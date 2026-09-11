لا تظلم بيرجفاين يا تشافي: ثنائي الاتحاد يحرج "الفانتازي" .. والنصيري كسر الصورة النمطية أمام الفيصلي!

صدارة مؤقتة، بداية لم يتوقعها أشد المتفائلين من عشاق الاتحاد، الذي حقق انتصارًا على مضيفه الفيصلي بنتيجة (3-1)، في مدينة المجمعة الرياضية، ضمن حساب الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".

في غياب حسام عوار وأحمد الجليدان، تقدم ستيفن بيرجفاين لصالح الاتحاد في الدقيقة 28، فيما أضاف يوسف النصيري، نجم اللقاء، الهدفين الثاني والثالث، بالدقيقتين 43 و59، فيما جاء الرد متأخرًا عن طريق ثيو بونجوندا، في الدقيقة 87.

الاتحاد لا يزال يتساوى مع الخلود، باعتبارهما الفريقان الوحيدان اللذان لم يتلقيا أي هزيمة، وللمرة السادسة في تاريخه، يبقى العميد على مسيرته بلا خسارة مع الوصول للجولة السابعة، ليصعد إلى صدارة دوري روشن، برصيد 17 نقطة، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 3 نقاط، في المركز قبل الأخير.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة الفيصلي والاتحاد في دوري روشن السعودي..