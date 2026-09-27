بالتزامن مع الإخفاق الكبير في كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27"، لجأ الاتحاد الكويتي لكرة القدم لبطولة كأس السوبر السعودي، لمصالحة الجماهير الغاضبة.
"لا تدغدغ مشاعر الجمهور!" .. الاتحاد الكويتي يستغل كأس السوبر السعودي بعد الإخفاق في خليجي 27
وداع الكويت لخليجي 27
المنتخب الكويتي فقد بشكل رسمي فرصه في التأهل لنصف نهائي خليجي 27، بعد الهزيمة في أول مباراتين بالبطولة؛ أمام السعودية (0-1)، ثم أمام العراق (2-3).
والآن أصبحت مواجهة عمان في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بخليجي 27، مجرد تحصيل حاصل، ولن تشفع للأزرق للتأهل لنصف النهائي.
بيان اعتذار باستغلال السوبر السعودي
أمام الغضب الجماهيري من الإخفاق الخليجي، أصدر الاتحاد الكويتي لكرة القدم على الفور بيان اعتذار، مشددًا على أنه ينتظر تقرير الجهازين الفني والإداري، لتوضيح أسباب الخروج المبكر من البطولة.
وفي آخر البيان، أكد الاتحاد الكويتي لجماهيره أنه سيمنحهم تذاكر مجانية لحضور كأس السوبر السعودي، المقرر إقامته في ديسمبر 2026، على استاد جابر الأحمد الدولي.
وجاء نص البيان الكويتي كالتالي:
يتقدم الاتحاد الكويتي لكرة القدم بجزيل الشكر إلى الجماهير الوفية التي ساندت منتخبنا الوطني الأول في مبارياته امام المنتخب العراقي ضمن منافسات “خليجي 27”، والتي انتهت بفوز المنتخب العراقي بثلاثة أهداف لهدفين. ويعرب الاتحاد الكويتي عن اعتذاره الشديد لجماهير ومتابعي الأزرق، وذلك لعدم التأهل إلى الدور نصف النهائي من "خليجي 27"، موضحاً أن الجهازين الفني والإداري سيقدمان تقريراً عن أسباب الخروج من كأس الخليج، وكذلك الوقوف على أوجه الخلل وايجاد الحلول المناسبة من اجل تطوير المستوى وتقديم أداء مميز في الاستحقاقات المقبلة. ويوضح الاتحاد انه تقديرا لدور الجماهير في الفترة الماضية من خلال مساندتهم ووقوفهم خلف الازرق في المباراتين امام السعودية والعراق، قرر منحهم تذاكر مجانية لحضور جميع مباريات كأس السوبر السعودي التي ستقام على استاد جابر الأحمد الدولي في ديسمبر المقبل.
يعقوب السعدي: لا تدغدغ على مشاعر الجمهور!
من جانبه، انتقد الإعلامي الرياضي الإماراتي يعقوب السعدي البيان الكويتي، مستغربًا مكافأة الجماهير بالسوبر السعودي، بينما أساس غضبها من الإخفاق الخليجي.
وقال السعدي عبر قناة "أبو ظبي الرياضية": "ليس هناك علاقة بين الحدثين. البيان للشارع الكويتي يجب أن يشمل سبب الإخفاق وسبب الهزائم. لا تدغدغ على مشاعر الجمهور بتذاكر مجانية للسوبر السعودي، هذا موضوع وذاك موضوع آخر. السوبر السعودي في ديسمبر ونحن في سبتمبر! أخبر الجمهور سبب الظهور بهذا الشكل في كأس الخليج".
تفاصيل السوبر السعودي في الكويت
وقع الاتحادان السعودي والكويتي في 14 من سبتمبر الجاري اتفاقية استضافة الأخير لكأس السوبر 2026-27، في ديسمبر المقبل.
ومن المقرر أن يشارك في البطولة كل من النصر، الأهلي، الخلود والقادسية، في الفترة من 14 إلى 23 من ديسمبر المقبل.
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