الاتحاد فاز ضد الفيحاء ولكن: السخرية من كريستيانو رونالدو انقلبت على نجمه.. والمعاناة مستمرة في "المباريات الصغيرة"!

واصل عملاق جدة الاتحاد زحفه نحو "المقدمة"، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك بعد أن حقق فوزًا جديدًا، مساء اليوم الثلاثاء.

نعم.. الاتحاد فاز (2-1) ضد فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027

ثنائية الاتحاد جاءت عن طريق النيجيري جورج إيلينخينا والمغربي يوسف النصيري، في الدقيقتين 43 و68 تواليًا؛ بينما سجل الإسباني جاسون ريسيميرو هدف الفيحاء الوحيد، في الدقيقة 45+4.

وبهذه النتيجة.. وصل العميد الاتحادي إلى نقطته الرابعة عشر، في "المركز الثالث" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي مؤقتًا؛ وبفارق نقطتين عن عملاق الرياض الهلال، صاحب "الصدارة".

أما فريق الفيحاء الأول لكرة القدم؛ فتجمد عند النقطة الخامسة فقط، في "المركز الحادي عشر" بجدول ترتيب الدوري.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الاتحاد الصعب على الفيحاء..