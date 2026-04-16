تتويج الاتحاد بالنخبة الآسيوية: أكثر من مجرد لقب إن تحقق.. ضرب عصفوري الهلال بحجر واحد و"سيناريو لن ينساه الأهلي أبدًا"

حين تقرع طبول القارة الآسيوية؛ ينهض عملاق جدة الاتحاد مستحضرًا إرثًا لا يصدأ، لكن هذه المرة ليست مثل السابق.

نعم.. الاتحاد يخوض مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ تحت شعار "حياة أو موت"، نظرًا للظروف التي مر بها مؤخرًا.

وعانى العميد الاتحادي كثيرًا، في الموسم الرياضي الحالي؛ لذلك فإن التتويج باللقب القاري الغالي، سيكون له فوائد لحظية ومستقبلية.

أما إذا فشل الاتحاد، في حصد لقب النخبة الآسيوية؛ ستزداد متاعبه بشكلٍ كبير للغاية، وقد يدخل على إثرها في نفقٍ مظلم.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، الفوائد التي ستعود على الاتحاد - إن توج باللقب القاري -؛ خاصة أنه تفصله 3 مباريات فقط، عن تحقيق هذا الحلم..