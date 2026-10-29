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Jens Wissing Suhayb Al-Hawsawi Goal OnlyGoal AR
أحمد فرهود

الاتحاد أنقذه من أنياب الهلال فمنحه ينز فيسينج فرصة العمر!.. صهيب هوساوي "جوهرة جديدة تُحيي آمال تكرار تجربة فهد المولد"

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الاتحاد
الاتحاد تحت 21
ينس فيسينج
فهد المولد
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مع ضغط الروزنامة والإصابات العديدة؛ يجب أن يكون المدير الفني "قويًا"، ليمنح أبناء النادي الثقة للمشاركة في المباريات.

هذا الحديث ينطبق على جميع الأندية في العموم؛ ولكننا سنخص عملاق جدة الاتحاد بالذات، في تقريرنا هذا.

فريق الاتحاد الأول لكرة القدم يواجه ضغطًا كبيرًا في الروزنامة، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وهو ما دفع مديره الفني الألماني الشاب ينز فيسينج، للنظر إلى الفئات السنية بالفعل.

فيسينج قام بضم صهيب هوساوي، جناح فريق تحت 21 عامًا بنادي الاتحاد، إلى قائمة مواجهة أبها؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

انضمام هوساوي للمرة الأولى إلى قائمة فريق الاتحاد الأول؛ هو فرصة ذهبية لإثبات إمكاناته الفنية الكبيرة، كما يعد أملًا لباقي زملائه الشباب في السير على خطاه.

ووسط ذلك؛ سنحاول أن نستعرض بعض النقاط المهمة عن هوساوي البالغ من العمر 19 سنة، بعد ضمه إلى قائمة مباراة الاتحاد ضد أبها..

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  • Al Hilal v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الاتحاد أنقذ جوهرته من "أنياب" الهلال!

    في العام الحالي "2026"؛ زاد الحديث عن رغبة عملاق الرياض الهلال في التعاقد مع صهيب هوساوي، جناح فريق الاتحاد تحت 21 عامًا.

    هنا.. انتفضت الجماهير الاتحادية عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث أخذوا يحذرون مسؤولي ناديهم بشدة، من الآتي:

    * أولًا: خسارة أحد أبرز مواهب الفئات السنية في النادي.

    * ثانيًا: تدعيم منافس مباشر؛ بلاعب قد يكون من بين الأفضل في السعودية مستقبلًا.

    ويبدو أن مسؤولي الاتحاد انتبهوا لتحذيرات جماهيرهم؛ حيث قاموا بتجديد عقد هوساوي، ومنع رحيله إلى الزعيم الهلالي.

    نعم.. الاتحاد أعلن في صيف العام الحالي، تجديد عقد هوساوي لمدة 3 مواسم قادمة رسميًا، حتى عام 2029.

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    صهيب هوساوي.. آمال بـ"فهد المولد" جديد

    الآن.. يجب أن نتحدث عن النجم الشاب صهيب هوساوي؛ وهل كان يستحق هذا الصراع بين عملاق الرياض الهلال لخطفه، ونادي الاتحاد لتجديد عقده.

    الحقيقة أن هوساوي البالغ من العمر 19 سنة، يمتلك مواصفات الجناح الرائع؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: مهارات فردية في موقف "1 ضد 1".

    * ثانيًا: الانطلاق السريع على الطرف.

    * ثالثًا: التوغل من الجناح إلى العمق.

    أيضًا.. يجيد هوساوي اللعب في الجناحين؛ رغم أن مركزه الأساسي على الجانب الأيمن، وهو ما يؤكد مرونته التكتيكية الكبيرة.

    ويرى الكثيرون أن هوساوي، من الممكن أن يعيد تجربة فهد المولد السابقة، مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

    والمقصود هنا ليس التشابه في الأداء بالضرورة؛ وإنما في وجود جناح من أبناء النادي يجمع بين المهارة والسرعة، مع الإجادة في اللعب على الجناحين.

  • اتحاد 21.. موسم رائع بمشاركة صهيب هوساوي

    أساسًا.. صهيب هوساوي أحد النجوم الشباب؛ الذين يشاركون في موسم عملاق جدة الاتحاد الرائع، بمسابقة دوري جوي للنخبة تحت 21 عامًا 2026-2027.

    نعم عزيزي القارئ؛ الاتحاد "يتصدر" جدول ترتيب دوري جوي للنخبة تحت 21 عامًا، وذلك على النحو التالي:

    * مباريات: 8.

    * فوز: 7.

    * تعادل: 1.

    * خسارة: 0.

    * نقاط: 22.

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    ويعتبر هوساوي "كابوسًا" على أي ظهير يواجهه؛ خاصة عندما يستخدم مهاراته الفردية على الطرف، أو الدخول من الجناح إلى العمق.

    وحتى لو لم يسجل؛ إلا أن هذا اللاعب الشاب البالغ من العمر 19 سنة يوفر المساحة لزملائه، ويصنع الفرص لهم.

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    من أجل الاتحاد.. عيوب يجب أن يعالجها صهيب هوساوي!

    أخيرًا.. ليس معنى ما ذكرناه في السطور الماضية، أن النجم الشاب صهيب هوساوي، جناح عملاق جدة الاتحاد، ليس لديه "عيوب" أو مشاكل؛ بل على العكس، هناك بعض الأمور التي يجب أن يحسنها فورًا.

    في مقدمة هذه العيوب التي يجب أن يعالجها هوساوي؛ لكي يكون له شأنٌ في الاتحاد خاصة وكرة القدم السعودية عامة، هي:

    * أولًا: التحكم في الكرة أثناء الحركة.

    * ثانيًا: إنهاء الهجمات أمام المرمى.

    وبخصوص النقطة الأولى، فإن أكثر ما يعيب هوساوي؛ هو أن الكرة تطول منه في أحيان كثيرة، عندما محاولة استلامها وهو في وضع الحركة والانطلاق بها.

    أما النقطة الثانية؛ فرغم أن هوساوي كان يسجل كثيرًا في الفئات السنية للاتحاد، إلا أنه لم يفعل ذلك بالشكل المأمول مع فريق تحت 21 عامًا.

    ولذا؛ يجب أن يحسن هوساوي من عملية الإنهاء أمام مرمى المنافسين، حتى لا يتحول إلى مجرد جناح يركض ويراوغ دون فاعلية.

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الأهلي تحت 21

الأهلي تحت 21