هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
George Ilenikhena Hossam Aouar Joao Felix Nassr Ittihad (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

أشغلوا النصر بالبحث عن بديل ديابي: الاتحاد يفوز بطريقة جامبا أوساكا .. وتحية للقناص الجديد!

فقرات ومقالات
الاتحاد
النصر
دوري روشن السعودي
يانز ويسينغ
جورج إلينيخينا
بريدراغ رايكوفيتش
جواو فيليكس

الاتحاد يُسقط النصر في قمة الإنماء..

سيناريوهات الاتحاد لا تتوقف، ينتزع النقاط الثلاث بأداء دفاعي أمام القادسية، ويتعثر مع الفتح رغم سيل الهجوم، ثم ينجح في إسقاط النصر، حامل اللقب، في قمة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي "2026-2027".

الاتحاد حقق فوزًا على النصر بنتيجة (2-1)، في معقل الإنماء، بفضل ثنائية جورج إيلينخنا، أبرز نجوم المباراة، في الدقيقتين 4 و22، بينما وقّع أنجيلو جابرييل على هدف حفظ ماء الوجه، في الدقيقة 36.

وتمكن الاتحاد من إلحاق الهزيمة الأولى للنصر في دوري روشن، هذا الموسم، ليرفع العميد رصيده إلى 11 نقطة، ويحتل المركز الرابع، بفارق نقطة عن النصر "الوصيف"، خلف الهلال المتصدر بالعلامة الكاملة.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة الاتحاد والنصر، في خامس جولات دوري روشن..

تذاكر مباريات دوري روشن السعودي!اشترِ تذكرتك الآنَ!

  • من جامبا أوساكا إلى الاتحاد .. فيسينج يملك مفتاح "إسقاط النصر"

    على الرغم من ثنائية أنجيلو جابرييل وسامو كوستا، إلا أن كلمة السر كانت في الاختراق من العمق، وكأن النصر لم يتعلم الدرس من المدرب الألماني ينز فيسينج.

    فيسينج قاد جامبا أوساكا لإسقاط النصر بنفس الطريقة، في نهائي دوري أبطال آسيا 2، وهو الهجوم من العمق، واستغلال وجود مشكلة في الارتكاز، واللعب على تقدم الدفاعات، ولعبة البينيات التي فاز بها الفريق الياباني باللقب الآسيوي، وجاء الدور على الاتحاد ليحصد النقاط الثلاث.

    ينز فيسينج بات وكأنه يملك مفاتيح الحل لإسقاط النصر، وكأننا شاهدنا سيناريو مشابهًا لنهائي دوري الأبطال، حيث التقدم المباغت في البدايات، ثم تكوين جدار دفاعي "مُحكم" أمام محاولات النصر للضغط المستمر والعودة في النتيجة.

    أضف إلى ذلك، لقطة الهدف الثاني لإلينيخنا، التي أظهرت بناءً رائعًا للعب في الاتحاد، بـ19 تمريرة، اكتفى لاعبو النصر بمراقبتها، لتصل إلى مهاجم العميد، الذي أكمل اللوحة الرائعة.

    ولعل ما خدم خطة فيسينج، هي تلك الثنائية الرائعة بين ستيفن بيرجفاين وإلينيخنا، والتي كانت تسفر عن هدف ثالثٍ قبل أن تُرفع راية التسلل.

    • إعلان

  • رغم الفوز .. الاتحاد يحتاج لـ"بديل موسى ديابي"

    هل خُدع النصر برواية الاتحاد سيعاني من "ثغرة" موسى ديابي؟ ربما، رغم أن ما شهدته أرضية الإنماء، يؤكد أن العميد بالفعل يحتاج إلى بديل للفرنسي على وجه السرعة.

    على الرغم من انطلاقات أحمد الجليدان من الخلف، ودعم ديون لوبي وأحمد الغامدي في الطرف الأيمن، ونزول مهند الشنقيطي بديلًا في الشوط الثاني، إلا أن ذلك لم يمنع أن الاتحاد افتقد للجناح الفرنسي عندما يكون في أوج نشاطه، وهو الذي غادر العميد ليعود إلى باير ليفركوزن.

    ما بين أنيس الحاج بكري، وإسمير بايراكتاريفيتش، وشمس الدين طالبي، وآخرهم لويز هنريكي وإرنست نواما وكارلوس فوربس، أسماء كثيرة ارتبطت بالاتحاد من أجل تعويض ديابي، ولعلّ لقطة أحمد الغامدي كانت شاهدة على حاجة العميد لتلك الصفقة، حينما تعامل مع مرتدة خطيرة، بتسديدة غريبة مرت بعيدًا عن المرمى، مع نهاية الشوط الأول.


  • العثور على بديل فابينيو .. والنصيري "المدافع" أفضل

    وها قد جاء ريتشارد ريوس، وشارك بديلًا لـ"المصاب" مختار علي، في بداية الشوط الثاني، فكان رمانة الميزان في خط الوسط، الذي منع النصر من محاولة استغلال نفس ثغرة العمق التي تعامل معها الاتحاد بأفضل طريقة.

    في الوقت الذي كان الاتحاد فيه يبادل حلوله التكتيكية لسد الجبهة اليمنى، كان ريتشارد ريوس يؤمن المناطق الخلفية، ويصنع جبهة يسارية قوية، حيث أظهر قوة في المواجهات الثنائية (كسب 5 من أصل 7) ونجح في قطع تسديدتين، كما أظهر براعة في كسب الأخطاء لصالح فريقه.

    أما عن يوسف النصيري، فرغم استمرار معاناته مع انتظار الكرات العرضية، وإثباته نظرية أن الاعتماد على جورج إيلينخنا "أساسيًا" هو الخيار الصائب، فربما كان المغربي أكثر براعة في لعب دور المدافع، خاصة عندما نجح في تشتيت واحدة من أخطر فرص النصر في الدقيقة 90.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • كلمة أخيرة..

    تحية إلى المدرب فيسينج، الذي تعامل مع المباراة بـ"تكتيك" رائع، ما بين استغلال عمق النصر، بتكتل بيرجفاين وأحمد الغامدي، وتنشيط تحركات فارس عابدي وأحمد الجليدان، مع السيطرة على معركة وسط الميدان.

    على النقيض، كان النصر في غير يومه، رغم تحركات أنجيلو ومحاولاته لاختراق الصفوف، وأيضًا ساديو ماني الذي حاول صنع الخطورة من الطرف الأيمن، إلا أن كتيبة بوستيكوجلو أظهرت حالة من عدم الانسجام أمام التنظيم الدفاعي والتحكم في الكرة الذين امتاز بهما الاتحاد.

    أضف إلى ذلك، الحارس بريدراج رايكوفيتش، الذي لولا لكانت أفضلية الاتحاد بلا معنى، بعد تصديه لـ7 كرات، منها خمس داخل المنطقة، وخاصة لقطته أمام ماني في الدقيقة 90+1.

    وبعد توهج الأهلي مع مدربه السابق الألماني ماتياس يايسله، جاء ينز فيسينج ليقول للجميع، إن المدرسة الألمانية سيكون لها باع كبير في دوري روشن، بعد البداية الساخنة التي حققها الاتحاد معه في بداية الموسم.

دوري روشن السعودي
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
الفيحاء crest
الفيحاء
الفيحاء
دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
أبها crest
أبها
أبها