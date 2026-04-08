"فضائح الاتحاد لا تتوقف" .. وكونسيساو يغضب في المؤتمر بعد هزيمة نيوم ويثير الجدل بما فعله بعده!

استضاف الاتحاد أمس الأربعاء، نيوم على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، في اللقاء المقدم من الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.

نيوم تقدم أولًا بثنائية عن طريقة سعيد بن رحمة ولوتشيانو رودريجيز في الدقيقتين 3 و16 إلا أن يوسف النصيري وحسام عوار نجحا في إحراز ثلاثية في الدقائق 38 و44 و49.

الريمونتادا الاتحادية لم تكتمل، إذ عاد الضيوف وخطفوا الفوز في الوقت القاتل، حيث أدرك مهند آل سعد التعادل أولًا في الدقيقة 55 ثم أضاف علاء آل حجي الهدف الرابع في الدقيقة 1+90.

هذه الهزيمة جمدت رصيد النمور عند 45 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن، فيما يحتل نيوم المركز الثامن بـ39 نقطة.



