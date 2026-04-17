Goal.com
مباشر
أحمد فرهود

حان وقت "مصعد المجانين" يا الاتحاد: انظروا إلى فارق "القيادة" مع الأهلي.. وآسيا قد تكلفكم محمد صلاح ولكن!

فقرات ومقالات
الاتحاد
الأهلي
محمد صلاح
سيرجيو كونسيساو
فابينيو
إدوارد ميندي
ماكيدا زيلفيا ضد الاتحاد
ماكيدا زيلفيا
دوري أبطال آسيا النخبة
ليفربول

موسم الاتحاد انتهى على يد ماتشيدا زيلفيا الياباني..

أُسدِل الستار، ولم يتبق في ملعب "مدينة الأمير عبدالله الفيصل" في جدة؛ إلا صدى الآهات الاتحادية، فقط.

الاتحاد خسر (0-1) ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، مساء اليوم الجمعة؛ ليودع مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026، من دور ربع النهائي.

ولم يكن خروج العميد الاتحادي من النخبة، مجرد خسارة عابرة في ليلة كروية؛ بل "الرصاصة الأخيرة" التي أُطلِقت على موسم، وُلِد عملاقًا وانتهى كسيرًا.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد خسارة الاتحاد أمام ماتشيدا، واكتمال مأساة "الموسم الصفري"..

  • Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    14 سنة من الانهيار الاتحادي في آسيا

    عملاق جدة الاتحاد الذي كتب التاريخ، في دوري أبطال آسيا؛ عندما توِّج باللقب "مرتين متتاليتين" في 2004 و2005، ها هو أصبح يُعاني قاريًا وبشدة.

    مُعاناة الاتحاد القارية، بدأت في مرحلة ما بعد عام 2012؛ والذي أصبح فيها الفريق الأول لكرة القدم، إما يُغيب عن دوري أبطال آسيا أو لا يتجاوز عقبة ربع نهائي - حال المشاركة -.

    - نتائج الاتحاد في النسخ التي شارك فيها بعد 2012:

    * 2014: خرج من ربع النهائي؛ على يد العين الإماراتي.

    * 2016: خرج من دور المجموعات.

    * 2019: خرج من ربع النهائي؛ على يد عملاق الرياض الهلال.

    * 2023-2024: خرج من ربع النهائي؛ على يد عملاق الرياض الهلال.

    وها هو الاتحاد في نسخة 2025-2026، يودع من دور ربع النهائي؛ وذلك بعد الخسارة ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، في مدينة جدة.

    • إعلان
  • Fabinho IttihadGetty

    شاهدوا "فارق القيادة" بين الاتحاد والأهلي

    في ليلة واحدة فقط.. شاهدنا لقطتين تُلخصان فارق "القيادة"، بين عملاق جدة الاتحاد وغريمه التاريخي الأهلي؛ وذلك على النحو التالي:

    * الأهلي:

    عندما تم طرد الظهير الأيمن للأهلي علي مجرشي، في الدقيقة 37 ضد نادي جوهور دار التعظيم الماليزي، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وجدنا الحارس السنغالي إدوارد ميندي، يقوم بدوره "القيادي" على أعلى مستوى.

    ميندي جمع نجوم الأهلي حوله، وألقى كلمة حماسية فيهم؛ حيث قال: "من العار الخروج أمام جمهورنا".

    وكانت لكلمات ميندي مفعول السحر؛ حيث حوّل الأهلي تأخره (0-1) مع نقص عددي، إلى الفوز بهدفين مقابل واحد.

    * الاتحاد:

    على العكس تمامًا.. لقد وجدنا رد فعل سلبي للغاية من النجم البرازيلي فابينيو تافاريس، كـ"قائد" لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ وذلك خلال مواجهة نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.

    فابينيو تسبب في هدف ماتشيدا، في الدقيقة 31 من عمر المباراة؛ حيث حوّل تسديدة تيتي يينجي، إلى داخل شباك الاتحاد بـ"الخطأ".

    ورغم أنه هو من ارتكب الخطأ؛ إلا أننا لم نجد أي رد فعل "قيادي" من فابينيو مع زملائه، فوق أرضية الملعب.

    أيضًا.. شهدت الدقيقة 61 لقطة غريبة جدًا من فابينيو؛ حيث قام نجم ماتشيدا كوتارو هاياشي، بإصابة الحارس الصربي للاتحاد بريدراج رايكوفيتش في "عينه".

    وسالت الدماء في الجزء العلوي من عين رايكوفيتش، بالإضافة إلى بعض "التورم"؛ في الوقت الذي أظهرت فيه الإعادات، أن هُناك شبهة تعمُد من هاياشي في تدخله ضد الحارس الصربي.

    وضغط كل نجوم الاتحاد على الحكم، لـ"طرد" نجم ماتشيدا؛ بينما وقف فابينيو بعيدًا تمامًا، رغم أنه القائد المسؤول عن الحديث مع قاضي المباراة.

    المهم.. حكم المباراة اكتفى بـ"الإنذار" فقط، ضد كوتارو هاياشي؛ ولكننا نتحدث هُنا، عن غياب دور فابينيو "القيادي".

  • Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    حان الآن وقت "مصعد المجانين" يا الاتحاد!

    الآن.. لننتقل بحديثنا إلى البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لعملاق جدة الاتحاد؛ والذي فشل معه الفريق الأول لكرة القدم في جميع البطولات، على النحو التالي:

    * أولًا: احتلال "المركز السادس" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

    * ثانيًا: توديع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور نصف النهائي.

    * ثالثًا: توديع دوري أبطال آسيا "النخبة" من دور ربع النهائي.

    وكان الاتحاديون يضعون أملًا كبيرًا للغاية، على لقب النخبة الآسيوية، لإنقاذ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    حتى أن البعض طالب بتأجيل الحديث عن "إقالة" كونسيساو، أو حتى رحيل مجلس الإدارة بقيادة فهد سندي، إلى ما بعد بطولة النخبة الآسيوية.

    ونتذكر أن الناقد والإعلامي الرياضي محمد أبو هداية، وصف مطالبات الجماهير الاتحادية بإقالة كونسيساو ورحيل الإدارة، قبل الأدوار الإقصائية من النخبة؛ بأنهم كمن يرغب في إنشاء مصعد كهربائي، بمصحة مجانين.

    ولكننا الآن وبعد توديع العميد البطولة القارية؛ نستطيع القول بنفس لهجة أبو هداية: "حان وقت مصعد المجانين يا الاتحاد"، في إشارة إلى إقالة كونسيساو.

    نعم.. الاتحاد كان يستطيع الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"، بكل سهولة؛ إذا امتلك مديرًا فنيًا "شجاعًا".

    كونسيساو أهدر شوطًا ونصف تقريبًا، بتحفظ مبالغ فيه ضد الفريق الياباني؛ ولم يتجرأ على الهجوم والضغط، إلا في الدقائق الأخيرة.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    خسارة آسيا قد تكلف الاتحاد صفقة محمد صلاح.. ولكن!

    أخيرًا.. يجب الإشارة إلى أن فشل عملاق الاتحاد، في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026؛ يعني الغياب عن النسخة القادمة، بشكلٍ رسمي.

    الاتحاد يحتل "المركز السادس" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ لذلك.. فقد أي أمل في حجز مقعد مؤهل للنخبة الآسيوية، الموسم القادم.

    وكان الأمل الوحيد؛ هو المشاركة في النخبة الآسيوية 2026-2027، بالتتويج بلقب النسخة الحالية.

    إلا أن هذا الأمر لم يحدث؛ ليكون العميد الاتحادي أمام أمرين - أحدهما سلبي والآخر إيجابي -، على النحو التالي:

    * أولًا: النقطة الإيجابية

    من الممكن أن يستغل الاتحاد عدم مشاركته الآسيوية، الموسم الرياضي القادم؛ وذلك للتركيز على البطولات المحلية، مثلما فعل في 2024-2025.

    وقتها.. الاتحاد لم يُشارك قاريًا؛ فتفرغ للبطولات المحلية، وتحصل على ثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

    * ثانيًا: النقطة السلبية

    قد يؤثر عدم مشاركة الاتحاد قاريًا، على التعاقد مع نجوم عالميين كبار، في الميركاتو الصيفي القادم.

    على سبيل المثال.. الفرعون المصري محمد صلاح، الذي أعلن الرحيل عن العملاق الإنجليزي ليفربول؛ يُقال إن عملاق الرياض الهلال بالإضافة إلى الاتحاد، يريدان التعاقد معه.

    وإذا كانت هذه التقارير صحيحة؛ فإن صلاح قد يفضل الانضمام إلى الهلال بدلًا من الاتحاد، من أجل المشاركة في دوري أبطال آسيا.

    لذلك.. ستكون هُناك خسائر فنية بالتأكيد، من عدم مشاركة الاتحاد، في دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027.