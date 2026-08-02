ليس فقط ديابي .. ثلاثي على طاولة إنتر لتعويض دومفريس

السرعة، والانطلاقات، والمراوغة، كلها مهارات ليس من السهل إيجادها في لاعب على رواق خط الوسط، وبالتالي عاد إنتر ليدرس فكرة تكييف أجنحة هجومية في هذا المركز.
وبالطبع قد يشكّل السعر أيضًا فارقًا، وهو السبب الذي جعل جويلا دوي (طلب ستراسبورج 45 مليونًا مقابله) أبعد بكثير اليوم مما كان عليه قبل بضعة أسابيع على سبيل المثال.
يحلم إنتر بضم دان ندوي لاعب نوتنجهام فورست (الذي يضع فراتيزي هدفًا له وإن كان قديمًا)، لكن في الأيام الأخيرة عُرض من جديد أيضًا مايكل كايودي، الظهير الإيطالي المولود عام 2004 ولاعب فيورنتينا السابق الموجود حاليًا في برينتفورد.
لكن الاسم الأهم الذي عاد إلى دائرة اهتمام أوسيليو وماروتا هو موسى ديابي، الجناح الهجومي الفرنسي للاعب الاتحاد، الذي سبق التفاوض بشأنه مطولًا في يناير الماضي والذي يبلغ طلب الاتحاد مقابله نحو 30 مليون يورو.
وكان الإعلامي السعودي محمد البكيري قد كشف عن عودة اهتمام إنتر بضم ديابي في الأيام الماضية، وذكر بأن النيراتزوري قد تقدم بعرض بالفعل للاتحاد بمبلغ ضخم من أجل ضم الفرنسي.
لقد بدأ للتوّ البحث عن لاعب في الرواق، وقد يضيف عنصر الانفتاح أيضًا على الجهة اليسرى أسماءً أكثر أهمية إلى قائمة أهداف إنتر.