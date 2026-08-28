الحلم القديم يقترب.. الاتحاد في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع نجم النصر

النجم السعودي المخضرم عبدالرحمن غريب جدد عقده مع عملاق الرياض النصر؛ والذي كان من المقرر أن ينتهي في صيف العام الحالي، بشكلٍ رسمي.

ورغم تجديد العقد؛ إلا أن النصر لا يستطيع تسجيل غريب في قائمته - حتى الآن -، بسبب "القيود المالية" المفروضة على النادي.

وعلى الأغلب أن هذه الأزمة؛ هي التي دفعت إدارة النصر للموافقة على التفاوض مع عملاق جدة الاتحاد، للتخلي عن اللاعب رسميًا.

ومن غير المعروف قانونيًا، هل كان يحق لغريب أن ينتقل إلى الاتحاد "مجانًا"، بسبب عدم القدرة على تسجيل عقده الجديد مع الفريق النصراوي؛ إلا أنه يبدو حسب خبر الصحفي الرياضي محمد البكيري، أن الصفقة ستتم بأموال بشكلٍ طبيعي.