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أحمد فرهود

8 نجوم على أبواب الرحيل: الاتحاد أمام فرصة ذهبية للبناء.. وبعض الأسماء تستحق "نظرة مختلفة" في هذه الحالة!

فقرات ومقالات
الاتحاد
أسامة المرمش
سعد الموسى
دانيلو بيريرا
ريتشارد ريوس
جورجينيو فينالدوم
أحمد الغامدي
صالح الشهري
ستيفن بيرجوين
دوري روشن السعودي

ملف اتحادي في غاية الأهمية..

المباريات التالية
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا النخبة

23 نوفمبر 2026

باختاكور

باختاكور

في غضون عام ونصف تقريبًا؛ تحوّل عملاق جدة الاتحاد من نادٍ يجمع بين ثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، إلى فريق يعاني من تراجع كبير في الأداء والنتائج.

نعم.. الاتحاد توج بثنائية الدوري والكأس في 2024-2025؛ قبل أن يعاني من تراجع كبير في العام الرياضي الماضي، وهو الأمر الذي يتواصل في بداية الموسم الحالي رغم التحسن النسبي.

ويبدو العميد الاتحادي في الموسم الحالي 2026-2027، تحت قيادة مديره الفني الألماني الشاب ينز فيسينج، أفضل مما كان عليه في العام الرياضي الماضي؛ رغم أنه لا يزال يعاني من مشاكل عديدة، تجعله غير مرشح قوي للتتويج بالألقاب.

ووسط كل ذلك؛ فإن الاتحاد مقبل على معضلة جديدة في الأيام القليلة القادمة، تتمثل في دخول عدد كبير من لاعبيه "الفترة الحرة" من عقودهم.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ ملف عقود نجوم الاتحاد الذين يدخلون "الفترة الحرة" في يناير 2027، ومدى أحقيتهم في البقاء مع الفريق الأول لكرة القدم..

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أزمة العقود.. 7 نجوم يدخلون "الفترة الحرة" في يناير

    في البداية وقبل كل شيء، يجب الإشارة إلى أن 8 نجوم في صفوف عملاق جدة الاتحاد، تقترب عقودهم أو ارتباطهم بالفريق من النهاية؛ حيث يتوزعون على مختلف المراكز، وهم:

    * حراسة المرمى: أسامة المرمش.

    * قلب الدفاع: البرتغالي دانيلو بيريرا وسعد الموسى.

    * وسط الميدان: الهولندي جورجينيو فاينالدوم والبرتغالي ريتشارد ريوس.

    * الجناح الهجومي: الهولندي ستيفن بيرجفاين وأحمد الغامدي.

    * قلب الهجوم: صالح الشهري.

    لكن.. من المهم أن تعرف عزيزي القارئ، أن الاتحاد تعاقد مع ريوس في صيف 2026؛ لمدة موسم رياضي واحد فقط على سبيل الإعارة، من العملاق البرتغالي بنفيكا.

    كما أن العميد الاتحادي عندما وقع مع فاينالدوم، في صفقة انتقال حر صيف عام 2026؛ كان ذلك بعقدٍ لمدة موسم واحد فقط، حتى 30 يونيو القادم.

    وبالتالي.. فإن 7 لاعبين من الأسماء المذكورة، سيدخلون "الفترة الحرة" من عقودهم مع الاتحاد في يناير 2027؛ بينما يبقى ريوس حالة مختلفة، بسبب ارتباطه بعقد إعارة ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

  • Al Nassr v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أسامة المرمش.. من مشروع حارس كبير إلى تهميش الاتحاد

    الآن.. لنتطرق إلى كل مركز على حدة؛ لكي نحكم على أحقية اللاعب الذي سيدخل "الفترة الحرة" مع عملاق جدة الاتحاد، في البقاء من عدمه.

    والبداية ستكون مع مركز حراسة المرمى؛ حيث سيدخل أسامة المرمش البالغ من العمر 23 سنة، "الفترة الحرة" في يناير القادم.

    المرمش انضم إلى الفئات السنية للاتحاد، صيف عام 2021؛ قادمًا من نادي التعاون، بشكل رسمي.

    ولعب هذا الحارس لمدة موسمين في الفئات السنية للاتحاد؛ قبل تصعيده إلى الفريق الأول لكرة القدم، صيف 2023.

    ورغم ذلك.. تخيل معي عزيزي القارئ؛ أكثر من 3 سنوات مرت على تصعيد المرمش إلى فريق الاتحاد الأول، دون أن يشارك في أي مباراة رسمية - حتى الآن -.

    ويعتمد العميد الاتحادي حاليًا، على الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش في "التشكيل الأساسي"؛ بينما يعد محمد العبسي البالغ من العمر 24 سنة، هو بديله الأول.

    أي إن المرمش الذي كان حارس المرمى الأول في الفئات السنية للمنتخب السعودي، بل وتنبأ له الكثيرون بأن يصبح أحد أبرز اللاعبين في مركزه بملاعب المملكة؛ وجد نفسه مهمشًا بشكل كبير مع الاتحاد، على الرغم من إصابات رايكوفيتش العديدة ومستويات العبسي المتذبذبة عند تعويضه.

    ومن هنا.. لا نستطيع الحكم هل يستحق أسامة المرمش، البقاء مع الاتحاد من عدمه؛ ولكن من الأفضل له هو شخصيًا، أن يبحث عن نادٍ يشارك معه قبل انهيار مستواه تمامًا.

  • Al Ittihad vs Al Kholood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    قلب الدفاع.. الاتحاد يستحق أفضل من بيريرا وسعد الموسى ولكن!

    مركز قلب الدفاع في صفوف عملاق جدة الاتحاد، يضم لاعبين اثنين سيدخلان "الفترة الحرة" في يناير 2027؛ وهما:

    * أولًا: البرتغالي دانيلو بيريرا.

    * ثانيًا: سعد الموسى.

    وأساسًا.. قطاع كبير من الجماهير الاتحادية انتقد صفقة بيريرا؛ عندما تم التعاقد معه من العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، صيف عام 2024.

    إلا أن بيريرا نجح في تغيير وجهة النظر تجاهه؛ خاصة بعد أن ساهم في تتويج الاتحاد بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، موسم 2024-2025.

    ومع ذلك.. يبقى لدى بيريرا بعض الهفوات القاتلة؛ التي تجعل جمهور الاتحاد لا يعرف إن كان يحبه، أم حتى يكرهه.

    بمعنى؛ تجديد عقد بيريرا مع الاتحاد لن يواجه اعتراضات كبيرة من الجماهير، بالرغم من أن الفريق يحتاج نوعية أفضل من المدافعين بكل تأكيد.

    أما الموسى؛ فهو منذ الانضمام إلى الاتحاد قادمًا من نادي الاتفاق صيف عام 2024، يسير على خط ويترك الآخر.

    نعم.. الموسى أحيانًا نجده يقاتل ويقدم مستويات رائعة، فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ مع تحوّله إلى ثغرة دفاعية كبيرة في الاتحاد، في بعض المباريات الأخرى.

    لذا؛ إذا سألنا المشجع الاتحادي بشأن تجديد عقد الموسى من عدمه، قد يجيب بأنه من الممكن أن يكون خيارًا بديلًا جيدًا، ولكنه لا يصلح للعب أساسيًا.

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  • Al Ittihad vs Al Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    وسط الميدان.. بين أهمية شراء ريوس وعدم جدوى التجديد مع فاينالدوم

    خلال شهرين فقط؛ أثبت النجم البرتغالي ريتشارد ريوس، أنه يستطيع تقديم الإضافة الفنية والتكتيكية لعملاق جدة الاتحاد.

    ريوس أبدع مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ خاصة في المباريات التي اعتمد فيها الجهاز الفني، على الآتي:

    * أولًا: ثنائي ارتكاز؛ مع إعطاء ريوس الحرية للربط بين الوسط والدفاع، وكذلك التقدم للهجوم.

    * ثانيًا: منح ريوس قيادة منظومة اللعب؛ سواء في تهدئة الرتم، أو التمريرات الأمامية.

    أي إن تألق ريوس مع الاتحاد؛ مرتبطًا في المقام الأول بخطة اللعب التي يعتمدها الألماني ينز فيسينج، المدير الفني للفريق الأول.

    وهنا.. إذا نجح الاتحاد في شراء عقد ريوس نهائيًا، من العملاق البرتغالي بنفيكا، مع كيفية توظيفه بالشكل السليم؛ فستكون صفقة مهمة للغاية، للسنوات القادمة.

    ومن ناحيته؛ الهولندي جورجينيو فاينالدوم انضم إلى الاتحاد كـ"صفقة طوارئ" أساسًا، ولذا فإن تجديد عقده لن يكون ذا فائدة كبيرة، بناءً على ما يقدمه حتى الآن.

  • Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    خط الهجوم.. 3 حالات مختلفة من بيرجفاين إلى الغامدي والشهري

    مثل خطي الدفاع والوسط، يوجد لاعبان اثنان في مركز الجناح الهجومي بصفوف عملاق جدة الاتحاد، سيدخلان "الفترة الحرة" في يناير 2027؛ وهما:

    * أولًا: الهولندي ستيفن بيرجفاين.

    * ثانيًا: أحمد الغامدي.

    بيرجفاين قدم موسمًا أول أكثر من رائع في 2024-2025؛ بعدما تعاقد معه الاتحاد من نادي أياكس أمستردام الهولندي، بشكل رسمي.

    لكن.. هذا الهولندي الذي كان أحد نجوم دوري روشن السعودي بالكامل وقتها؛ أخذ مستواه يتراجع في الموسم الثاني، كما لا يقدم الإضافة الكبيرة في العام الرياضي الحالي.

    ومن هنا؛ ربما حان الوقت للعميد الاتحادي أن يبحث عن جناح هجومي جديد، يقدم إضافات فنية وتكتيكية أفضل من بيرجفاين.

    وحال لم يعثر الاتحاد على جناح أفضل؛ فإن التجديد لبيرجفاين لن يكون سيئًا للغاية، إذا استعاد نسخته التي ظهر بها موسم 2024-2025.

    وبخصوص الغامدي؛ فالاتحاد لم يستفد منه بالشكل المنتظر، منذ التعاقد معه من نادي الاتفاق على سبيل الإعارة في يناير 2024، قبل ضمه نهائيًا في صيف العام نفسه.

    ورغم ذلك؛ يبقى هذا اللاعب صغيرًا في السن ومن أفضل اللاعبين السعوديين من حيث الإمكانات الفنية، لذا فالتجديد له ولو كخيار على الدكة سيكون مهمًا.

    وأخيرًا؛ يظهر قلب الهجوم صالح الشهري الذي انتقل إلى الاتحاد صيف 2024، قادمًا من عملاق الرياض الهلال.

    ومثلما حدث مع بيرجفاين تمامًا؛ الشهري قدم مستويات رائعة في موسمه الأول 2024-2025، بل وكان خيارًا هجوميًا مرعبًا من الدكة.

    إلا أن مستوى الشهري انهار تدريجيًا؛ حتى وصل إلى مرحلة التهميش في 2026-2027، بدرجة تجعل رحيله أمرًا ضروريًا.

  • Al Ittihad vs Al Kholood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كلمة أخيرة.. البناء يجب أن يكون مدروسًا يا الاتحاد وإلا!

    الخلاصة عزيزي القارئ من كل ما ذكرناه؛ هي أن عملاق جدة الاتحاد من الممكن أن يستغل رحيل اللاعبين - سالفي الذكر -، من أجل بناء فريق جديد.

    هذا البناء يجب أن يكون مدروسًا جيدًا، ومخططًا له بعناية كبيرة؛ على النحو التالي:

    * أولًا: اختيار نجوم صغار في السن، يفيدون الفريق لسنوات عديدة.

    * ثانيًا: اختيار نجوم بجودة فنية أعلى، تجعلهم يحجزون مقعدًا في التشكيل الأساسي وليس خيارًا على الدكة.

    * ثالثًا: اختيار نجوم يخدمون المنظومة التكتيكية، وليس مجرد أسماء عالمية أو محلية كبيرة فقط.

    وغير ذلك.. سيكون هدرًا ماليًا للعميد الاتحادي؛ ليكون التجديد لبعض الأسماء الحالية التي ستدخل "الفترة الحرة" في يناير 2027، أفضل للنادي.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية القرارات التي ستتخذها الإدارة الاتحادية في الأيام والأسابيع القادمة، بخصوص الصفقات وملف تجديد العقود.

المباريات التالية
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا النخبة

23 نوفمبر 2026

باختاكور

باختاكور