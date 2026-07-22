"قدم عرضه الرسمي".. الاتحاد يدخل صفقة نجم كلوب بروج بقوة

النجم النيجيري رافاييل أونيديكا، البالغ من العمر 25 سنة؛ بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية إف سي إبيدي، والذي انتقل منها إلى الملاعب الأوروبية صيف 2019.

وانضم أونيديكا إلى الفئات السنية لنادي ميتييلاند الدنماركي؛ قبل أن يخرج منه معارًا صيف 2020، وتحديدًا للفريق المحلي الآخر فريديريسيا.

وعاد النجم النيجيري إلى ميتييلاند صيف 2021؛ حيث مثّله لمدة موسم رياضي واحد فقط، حتى الانضمام إلى نادي كلوب بروج البلجيكي رسميًا.

ومع بروج منذ عام 2022 وحتى الآن؛ لعب أونيديكا 183 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا خلالها 9 أهداف وصانعًا 6 آخرين.

كما شارك رافاييل أونيديكا، الذي يجيد في مركزي الارتكاز وقلب الدفاع؛ في 23 مباراة دولية مع منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم، منذ 2022 وحتى وقتنا هذا.