وسط الأفراح، تفرض بعض المواقف الجدلية نفسها على مشهد تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وهذا ما حدث تحديدًا بين أحد الصحفيين والألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للراقي.
"يبدو أنك مشجع للاتحاد" .. ماتياس يايسله يرد على صحفي انتقده بعد تأهل الأهلي لنهائي النخبة الآسيوية
الأهلي إلى النهائي القاري
حقق الراقي اليوم الإثنين، الفوز أمام فيسيل كوبي بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن نصف نهائي النخبة الآسيوية، ليعبر إلى النهائي.
الفريق الياباني تقدم أولًا في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، بهدف يوشينوري موتو، فيما كانت عودة الأهلي بفضل ثنائية ويندرسون جالينو وإيفان توني في الدقيقتين 62 و70 من عمر المباراة.
الآن كتيبة المدرب الألماني ماتياس يايسله تنتظر في النهائي، الفائز من لقاء الغد بين شباب الأهلي الإماراتي وماتشيدا الياباني.
ماذا حدث بين يايسله وأحد الصحفيين؟
أحد الصحفيين لام ماتياس يايسله في المؤتمر الصحفي على تكرار تأخر الأهلي في النتيجة في أكثر من مباراة، قبل النجاح في العودة بالشوط الثاني، مؤكدًا له أن هذا يضع جماهير النادي تحت ضغط كبير.
المدرب الألماني واجه النقد بابتسامة، سائلًا الصحفي ما إذا كان من مدينة جدة أم العاصمة الرياض، ليجيبه أنه من مكة المكرمة.
من هنا شكك يايسله في انتماء الصحفي للأهلي، قائلًا: "يبدو أنك تشجع الأصفر في جدة، لذا أنت غير سعيد اليوم"، في إشارة إلى تشجيعه لنادي الاتحاد، وسط ضحكات الحضور في المؤتمر.
الصحفي واصل مؤكدًا تشجيعه للأهلي، مطالبًا يايسله بتقبل نقده، كما يشيد به في أوقات أخرى.
"عانينا أمام فيسيل بسبب أرضية الملعب"
الأهلي قدم شوط أول سيئ أمام فيسيل كوبي، قبل الانتفاضة في الشوط الثاني، وإن كان قد أُلغي له هدفان بداعي التسلل.
في هذا الشأن، قال يايسله: "اللاعبون كانوا على قدر التحدي، لكن رغم الفوز، نحن لسنا راضين عما قدمناه في المباراة".
وواصل عن تفاوت المستوى بين الشوطين: "الأمور لم تكن سهلة؛ أرضية ملعب الإنماء ليست سهلة للعب، لذلك عانينا، ما زاد من صعوبة المباراة، لكننا تعاملنا بشكل جيد وتأهلنا".
الأهلي ممثل السعودية الوحيد
هذا التأهل هو الثاني على التوالي للأهلي لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما كان قد توج باللقب لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي (2024-2025).
نجاح الأهلي هذا حفظ ماء الكرة السعودية، بعدما ودع الهلال البطولة القارية من دور الـ16 بالهزيمة أمام السد القطري في الركلات الترجيح (2-4)، فيما أُقصي الاتحاد بالهزيمة أمام ماتشيدا الياباني في ربع النهائي (0-1).