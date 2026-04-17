تبرأ من ملف كونسيساو: أصابع الاتهام تدين فهد سندي .. إبعاد بنزيما و"الإدارة الرياضية تتحمل المسؤولية"

وقال الإعلامي فارس الفزي، عبر برنامج "نادينا"، إنه من المتوقع أن يقوم مجلس الإدارة، بتحميل جميع الأخطاء إلى الإدارة الرياضية.

ووجه الفزي أصابع الاتهام إلى فهد سندي، بأن مجلس إدارته الحالي، بكل أعضائه، ليس لديهم أي خبرة رياضية، كما أن من أقر باستمرار لوران بلان، وأبقى على وضع الفريق، كان مجلس الإدارة السابق، الذي كان سندي عضوًا فيه أيضًا.

وزاد الفزي من الشعر بيتًا، مؤكدًا أن إدارة فهد سندي، عندما تولت زمام الأمور في الاتحاد، لم يعجبها المديح المبالغ فيه للإدارة الرياضية وكريم بنزيما، وبعدها تم إبعاد بنزيما عن أي قرارات رياضية، لتستقر الإدارة الرياضية على إبقاء الأجانب الثمانية، والاكتفاء بجلب لاعبين مواليد.

وأضاف أن كريم بنزيما هو من رشح حسام عوار والمدرب لوران بلان، أما بقية الصفقات، مثل رايكوفيتش ودانيلو بيريرا وبيرجفاين وموسى ديابي، فقد كانت من اختيار الإدارة الرياضية، ولكن بالتنسيق مع بنزيما وبعد الحصول على موافقته.