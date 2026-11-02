المؤشر يواصل الهبوط: رحيل صالح الشهري هو الحل .. وبدلاء سوبر في الاتحاد للنصيري وإلينيخنا!

المباريات التالية الاتحاد دوري أبطال آسيا النخبة 13:15 العين شاهد

"أمتلك 3 مهاجمين، نوزع الأحمال بينهم"، هكذا قال الألماني ينز فيسينج، المدير الفني للاتحاد، إلا أن ما يحدث في أرض الميدان، أن المدرب يعتمد على اثنين فقط، جورج إلينيخنا ويوسف النصيري، في الوقت الذي يشارك فيه صالح الشهري في عدد أقل من الدقائق.

ثلاثة مهاجمين، والمحصلة أن الاتحاد هو الأقل هجوميًا في دوري روشن بين الكبار، محرزًا 21 هدفًا في 11 مباراة، أي بمعدل حوالي هدفين في كل مباراة، إلا أنه يتخلف كثيرًا عن الهلال والقادسية "32 هدفًا لكل منهما"، والأهلي "28" والشباب "20".

أضف إلى ذلك، أن الاتحاد في ثلاث مباريات بدوري أبطال آسيا للنخبة، سجل 4 أهداف، منها هدف وحيد بتوقيع أحد المهاجمين الثلاثة، وهو يوسف النصيري في نيفتشي، فيما لعب نجوم الوسط والأجنحة الدور الرئيس في هز شباك الخصوم في البطولة القارية.