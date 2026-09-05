"فريق واحد يصنع الفرص بعد الدقيقة 15": فيسينج يعلق على تصريح مدرب النصر .. ورد فعل عوار في صفقة أنيس موسى!

وقال بوستيكوجلو، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة، إن لاعبيه لم يهدروا الفرص، بل تصدى لها حارس الاتحاد، وهذه الأمور تحدث في كرة القدم، مضيفًا أن الاتحاد لم تكن لديه فرص حقيقية في الشوط الثاني، في الوقت الذي وصل فيه النصر إلى مرماه خمس مرات، كما أن اللاعبين قدموا أفضل ما لديهم.

وأعرب الأسترالي عن شخصية لاعبي فريقه، بقوله إنه - بحسب ما شاهده -، فبعد الدقيقة 15، كان هناك فريق واحد يصنع الفرص، وهو النصر، رغم أن الفريق لم يبدأ المواجهة بشكل جيد في أول ربع ساعة، ولكنه أظهر إمكانياته الحقيقية في الشوط الثاني.

وعلّق بوستيكوجلو على إشراك نواف العقيدي بدلًا من بينتو، بقوله إنه كان جاهزًا، وقد اختار بدوره الحارس الذي كان مناسبًا للمباراة، فيما فسّر عدم الدفع بعبد الله الخيبري في بداية المباراة، بقوله "لدينا خيارات كثيرة، ولا أعتقد أن ذلك الأمر كان المشكلة، فنحن لم نبدأ المباراة بشكل صحيح، وفي الشوط الثاني صنعنا العديد من الفرص ولم نوفق، استعجلنا في بعض الأمور، وعندما هدأنا صارت الأمور أفضل".

وردّ بوستيكوجلو بدوره على نظرية تأخر النصر باستمرار في النتيجة، وما كان مؤشرًا على الارتباك الدفاعي، قائلًا إن كل مباراة لها ظروفها المختلفة، والأسباب تختلف في كل مواجهة، ولكن رد فعل النصر في كل مرة يكون أفضل، مضيفًا أن الاتحاد بدأ بطاقة كبيرة، وأحيانًا ما يكون التركيز أقل.