وكالته تعلنها رسميًا.. محترف الاتحاد يهدد بـ"الرحيل" بسبب صفقة فرانك كيسييه المحتملة

وفي هذا السياق.. ترددت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية؛ بشأن إمكانية رفع اسم المدافع الكاميروني ستيفان كيلر، من "القائمة المحلية" لعملاق جدة الاتحاد.

وحسب هذه الأنباء؛ استبعاد كيلر المحتمل من "القائمة المحلية"، سيحدث إذا تم التعاقد مع النجم الإيفواري فرانك كيسييه أو أي متوسط ميدان أجنبي آخر.

ووضع العميد الاتحادي التعاقد مع متوسط ميدان أجنبي، على رأس أولوياته في صيف العام الحالي؛ وذلك لإنهاء الازمة التي يُعاني منها الفريق الأول لكرة القدم، منذ الموسم الرياضي الماضي.

ووقع الاختيار على كيسييه، كـ"هدف أول" لتدعيم هذا المركز؛ خاصة أن اللاعب لا يرتبط بعقدٍ مع أي نادٍ، منذ الرحيل عن عملاق جدة الآخر الأهلي في 1 يوليو 2026.