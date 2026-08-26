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Al Ittihad v Al Wahda: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
أحمد فرهود

وكالته تعلنها رسميًا.. محترف الاتحاد يهدد بـ"الرحيل" بسبب صفقة فرانك كيسييه المحتملة

الاتحاد
S. Keller
فرانك كيسييه
الأهلي
دوري روشن السعودي
انتقالات

ماذا قالت وكالة نجم الاتحاد؟!..

أيام بسيطة وينتهي الميركاتو الصيفي لعام 2026؛ ورغم ذلك لا يزال هُناك جدل كبير للغاية، بشأن الأسماء "القادمة والراحلة" عن عملاق جدة الاتحاد.

الاتحاد عانى بشدة في الموسم الماضي 2025-2026، والذي ودعه بـ"صفر ألقاب"؛ ولكنه عاد بشكلٍ أفضل للغاية في بداية العام الرياضي الحالي، مع مديره الفني الألماني الشاب ينز فيسينج.

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  • Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    فرانك كيسييه "هدف الاتحاد الأول".. وستيفان كيلر الضحية

    وفي هذا السياق.. ترددت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية؛ بشأن إمكانية رفع اسم المدافع الكاميروني ستيفان كيلر، من "القائمة المحلية" لعملاق جدة الاتحاد.

    وحسب هذه الأنباء؛ استبعاد كيلر المحتمل من "القائمة المحلية"، سيحدث إذا تم التعاقد مع النجم الإيفواري فرانك كيسييه أو أي متوسط ميدان أجنبي آخر.

    ووضع العميد الاتحادي التعاقد مع متوسط ميدان أجنبي، على رأس أولوياته في صيف العام الحالي؛ وذلك لإنهاء الازمة التي يُعاني منها الفريق الأول لكرة القدم، منذ الموسم الرياضي الماضي.

    ووقع الاختيار على كيسييه، كـ"هدف أول" لتدعيم هذا المركز؛ خاصة أن اللاعب لا يرتبط بعقدٍ مع أي نادٍ، منذ الرحيل عن عملاق جدة الآخر الأهلي في 1 يوليو 2026.

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    لا مفاوضات بين الاتحاد وستيفان كيلر لـ"رفع اسمه"!

    ومن ناحيتها.. ردت وكالة "FUTURO NEXO Football Agency"، التي تدير أعمال المدافع الكاميروني ستيفان كيلر، على أنباء استبعاد اللاعب من "القائمة المحلية" لعملاق جدة الاتحاد؛ وذلك حال التعاقد مع النجم الإيفواري فرانك كيسييه، أو أي متوسط ميدان أجنبي آخر.

    الوكالة أكدت في تصريحات لموقع "winwin"، مساء اليوم الأربعاء، عدم علمها بأنباء رفع اسم كيلر من قائمة الاتحاد "المحلية"؛ قائلة: "لم يفاتحنا أي مسؤول في النادي، بشأن هذا الأمر".

    وأضافت الوكالة: "بالنسبة لنا.. ما يتردد عن رفع اسم اللاعب محليًا، هو أمر مفاجئ للغاية؛ خاصة أنه رفض عروضًا مهمة في الصيف الحالي، للاستمرار مع الاتحاد".

  • imago-sport-1080560874.jpgZUMA Press Wire

    موقف ستيفان كيلر حال رفع اسمه "محليًا"

    واستكمالًا لتصريحاتها.. كشفت وكالة "FUTURO NEXO Football Agency"، التي تدير أعمال المدافع الكاميروني ستيفان كيلر، عن موقف اللاعب نفسه؛ إذا تأكد رفع عملاق جدة الاتحاد اسمه، من "القائمة المحلية" للفريق الأول لكرة القدم.

    وأعلنت الوكالة رفض كيلر التام، لفكرة اللعب في دوري أبطال آسيا "النخبة" فقط، مع رفع اسمه من "القائمة المحلية"؛ مهددة في نفس الوقت بـ"رحيل" المدافع الكاميروني فورًا، إذا حدث هذا الأمر.

    وعن ذلك تقول: "إذا أخبرنا الاتحاد، بأنه سيتم رفع اسم كيلر محليًا، لتسجيل النجم الإيفواري فرانك كيسييه أو غيره؛ فإن اللاعب سينتقل إلى أي فريق آخر، فورًا".

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  • Stephane KellerGoal Ar Only GFX

    مسيرة ستيفان كيلر مع نادي الاتحاد

    المدافع الكاميروني ستيفان كيلر البالغ من العمر 25 سنة، انضم إلى صفوف عملاق جدة الاتحاد في يناير 2026؛ قادمًا من نادي أيل ليماسول القبرصي، بشكلٍ رسمي.

    صفقة كيلر تمت على سبيل الإعارة في البداية، ولمدة 6 أشهر فقط مقابل 500 ألف يورو؛ قبل أن يقوم الاتحاد بتفعيل "بند شراء" اللاعب نهائيًا في الصيف الحالي، بمبلغ مليون يورو.

    وحاليًا.. يرتبط المدافع الكاميروني بعقدٍ مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ لمدة 3 سنوات قادمة، حتى 30 يونيو 2029.

    وإجمالًا؛ لعب ستيفان كيلر 8 مباريات مع العميد الاتحادي، مسجلًا خلالها هدفًا وحيدًا فقط وبدون أي تمريرة حاسمة.

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