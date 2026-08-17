بين ورطة الاتحاد وندم الهلال الجديد!.. كأننا شاهدنا برشلونة بـ"ملابس القادسية" ضد الطائي

"من انتصار إلى آخر".. هكذا أصبح شعار نادي القادسية؛ تحت القيادة الفنية للأيرلندي بريندان رودجرز، الذي تولى المهمة في ديسمبر 2025.

رودجرز الذي أبدع معه القادسية، في النصف الأخير من الموسم الماضي؛ ها هو يبدأ العام الرياضي الجديد 2026-2027، بنفس القوة وربما أكثر.

وفاز القادسية (3-1) ضد مستضيفه الشباب، في الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ قبل أن يطير الفريق لمواجهة الطائي مساء اليوم الإثنين، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي مواجهة الطائي؛ فاز بنو قادس (5-0) مع الرأفة، ليحجز بطاقة التأهُل إلى ثمن نهائي أغلى الكؤوس رسميًا.

خماسية القادسية في شباك الطائي؛ جاءت بوسطه الإيطالي ماتيو ريتيجي "هدفين" والغاني كريستوفر بونسو والسعودي محمد القحطاني والأوروجوياني جاستون ألفاريز، في الدقائق 16 و34 و45+1 و47 و90+2.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز القادسية ضد الطائي..