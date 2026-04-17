Goal AR
تبرأ من ملف كونسيساو: أصابع الاتهام تدين فهد سندي .. إبعاد بنزيما و"الإدارة الرياضية تتحمل المسؤولية"

دوري أبطال آسيا النخبة
سيرجيو كونسيساو

الاتحاد يودع الآسيوية ويخسر "الفرصة الأخيرة"..

من الحديث بعقلانية، إلى رفض التحدث مع أحد، هذا مختصر تعامل فهد سندي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد، مع المشجعين، قبل وبعد مباراة الفريق أمام ماتشيدا الياباني، في ليلة وداع دوري أبطال آسيا للنخبة.

الاتحاد فقد آخر آماله في الصعود على منصات التتويج، خلال موسم 2025-2026، بعد خسارته أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني، بنتيجة (0-1)، في مباراة الدور ربع النهائي من دوري النخبة الآسيوية، ليكتمل خروجه من جميع البطولات، بعد ابتعاده في سباق دوري روشن، ومغادرة بطولتي كأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي، من نصف النهائي.

  • فهد سندي: لست مسؤولًا عن كونسيساو

    وقبل المباراة، تحدث فهد سندي، مع أحد مشجعي الاتحاد، الذي أبدى اعتراضه على المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو، واصفًا إياه بـ"الصدامي".

    وقال سندي إنه ليس مسؤولًا عن ملف سيرجيو كونسيساو، وأنه رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وليس مديرًا رياضيًا، ويجب ترك هذا الملف إلى المختصين، كما طالبه حينها بدعم الفريق، وترك حذا الحوار لما بعد النخبة الآسيوية.

    ولكن، بعد المباراة، تم رصد فهد سندي وهو يغادر ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل، رافضًا الإدلاء بأي تصريح.

    • إعلان

  • توجيه أصابع الاتهام إلى سندي

    وقال الإعلامي فارس الفزي، عبر برنامج "نادينا"، إنه من المتوقع أن يقوم مجلس الإدارة، بتحميل جميع الأخطاء إلى الإدارة الرياضية.

    ووجه الفزي أصابع الاتهام إلى فهد سندي، بأن مجلس إدارته الحالي، بكل أعضائه، ليس لديهم أي خبرة رياضية، كما أن من أقر باستمرار لوران بلان، وأبقى على وضع الفريق، كان مجلس الإدارة السابق، الذي كان سندي عضوًا فيه أيضًا.

    وزاد الفزي من الشعر بيتًا، مؤكدًا أن إدارة فهد سندي، عندما تولت زمام الأمور في الاتحاد، لم يعجبها المديح المبالغ فيه للإدارة الرياضية وكريم بنزيما، وبعدها تم إبعاد بنزيما عن أي قرارات رياضية، لتستقر الإدارة الرياضية على إبقاء الأجانب الثمانية، والاكتفاء بجلب لاعبين مواليد.

    وأضاف أن كريم بنزيما هو من رشح حسام عوار والمدرب لوران بلان، أما بقية الصفقات، مثل رايكوفيتش ودانيلو بيريرا وبيرجفاين وموسى ديابي، فقد كانت من اختيار الإدارة الرياضية، ولكن بالتنسيق مع بنزيما وبعد الحصول على موافقته.

  • Karim Benzema - Kante - Ittihad - Riyad 2023Getty

    رد فعل كونسيساو على خروج كانتي وبنزيما

    وبعد وداع النخبة الآسيوية، برر المدرب سيرجيو كونسيساو، خسارة الاتحاد، بأنها تعود إلى قرارات الحكم التي كان لها تأثير مباشر على النتيجة، واصفًا الحكم بأنه كان خصم العميد، وليس الفريق الياباني، خاصة وأن هدف التعادل (الذي سجله دانيلو بيريرا وألغاه الحكم) كان صحيحًا، على حد وصفه.

    وتلقى كونسيساو سؤالًا صحافيًا، بشأن خروج كريم بنزيما ونجولو كانتي من الاتحاد، في الفترة الشتوية، وما إذا كان ذلك قد أثّر على الفريق هذا الموسم، ليوجه البرتغالي رده في سياق آخر، حيث أشاد بالروح القتالية للاعبين رغم امتلاكه يوم راحة أقل من نظيره الياباني، فضلًا عن رفضه عادة التعليق على أداء الحكم، وعندما تم إعادة السؤال حول خروج بنزيما وكانتي، قال "لن أعلق".

  • ماذا ينتظر الاتحاد؟

    وودع الاتحاد فرصة المنافسة على جميع البطولات، بشكل رسمي، لتبقى آماله معلقة حول تحسين مركزه في ترتيب دوري روشن، خلال الجولات الست المتبقية، حيث يحتل المركز السادس، برصيد 45 نقطة، مبتعدًا بفارق 17 نقطة، عن القادسية، رابع الترتيب.

    ويستعد الاتحاد لملاقاة التعاون، على ملعب الأخير في بريدة، في 29 إبريل الجاري، ضمن حساب الجولة الثلاثين من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.

    الاتحاد سيختتم موسم 2025-2026، بـ6 مباريات، حيث يواجه - على الترتيب - كلًا من التعاون، الخلود، ضمك، الاتفاق، الشباب، ثم القادسية.

  • Al Ittihad v Al Wahda: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 28 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 13 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و9 هزائم.

    وقاريًا.. ودع العميد، منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد خسارته أمام ماتشيدا زيلفيا بهدف نظيف.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي، بركلات الترجيح.

