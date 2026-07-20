"لن يكون هذا الصيف" .. تحالف سعودي أجنبي لـ"الاستحواذ" على الاتحاد!

لا يزال ملف "الاستحواذ" على نادي الاتحاد، مثار جدل، في ظل اتجاه صندوق الاستثمارات العامة، نحو نقل "النسبة الكبرى" من ملكية الأندية الكبرى، على غرار الهلال.

وأعلن صندوق الاستثمارات، في إبريل الماضي، عن امتلاك شركة المملكة القابضة، لنسبة 70% من إجمال رأس مال شركة نادي الهلال، فيما بات الحديث بشأن موقف أندية النصر والأهلي والاتحاد، خلال المرحلة المُقبلة.

وكانت وزارة الرياضة، قد كشفت عن انتقال ملكية الأندية الأربعة إلى صندوق الاستثمارات، عام 2023، ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص، وبموجبه يستحوذ الصندوق على نسبة 75% مقابل 25% للجمعية العمومية.