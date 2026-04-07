"يريدون إنشاء مصعد في مصحة مجانين".. سخرية من مطالب جماهير الاتحاد ضد الإدارة واللاعبين

وفي هذا السياق.. قام الإعلامي والناقد الرياضي محمد أبو هداية بتشبيه الجماهير، التي تطالب برحيل إدارة الاتحاد والجهاز الفني وعدد من أجانب الفريق الأول، في هذا الوقت من الموسم؛ بمن يدعو لإنشاء مصعد كهربائي، في مصحة مجانين.

أبو هداية شدد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، على ضرورة مساندة الإدارة والجهاز الفني واللاعبين حاليًا؛ مع تأجيل أي مطالب بالتغيير، بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وعن ذلك يقول أبو هداية: "الصحيح.. أن تُطالب بتغيير شامل (إداري وفني ولاعبين)، بعد انتهاء الموسم؛ أي عقب التأكُد من تسببهم جميعًا، في عام رياضي كارثي".