تبعيات زلزال الأهلي: كونسيساو ينفجر غضبًا ضد لاعبي الاتحاد .. "أحدهم نال النصيب الأكبر من الكعكة"

يبدو أن أجواء نادي الاتحاد، باتت فوق صفيح ساخن، أعقاب الخسارة الكبيرة أمام الأهلي، بنتيجة (1-3)، في قمة الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، والتي أقيمت على ملعب الإنماء.

الأهلي حقق فوزًا بثلاثية جاءت عن طريق إيفان توني ورياض محرز وفراس البريكان، في الدقائق 23 و59 و84، بينما اكتفى الاتحاد بهدف وحيد أحرزه فابينيو من علامة الجزاء في الدقيقة 51.

ولعل لقطة المباراة، تمثلت في الهدف الثالث للأهلي، الذي جاء بخطأ فادح من الحارس بريدراج رايكوفيتش، قبل أن يقتنص فراس البريكان الكرة منه، ويضعها في الشباك.

الخسارة جمدت رصيد الاتحاد عند 42 نقطة، ليحتل المركز السادس في ترتيب دوري روشن السعودي، وتصبح آماله عمليًا للاحتفاظ باللقب، في طور المستحيل، بينما رفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة، ليحتل وصافة الجدول.