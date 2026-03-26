زهيرة عادل

جهود نجم الاتحاد ذهبت هباءً .. ليفاندوفسكي يحمل حقيبة "التيه" من برشلونة إلى بولندا لكننا مضطرين للإشادة بوصيف كريستيانو رونالدو!

رفاق ليفا كانوا قريبين من السقوط على يد الألبان..

"الحلم مستمر" .. خطوة واحدة أصبحت تفصل منتخب بولندا بقيادة نجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي عن التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، بعد تخطي منتخب ألبانيا "العنيد".

البولنديون نجحوا يوم الخميس، في الفوز أمام ألبانيا بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن دور نصف نهائي التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات الحدث العالمي، الذي سينطلق في الصيف المقبل بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

ألبانيا تقدمت أولًا بهدف أربير هوجا في الدقيقة 42، لكن بولندا عادت بثنائية عن طريق ليفاندوفسكي وبيوتر زيلينسكي في الدقيقتين 63 و73 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يصعد منتخب بولندا لمواجهة السويد، في نهائيات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفي السطور التالية دعونا نخصص الحديث عما قدمه نجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي في مواجهة بولندا وألبانيا..

  • "التيه" من برشلونة إلى بولندا

    في الموسم الجاري، يتعرض ليفاندوفسكي للكثير من الانتقادات مع برشلونة، على إثر "عيوب" العمر التي بدأت تؤثر عليه كثيرًا، حتى وإن كان يسجل الأهداف.

    إن قلنا تمركز خاطئ، تراجع حاسة حسم الأهداف، بطء الحركة، لا ضغط ولا مشاركة في اللعب بشكل كبير .. جميعها عيوب يعاني منها البرسا في أداء ليفا مؤخرًا.

    كافة تلك العيوب انتقلت من إسبانيا إلى بولندا، حيث مواجهة ألبانيا الليلة، وكأن منتخب بلاده كان يلعب بعشرة لاعبين فقط، خاصةً في الشوط الأول تحديدًا.

    وما بين تسديدة قريبة من المرمى عابها الضعف مرت بجوار القائم، وأخرى أعلى العارضة، وثالثة مرت من أمامه بينما كان منفردًا بمرمى ألبانيا، كانت فرص ليفا في المباراة.

    مجهود زميله بيوتر زيلينسكي تحديدًا كان في مهب ريح، في كل مرة يظن نفسه أرسل عرضية متقنة إلى داخل منطقة جزاء ألبانيا، فليفا إما متأخرًا خارج منطقة الجزاء أو متمركزًا في المكان الخاطئ أو مرتميًا في أحضان دفاعات الخصم، حتى قرر تأمين الفوز بنفسه محرزًا الهدف الثاني من تسديدة قوية من خارج منطقة الـ18.


    • إعلان

  • لحظة استفاقة وحيدة

    كافة العيوب التي تحدثنا عنها في السطور السابقة لازمت صاحب الـ37 عامًا طوال 2+90 دقيقة شارك بها نجم برشلونة في مواجهة بولندا وألمانيا، باستثناء دقيقة واحدة فقط..

    ليفاندوفسكي استعاد سابق عهده في الدقيقة 63، وقتما قرر التحرك بشكل ذكي داخل منطقة جزاء الخصم، لاستقبال عرضية من ركلة ركنية، برأسية في الشباك بعيدًا عن الرقابة اللصيقة.

    ومن بعدها، عاد الأسطورة البولندية أدراجه نحو الاختفاء، والاكتفاء بالظهور في لقطات غير مؤثرة.

  • الأفضل بعد كريستيانو رونالدو

    رغم انتقاد حالة "التيه" التي يعيشها ليفاندوفسكي مؤخرًا مع برشلونة ومنتخب بلاده إلا أنه حتى في تلك الأثناء لا يمكنك أن تغفل الإشادة به..

    بهدفه في شباك ألبانيا الليلة، رفع ليفا رصيده مع بولندا إلى 35 هدفًا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ليحل في المركز الرابع في جدول ترتيب هدافي تلك المنافسات تاريخيًا، خلف كريستيانو رونالدو (41)، كارلوس رويز (39)، وليونيل ميسي (36).

    أما بشكل عام، فقد عزز نجم برشلونة لقبه كهداف تاريخي لمنتخب بولندا رافعًا رصيده لـ89 هدفًا، ليصير بهذا الرقم وصيف قائمة الهدافين التاريخيين دوليًا على مستوى المنتخبات الأوروبية.

    قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخبات الأوروبية يتصدرها البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 143 هدفًا، يليه ليفاندوفسكي والبلجيكي روميلو لوكاكا بـ89 هدف لكل منهما.



  Poland v Albania - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs

    ماريو ميتاي .. "المحدود" أمام نجوم بولندا

    بالانتقال للحديث عن أحد نجوم دوري روشن السعودي في المباراة، حيث ماريو ميتاي؛ ظهير الاتحاد ومنتخب بولندا..

    الألباني إن كان يشارك في الهجوم بالاتحاد، فالليلة أمام بولندا لم يتخط نصف الملعب إلا نادرًا في ظل فارق الخبرات بين المنتخبين، حيث اكتفى بالتركيز على الدور الدفاعي.

    من ناحية التأثير، كان ميتاي أفضل مدافعي ألبانيا في المباراة، فقد نجح في كافة تدخلاته، ولم يرتكب سوى خطأ وحيد، بخلاف تشتيت الكرة من مناطق الخطورة أربع مرات، حتى أنه ساهم في بناء اللعب في هدف منتخب بلاده الوحيد.

    لكن صمود نجم الاتحاد دفاعيًا، واجهه إهدار بعض الفرص السهلة لزملائه على مرمى بولندا، ما كلفه الخسارة، والفشل في الحفاظ على فرصة التأهل لنهائيات كأس العالم.