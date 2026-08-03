صفقة مفاجئة.. الاتحاد "يتفق" مع نجم ألميريا

يبدو أن عملاق جدة الاتحاد، على وشك الإعلان عن صفقة أجنبية مفاجئة؛ لتدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي الحالي.
وارتبط أكثر من اسم، بتدعيم خط وسط الاتحاد؛ أبرزهم على الإطلاق المغربي عز الدين أوناحي، نجم نادي جيرونا الإسباني.
يبدو أن عملاق جدة الاتحاد، على وشك الإعلان عن صفقة أجنبية مفاجئة؛ لتدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي الحالي.
وارتبط أكثر من اسم، بتدعيم خط وسط الاتحاد؛ أبرزهم على الإطلاق المغربي عز الدين أوناحي، نجم نادي جيرونا الإسباني.
وفي هذا السياق.. أعلن الصحفي الرياضي فابريتسيو رومانو، توصل مجلس إدارة عملاق جدة الاتحاد إلى "اتفاق مبدئي" مع نادي ألميريا الإسباني؛ للتعاقد مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
هذا النجم هو السنغالي ديون لوبي، متوسط ميدان نادي ألميريا الإسباني؛ الذي يبلغ من العمر 24 سنة، ويجيد في خط الوسط "الارتكاز".
واستكمالًا لخبره.. كشف الصحفي الرياضي فابريتسيو رومانو، عن "التفاصيل المالية" لصفقة انتقال النجم السنغالي ديون لوبي إلى عملاق جدة الاتحاد؛ والمقرر حسمها بشكلٍ رسمي، خلال الساعات القادمة.
رومانو أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، إلى أن صفقة لوبي ستكلف خزينة الاتحاد، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ19 مليون يورو؛ بالإضافة إلى نسبة من البيع المستقبلي، يتحصل عليها نادي ألميريا الإسباني.
وأكد رومانو أن ألميريا، سيتحصل على 10% من أي بيع مستقبلي للنجم السنغالي؛ وذلك ضمن اتفاقة التخلي عن اللاعب إلى العميد الاتحادي، في الميركاتو الصيفي الحالي.
لم ينتهِ الأمر هُنا.. الصحفي الرياضي فابريتسيو رومانو شدد على أن عملاق جدة الاتحاد، حدد موعد "الكشف الطبي" للنجم السنغالي ديون لوبي.
ولفت رومانو إلى أن الاتحاد، يتبادل "الأوراق الرسمية" مع نادي ألميريا الإسباني الآن؛ من أجل حسم التفاصيل النهائية، ثم الإعلان عن الصفقة رسميًا.
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا
النجم السنغالي ديون لوبي، بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية أوسلو فوتبول داكار؛ قبل أن يخرج للاحتراف الأوروبي صيف 2020، من بوابة الفريق الثاني لنادي رين الفرنسي.
وبعد موسم واحد.. تم تصعيد لوبي إلى فريق رين الأول لكرة القدم؛ والذي انتقل منه إلى نادي ألميريا الإسباني، صيف 2023.
ومع ألميريا؛ لعب النجم السنغالي 105 مباريات في مختلف المسابقات، مسجلًا خلالها 4 أهداف وصانعًا 6 آخرين.
وعلى المستوى الدولي؛ مثّل لوبي منتخب السنغال الأول في 5 مباريات، منذ مارس 2023 وحتى نفس الشهر من عام 2025.
ومنذ مارس 2025؛ لم ينضم ديون لوبي إلى منتخب السنغال الأول لكرة القدم، سواء في المعسكرات الودية أو الرسمية.