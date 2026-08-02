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ليس فقط ديابي .. ثلاثي على طاولة إنتر لتعويض دومفريس

انتقالات
إنتر
موسى ديابي
مايكل كايودي
جويلا دوي
دان ندوي
الاتحاد
دوري روشن السعودي
الدوري الإيطالي

دور كارلوس أوجوستو يعيد رسم خطط الإنتر في سوق الانتقالات

روميرو؟ كيرتيس جونز؟ لا، سوق انتقالات إنتر انطلق رسميًا من حيث بدأ كل شيء، أي من تعزيز يُضاف على الأطراف الجانبية بعد رحيل دومفريس في اتجاه ريال مدريد.

ومن طالب بقوة بصفقة في ذلك الجانب من الملعب اليوم هو كريستيان كيفو نفسه، الذي أوضح، على هامش الفوز بركلات الترجيح الذي تحقق أمام مانشستر سيتي السبت، ما يمثّل بالنسبة له الأولوية المطلقة في سوق الانتقالات.


  • مدافع أم لاعب في الرواق؟ دور كارلوس أوجوستو

    بعد حسم صفقة جون ستونز بشكل مجاني، كان إنتر يركز على صفقة مع توتنهام للتعاقد مع كوتي روميرو، لكن كيفو حوّل بوصلته اليوم. ويكمن السبب بالكامل في الدور الذي سيؤديه كارلوس أوجوستو من الآن فصاعدًا.

    يُعتبر الظهير البرازيلي منذ فترة طويلة ورقة رابحة متعددة الاستخدامات لدى إدارة إنتر، إذ يمكنه أن يشغل بنتائج ممتازة كلًا من دور الظهير الأيسر (بالتناوب، أو بالأحرى كبديل لفيديريكو ديماركو) ودور القلب الأيسر في دفاع الثلاثة، وهو الدور الذي يشغله أساسيًا أليساندرو باستوني.

    ومع ذلك، وبحسب كيفو، فإن اللاعب السابق لمونزا، وفقًا لطريقة فهمه لدور الأطراف، أكثر فائدة كمدافع أوسط في الجهة اليسرى منه كلاعب صاعد على الجناح.

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  • تصريحات كيفو

    وقد أكّد المدرب الروماني هذا المفهوم في تصريحات لشبكة Sky Sport، ليعيد بذلك توجيه الأنظار في سوق الانتقالات نحو مركز الأظهرة، وإن كان مع مستجدّ: قد لا تكون الأزمة في الجهة اليمنى: "أزمة في اليمين؟ إذا أجريتم العدّ سيظهر لكم هذا أيضًا. الأمر يعتمد على كيفية النظر إليه، ربما ينقصنا لاعب في الجهة اليسرى.  لدينا الآن ثلاثة أظهرة، بل ثلاثة ونصف لأن كارلوس (أوجستو، المحرر) يمكنه أداء هذا الدور. لكنني أفضّله كمدافع ثالث"

  • لويس هنريكي.. الورقة الرابحة الجديدة

    حتى اليوم، اللاعبون على الأطراف المتاحون لتشيفو هم فيديريكو ديماركو على الجهة اليسرى، وآندي ديوف في دوره الجديد كظهير أيمن، ولويس هنريكي الذي يمكنه، كما ثبت أيضًا في العام الماضي، اللعب على الجهتين اليسرى واليمنى، مع تفضيله لهذه الجهة من الملعب.

    مشكلة اللاعب البرازيلي أنه لا يزال خجولًا للغاية ويعاني من مشاكل دفاعية واضحة تجعله أكثر فائدة كلاعب احتياطي منه كبديل محتمل، ولهذا السبب، فإن تحويله بشكل نهائي إلى الجهة اليسرى ليس أمرًا مستبعدًا.

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  • الملف الذي رسمه كيفو

    بعد تلاشي صفقة ماركز باليسترا الذي انتقل لتشيلسي، وتعثر صفقة عنان خلايلة بسبب مشاكل صحية، يعود إنتر إذًا لبحثه عن لاعب في الرواق.

    كان كيفو واضحًا، فالتعزيز الذي يريده يجب أن يتمتع ببنية جسدية جيدة نعم، لكن أيضًا وقبل كل شيء بقدرة ممتازة على الاندفاع، وخلط الأوراق، والتغلب على الخصم في المواجهات الفردية. لهذا السبب تم توجيه ديوف إلى هناك، لأنه يمتلك مهارات في المواجهة واحدًا ضد واحد لا يمتلكها أي لاعب آخر في التشكيلة.

  • من ديابي إلى كايودي، ينطلق الصيد من جديد

    السرعة، والانطلاقات، والمراوغة، كلها مهارات ليس من السهل إيجادها في لاعب على رواق خط الوسط، وبالتالي عاد إنتر ليدرس فكرة تكييف أجنحة هجومية في هذا المركز.

    وبالطبع قد يشكّل السعر أيضًا فارقًا، وهو السبب الذي جعل جويلا دوي (طلب ستراسبورج 45 مليونًا مقابله) أبعد بكثير اليوم مما كان عليه قبل بضعة أسابيع على سبيل المثال.

    يحلم إنتر بضم دان ندوي لاعب نوتنجهام فورست (الذي يضع فراتيزي هدفًا له وإن كان قديمًا)، لكن في الأيام الأخيرة عُرض من جديد أيضًا مايكل كايودي، الظهير الإيطالي المولود عام 2004 ولاعب فيورنتينا السابق الموجود حاليًا في برينتفورد.

    لكن الاسم الأهم الذي عاد إلى دائرة اهتمام أوسيليو وماروتا هو موسى ديابي، الجناح الهجومي الفرنسي للاعب الاتحاد، الذي سبق التفاوض بشأنه مطولًا في يناير الماضي والذي يبلغ طلب الاتحاد مقابله نحو 30 مليون يورو.

    وكان الإعلامي السعودي محمد البكيري قد كشف عن عودة اهتمام إنتر بضم ديابي في الأيام الماضية، وذكر بأن النيراتزوري قد تقدم بعرض بالفعل للاتحاد بمبلغ ضخم من أجل ضم الفرنسي.

    لقد بدأ للتوّ البحث عن لاعب في الرواق، وقد يضيف عنصر الانفتاح أيضًا على الجهة اليسرى أسماءً أكثر أهمية إلى قائمة أهداف إنتر.

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