ليس فقط ديابي .. ثلاثي على طاولة إنتر لتعويض دومفريس

روميرو؟ كيرتيس جونز؟ لا، سوق انتقالات إنتر انطلق رسميًا من حيث بدأ كل شيء، أي من تعزيز يُضاف على الأطراف الجانبية بعد رحيل دومفريس في اتجاه ريال مدريد.

ومن طالب بقوة بصفقة في ذلك الجانب من الملعب اليوم هو كريستيان كيفو نفسه، الذي أوضح، على هامش الفوز بركلات الترجيح الذي تحقق أمام مانشستر سيتي السبت، ما يمثّل بالنسبة له الأولوية المطلقة في سوق الانتقالات.



