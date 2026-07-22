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أحمد فرهود

"قدم عرضه الرسمي".. الاتحاد يدخل صفقة نجم كلوب بروج بقوة

الاتحاد
رافائيل أونيديكا
كلوب بروج
آينتراخت فرانكفورت
دوري روشن السعودي
انتقالات

تطورات ميركاتو نادي الاتحاد..

يعمل عملاق جدة الاتحاد على دعم صفوفه بقوة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ وذلك لتعويض خيبات "الموسم الصفري"، في 2025-2026.

وفشل الاتحاد في تحقيق أي بطولة، خلال الموسم الرياضي الماضي؛ ما دفعه لإقالة مديره الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو، والتعاقد مع الألماني ينز فيسينج بدلًا منه.

  • FBL-EUR-C1-BRUGGE-ATLETICOAFP

    الاتحاد يريد التعاقد مع نجم كلوب بروج

    وفي هذا السياق.. أعلن الصحفي الرياضي فابريتسيو رومانو رصد عملاق جدة الاتحاد، صفقة إفريقية مهمة من نادي كلوب بروج البلجيكي؛ لضمها إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

    رومانو أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن هذه الصفقة الإفريقية التي يريدها الاتحاد؛ تتمثّل في النجم النيجيري رافاييل أونيديكا، متوسط ميدان فريق كلوب بروج الأول لكرة القدم.

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    الاتحاد ينافس هذا النادي على صفقة رافاييل أونيديكا!

    واستكمالًا لخبره.. أعلن الصحفي الرياضي فابريتسيو رومانو تقديم عملاق جدة الاتحاد، عرضه إلى نادي كلوب بروج البلجيكي؛ للتعاقد مع النجم النيجيري رافاييل أونيديكا، في الميركاتو الصيفي الحالي.

    وشدد رومانو على أن الاتحاد، يريد حسم صفقة أونيديكا؛ قبل النادي الألماني آينتراخت فرانكفورت، الذي قدّم عرضه هو الآخر إلى آينتراخت أمس الثلاثاء.

  • موقف كلوب بروج من "التخلي" عن رافاييل أونيديكا

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. الصحفي الرياضي فابريتسيو رومانو تحدث عن موقف نادي كلوب بروج البلجيكي؛ من التخلي عن نجمه النيجيري رافاييل أونيديكا، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

    وكشف رومانو عن أن كلوب بروج، لا يُمانع في التخلي عن أونيديكا؛ ولكنه اشترط الحصول على مبلغ مالي يُقدر بـ10 ملايين يورو، لشراء العام الأخير في عقد اللاعب.


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  • Raphael OnyedikaGetty/GOAL

    مسيرة رافاييل أونيديكا في عالم الساحرة المستديرة

    النجم النيجيري رافاييل أونيديكا، البالغ من العمر 25 سنة؛ بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية إف سي إبيدي، والذي انتقل منها إلى الملاعب الأوروبية صيف 2019.

    وانضم أونيديكا إلى الفئات السنية لنادي ميتييلاند الدنماركي؛ قبل أن يخرج منه معارًا صيف 2020، وتحديدًا للفريق المحلي الآخر فريديريسيا.

    وعاد النجم النيجيري إلى ميتييلاند صيف 2021؛ حيث مثّله لمدة موسم رياضي واحد فقط، حتى الانضمام إلى نادي كلوب بروج البلجيكي رسميًا.

    ومع بروج منذ عام 2022 وحتى الآن؛ لعب أونيديكا 183 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا خلالها 9 أهداف وصانعًا 6 آخرين.

    كما شارك رافاييل أونيديكا، الذي يجيد في مركزي الارتكاز وقلب الدفاع؛ في 23 مباراة دولية مع منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم، منذ 2022 وحتى وقتنا هذا.