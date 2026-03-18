AFP
ترجمه
الاتحاد المغربي لكرة القدم يرد على قرار الاتحاد الأفريقي المثير للجدل بإلغاء نتيجة نهائي كأس الأمم الأفريقية
السنغال تُحرم من لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 في قرار مفاجئ
في حين احتفل المنتخب السنغالي في الأصل بفوزه 1-0 على أرض الملعب في شهر يناير، إلا أن قراره بالانسحاب مؤقتًا احتجاجًا على ركلة جزاء احتسبها نظام الفيديو المساعد (VAR) أدى في النهاية إلى قلب النتيجة بشكل مفاجئ. ونتيجة لهذه العقوبات الإدارية، منحت الهيئة المنظمة المغرب الآن فوزًا بالخسارة الفنية بنتيجة 3-0 بأثر رجعي.
- Getty Images
الاتحاد المغربي لكرة القدم يرحب بقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم التاريخي
وفي رد أولي على الحكم، صرح الاتحاد الملكي لكرة القدم الفرنسية قائلاً: "يود الاتحاد أن يذكر بأن نهجه لم يكن أبداً يهدف إلى الطعن في الأداء الرياضي للفرق المشاركة في هذه البطولة، بل كان يهدف حصراً إلى المطالبة بتطبيق لوائح البطولة. ويؤكد الاتحاد مجدداً التزامه باحترام القواعد، وضمان الوضوح في إطار المنافسة، والحفاظ على الاستقرار داخل المسابقات الأفريقية. كما يود الاتحاد أن يثني على جميع الدول التي شاركت في نسخة كأس الأمم الأفريقية هذه، التي شكلت لحظة مهمة لكرة القدم الأفريقية. وسيصدر الاتحاد بياناً رسمياً غداً، بعد انعقاد هيئاته الإدارية".
وعقب هذا الاستعراض الداخلي، أصدر الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم (FRMF) بياناً لاحقاً للاعتراف رسمياً بالنتيجة القانونية. وبعد أن اجتمع يوم الثلاثاء لمراجعة تطبيق لوائح البطولة عقب تعطيل المباراة، رحب الاتحاد المغربي رسمياً بالحكم: "تلقى الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم (FRMF) القرارات التي اتخذتها لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) بشأن الأحداث التي وقعت خلال المباراة بين المنتخب المغربي ونظيره السنغالي في نهائي كأس الأمم الأفريقية. وقد قضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، عملاً بالمادة 84 من لوائح كأس الأمم الأفريقية، بخسارة المنتخب السنغالي للمباراة في نهائي كأس الأمم الأفريقية توتال إنيرجيز المغرب 2025، ومنح الفوز بنتيجة 3-0 للمنتخب المغربي."
اللوائح التي تستند إليها قرار المصادرة
يعود قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) بمنح المغرب فوزًا بنتيجة 3-0 إلى لوائح محددة تتعلق برفض خوض المباراة. وبموجب المادتين 82 و84 من لائحة كأس الأمم الأفريقية، يُعتبر أي فريق يغادر الملعب قبل انتهاء الوقت الأصلي للمباراة دون إذن من الحكم خاسرًا تلقائيًا. وبخروجه من الملعب احتجاجًا على قرار الحكم جان-جاك ندالا، تسبب منتخب السنغال في فرض هذه العقوبات الإدارية.
بدأت الفوضى عندما أدى مراجعة VAR إلى احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي، مما دفع المدرب باب ثياو إلى قيادة لاعبيه للخروج من الملعب. على الرغم من أنهم استأنفوا اللعب في النهاية، وحتى أن إدوارد ميندي تصدى لركلة الجزاء التي سددها دياز، إلا أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر أن المخالفة الأولية كانت كافية لتبرير خسارة الفريق.
- AFP
السنغال الغاضبة تؤكد استئنافها أمام محكمة التحكيم الرياضية
ولم يكن مفاجئاً أن تكون ردود الفعل من داكار مليئة بالغضب الشديد. فلم يتوانَ الاتحاد السنغالي لكرة القدم (FSF) عن إدانة هذا القرار، واصفاً إياه بأنه وصمة عار على سمعة كرة القدم الأفريقية. وفي بيان رسمي، ندد الاتحاد السنغالي بكرة القدم بهذا القرار «الجائر وغير المسبوق وغير المقبول»، وأكد أنه سيلجأ فوراً إلى سبل الانتصاف القانونية من خلال محكمة التحكيم الرياضية (CAS) في لوزان.
وجاء في بيانالاتحاد: "يدين الاتحاد السنغالي لكرة القدم هذا القرار غير العادل وغير المسبوق وغير المقبول، الذي يسيء إلى سمعة كرة القدم الأفريقية. وللدفاع عن حقوقه ومصالح كرة القدم السنغالية، سيقدم الاتحاد طعناً في أقرب وقت ممكن أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS) في لوزان. ويؤكد الاتحاد السنغالي لكرة القدم من جديد التزامه الثابت بقيم النزاهة والعدالة الرياضية، وسيبقي الجمهور على اطلاع على التطورات في هذا الشأن".
إعلان