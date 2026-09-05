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Anis Hadj MoussaGetty
محمود خالد

"فريق واحد يصنع الفرص بعد الدقيقة 15": فيسينج يعلق على تصريح مدرب النصر .. ورد فعل عوار في صفقة أنيس موسى!

الاتحاد
النصر
دوري روشن السعودي
أنجي بوستيكوجلو
يانز ويسينغ
حسام عوار
انيس حاج موسى
فينورد

الاتحاد أسقط النصر في قمة الجولة الخامسة..

رفض الأسترالي أنج بوستيكوجلو، المدير الفني للنصر، تحميل لاعبيه مسؤولية إهدار الفرص، في قمة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، التي خسرها أمام الاتحاد بنتيجة (1-2)، في ملعب الإنماء.

بوستيكوجلو تحدث عن سبب الدفع بنواف العقيدي وعدم إشراك عبد الله الخيبري "أساسيًا" بجانب سامو كوستا، فيما أطلق تصريحًا حول أفضلية النصر، والذي علّق عليه بدوره، الألماني ينز فيسينج، المدير الفني للاتحاد.

ولعب جورج إيلينخنا، دور البطولة في انتصار الاتحاد، بعدما أحرز هدفي المباراة، بخلاف هدف ثالث ألغي بداعي التسلل، فيما وقّع أنجيلو جابرييل على هدف حفظ ماء الوجه.

وتمكن الاتحاد من إلحاق الهزيمة الأولى للنصر في دوري روشن، هذا الموسم، ليرفع العميد رصيده إلى 11 نقطة، ويحتل المركز الرابع، بفارق نقطة عن النصر "الوصيف"، خلف الهلال المتصدر بالعلامة الكاملة.

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    "بعد الدقيقة 15 كان فريق واحد يصنع الفرص"

    وقال بوستيكوجلو، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة، إن لاعبيه لم يهدروا الفرص، بل تصدى لها حارس الاتحاد، وهذه الأمور تحدث في كرة القدم، مضيفًا أن الاتحاد لم تكن لديه فرص حقيقية في الشوط الثاني، في الوقت الذي وصل فيه النصر إلى مرماه خمس مرات، كما أن اللاعبين قدموا أفضل ما لديهم.

    وأعرب الأسترالي عن شخصية لاعبي فريقه، بقوله إنه - بحسب ما شاهده -، فبعد الدقيقة 15، كان هناك فريق واحد يصنع الفرص، وهو النصر، رغم أن الفريق لم يبدأ المواجهة بشكل جيد في أول ربع ساعة، ولكنه أظهر إمكانياته الحقيقية في الشوط الثاني.

    وعلّق بوستيكوجلو على إشراك نواف العقيدي بدلًا من بينتو، بقوله إنه كان جاهزًا، وقد اختار بدوره الحارس الذي كان مناسبًا للمباراة، فيما فسّر عدم الدفع بعبد الله الخيبري في بداية المباراة، بقوله "لدينا خيارات كثيرة، ولا أعتقد أن ذلك الأمر كان المشكلة، فنحن لم نبدأ المباراة بشكل صحيح، وفي الشوط الثاني صنعنا العديد من الفرص ولم نوفق، استعجلنا في بعض الأمور، وعندما هدأنا صارت الأمور أفضل".

    وردّ بوستيكوجلو بدوره على نظرية تأخر النصر باستمرار في النتيجة، وما كان مؤشرًا على الارتباك الدفاعي، قائلًا إن كل مباراة لها ظروفها المختلفة، والأسباب تختلف في كل مواجهة، ولكن رد فعل النصر في كل مرة يكون أفضل، مضيفًا أن الاتحاد بدأ بطاقة كبيرة، وأحيانًا ما يكون التركيز أقل.

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  • JENS WISSING(C)Getty Images

    رد مدرب الاتحاد

    من جانبه، تلقى الألماني ينز فيسينج، المدير الفني للاتحاد، سؤالًا بشأن رأيه فيما ذكره أنج بوستيكوجلو، حول أنه بعد الدقيقة 15، كان هناك فريق واحد يصنع الفرص، معلقًا "أريد التأكد من هذا الأمر أولًا، الجميع شاهد ما فعلناه في الملعب، رغم أننا لم نكن في موفقين في المرتدّات التي صنعناها".

    وأوضح فيسينج أن الاتحاد لعب مباراة رائعة، وسجل هدفين وكأن بإمكانه زيادة الأهداف، في الوقت الذي خطف فيه النصر هدفًا في الشوط الأول.

    وأبدى الألماني فخره الكبير بما قدمه الفريق، وكذلك الأجواء في ملعب المباراة، مضيفًا أن الفريق تطور تكتيكيًا وذهنيًا عمّا فعله أمام القادسية، وأن ما شاهده من تكتيك وروح وما تم تطبيق في أرض الميدان كان رائعًا.

    ونوّه فيسينج، بأنه اعتمد في تبديلاته على تواجد 5 لاعبين في الخلف، من أجل تقليل الكرات العرضية، مفسرًا عدم إشراك ريتشارد ريوس في بداية المباراة، بأنه لم يخض سوى حصة تدريبية واحدة.

    واستشهد فيسينج بدور يوسف النصيري الدفاعي، ليؤكد أن كرة القدم الحالية لا تعترف بالمهاجم أو المدافع، بل إن الجميع يدافع ويسجل.

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    تعليق عوار على صفقة أنيس

    وفي سياق متصل، تلقى حسام عوار، نجم الاتحاد، سؤالًا من صحيفة "الشرق الأوسط"، بشأن ما إذا كان قد تحدث مع مواطنه أنيس الحاج موسى، لاعب فينورد الهولندي، بشأن القدوم إلى العميد، إلا أنه اكتفى بالضحك دون تعليق.

    وكان الإعلامي محمد البكيري، قد كشف عن آخر التطورات حول مفاوضات الاتحاد مع فينورد، من أجل صفقة أنيس الحاج موسى، منوهًا بأن الإدارة الاتحادية رفضت طلب العملاق الهولندي برفع قيمة عرض شراء عقد الجزائري إلى 45 مليون يورو، حيث رد المدير الرياضي بالثبات على عرض الـ37 مليون يورو، مع وجود خيارات أخرى.

    وفي هذا السياق، ذكر الإعلامي نبيل جليت، بأن فينورد لم يغلق الباب نهائيًا أمام فكرة رحيل أنيس حاج موسى، ولكنه يشعر بالإحباط بشأن عدم تلقي عروض مرضية من الدوري الإنجليزي الممتاز، مبينًا أن الدولي الجزائري كان متحمسًا للعب في دوري أبطال أوروبا، ولكن العرض السعودي تضمن راتبًا ضخمًا، وهناك احتمالات جيدة لإتمام الصفقة.

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