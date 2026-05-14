حلم الاتحاد يقترب وإن كان سوء حظه مستمرًا .. سيرجيو كونسيساو أمام الاتفاق من السباب إلى الإشادة ونيل رحمة الخربوش

إن كنت مشجعًا للاتحاد، فيمكنني أن أراهنك أنك كنت تسب كونسيساو على فترات من المباراة، قبل أن يستقر بك الحال بالاعتراف بأنه قدم واحدة من أفضل مبارياته مع الفريق، والتي هي نادرة بالأساس..
البداية كانت بمفاجأة استبعاد المهاجم المغربي يوسف النصيري من قائمة المباراة نهائيًا، حينها ظن البعض أن كونسيساو سيدفع بالسعودي صالح الشهري، لكنه كان بديلًا.
المدرب البرتغالي اعتمد على اللعب بـ"مهاجم وهمي" أمام الاتفاق معولًا على انطلاقات موسى ديابي، ستيفن بيرجفاين، حسام عوار وحتى فابينيو، وهي الطريقة التي أضفت بعدًا جيدًا على هجوم الاتحاد قبل إصابة بيرجفاين تحديدًا.
لكن بعد خروج بيرجفاين مصابًا، تأثر هجوم الاتحاد بعض الشيء، وهنا انتظر الجميع تقريبًا الدفع بصالح الشهري، لضغط الدفاعات الاتفاقية بعدما امتلكت زمام الأمور بشكل جيد.
لكن كونسيساو لم يدفع بالشهري سوى في الدقيقة 89، وهنا كان الهجوم عليه، لكن "كسب الرهان" في الأخير..
الاتحاد نجح في ترتيب الأوراق وبناء الهجمات من الخلف، الذي أسفر عن ثلاثة أهداف وخمس فرص محققة ضائعة على الأقل، في حصيلة لم يصل لها الاتحاد تقريبًا قط في وجود النصيري وربما حتى الفترة الأخيرة لكريم بنزيما في الفريق.
بالمختصر في هذه النقطة: قد تكون مواجهة الاتفاق هي أقل مباراة تعرض بها كونسيساو لسباب جماهيرية .. ليس لأن أفكاره أتت بفوز ثمين، بل حتى على مستوى الأداء.
أما السباب الأخرى التي تحولت لإشادات فكانت من نصيب ديابي تحديدًا، الذي أثبت أنه منتج كرأس حربة سواء صريح أو وهمي على عكس اللعب على طرف الملعب، إذ خلق وحده الليلة خمس فرص لزملائه، مع تسديده أربع تسديدات منها ثلاث على المرمى.