم الفرنسي موسى ديابي، جناح عملاق جدة الاتحاد، إلى نادي باير ليفركوزن الألماني.

    وأعلنت الصحية أن "الأرقام" التي يتم الحديث عنها الآن، في مفاوضات ليفركوزن مع الاتحاد؛ هي 30 مليون يورو تقريبًا.

    وإذا تم حسم الصفقة بهذا المبلغ بالفعل، فإن العميد الاتحادي سيخسر حوالي 30 مليون يورو؛ حيث تم التعاقد مع النجم الفرنسي من نادي أستون فيلا الإنجليزي صيف 2024، مقابل 60 مليونًا.

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    الاتحاد يجهز لـ"صفقة أجنبية" جديدة

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. صحيفة "الرياضية" أكدت أن عملاق جدة الاتحاد؛ يُجهز لصفقة أجنبية جديدة في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد رحيل النجم الفرنسي موسى ديابي.

    وشددت الصحيفة على أن الاتحاد؛ سيتعاقد مع جناح أجنبي بمجرد رحيل ديابي رسميًا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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    أرقام موسى ديابي من باير ليفركوزن إلى الاتحاد

    المثير في الأمر أن النجم الفرنسي موسى ديابي البالغ من العمر 27 سنة، لعب في صفوف نادي باير ليفركوزن الألماني؛ وذلك في الفترة من 2019 إلى 2023، قبل الانتقال إلى أستون فيلا الإنجليزي.

    وخلال هذه الفترة؛ سجل ديابي 49 هدفًا وصنع 47 آخرين مع ليفركوزن، خلال 172 مباراة رسمية في مختلف المسابقة.

    ومن ثم.. مثّل النجم الفرنسي، فريق أستون فيلا الأول لكرة القدم، لمدة موسم رياضي واحد فقط؛ قبل الانضمام إلى عملاق جدة الاتحاد، صيف 2024.

    ومع الاتحاد.. خاض موسى ديابي 73 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ حيث سجل خلالها 11 هدفًا، مع 33 تمريرة حاسمة إلى زملائه.

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