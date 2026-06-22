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Sergio Conceicao Al IttihadSocial gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

الاتحاد في خطر.. سيرجيو كونسيساو يشعل "معركة قانونية" ضد العميد بعد إقالته

الاتحاد
سيرجيو كونسيساو
دوري روشن السعودي

كواليس مثيرة من داخل البيت الاتحادي..

اشتعلت معركة قانونية بين المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو، ومجلس إدارة عملاق جدة الاتحاد؛ وذلك بعد قرار "إقالة" المدرب، بنهاية الموسم الرياضي المنصرم 2025-2026.

كونسيساو فشل في قيادة الاتحاد، لتحقيق أي لقب في 2025-2026؛ لتتخذ الإدارة قرارًا بـ"إقالته" من منصبه، بشكلٍ رسمي.

  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    سيرجيو كونسيساو يطالب بـ"كامل عقده" مع الاتحاد

    وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الرياضية"، خلال الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، عن توجيه المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو، طلبًا إلى مجلس إدارة عملاق جدة الاتحاد؛ وذلك بعد "إقالته" من منصبه، بشكلٍ رسمي.

    الصحيفة أشارت إلى أن كونسيساو، طالب الإدارة الاتحادية؛ بالحصول على قيمة عقده بالكامل مع الفريق الأول، والذي كان من المقرر أن يمتد حتى 30 يونيو 2028.

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  • Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    رد الاتحاد على "مطالب" سيرجيو كونسيساو

    واستكمالًا لخبرها.. أوضحت صحيفة "الرياضية" أن إدارة عملاق جدة الاتحاد، ترى أن المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ ليس لديه أي حق في الحصول على قيمة عقده بالكامل، كما يُطالب.

    وشددت الصحيفة على أن الإدارة الاتحادية، تعتمد على "بندين" في عقد كونسيساو مع الفريق الأول؛ وذلك على النحو التالي:

    * البند الأول: إذا تم فسخ عقد كونسيساو بعد الموسم الأول "2025-2026"؛ يتم منحه تعويضًا ماليًا بقيمة رواتب 4 أشهر.

    * البند الثاني: إذا تم فسخ عقد كونسيساو بعد الموسمين الثاني أو الثالث، حال الفشل في تحقيق مركز بين الثلاثة الأوائل في دوري روشن السعودي للمحترفين؛ فلن يكون له أي حق في الحصول على تعويض مالي.

    وبالفعل.. قام الاتحاد بـ"إقالة" المدير الفني البرتغالي، بعد موسمه الأول مع الفريق؛ وبالتالي فإنه سيتحصل على راتب 4 أشهر فقط لا غير، كتعويض.

  • Genoa v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    بند "غامض" يعتمد عليه سيرجيو كونسيساو ووكيله

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. صحيفة "الرياضية" أكدت اعتماد المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو، على "بند ثالث" في العقد؛ للحصول على كامل رواتبه مع عملاق جدة الاتحاد حتى 30 يونيو 2028، بعد قرار إقالته.

    ولم تذكر الصحيفة، تفاصيل هذا "البند"؛ إلا أنها شددت على أن كونسيساو ووكيل أعماله جورج مينديش، يعتمدان عليه قانونيًا للحصول على كامل العقد.

  • Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة سيرجيو كونسيساو مع نادي الاتحاد

    البرتغالي سيرجيو كونسيساو تولى القيادة الفنية لعملاق جدة الاتحاد، في شهر أكتوبر من العام الماضي 2025؛ وذلك بعقدٍ لمدة 3 سنوات كاملة، حتى 30 يونيو 2028.

    وقاد كونسيساو الفريق الاتحادي، في 41 مباراة رسمية بمختلف المسابقات؛ محققًا خلالها 21 انتصارًا، مقابل 7 تعادلات و13 هزيمة.

    ولم يتوّج العميد الاتحادي بأي لقب، مع العميد الاتحادي؛ حيث اكتفى بـ"المركز الخامس" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى ربع نهائي النخبة الآسيوية ونصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.