محمود خالد

"لا يرى إلا الشباك": عثمان العثمان .. رغبة أولى في الاتحاد وحلم بكتابة التاريخ في دوري جوّي للنخبة!

موهبة فتحاوية على رادار العميد..

"لا يرى إلا الشباك"، هكذا تغنّى الاتحاد السعودي لكرة القدم، بأحد أكبر المواهب في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، وهو قائد "شباب" الفتح، عثمان العثمان، الذي يقدم مستويات جيدة في المسابقة التي تُنقل بشكل مجاني، عبر منصة "stc Tv" من خلال التسجيل بالبريد الإليكتروني أو رقم الهاتف.

وبالفعل.. أظهرت لنا هذه المسابقة الجديدة، الكثير من المواهب البارزة؛ والتي سيكون لها شأنًا كبيرًا للغاية، في سماء كرة القدم السعودية.

stc tv JawwyGetty/Goal

  • موهبة الفتح على رادار الاتحاد

    وأصبح عثمان العثمان، نجم الفتح في دوري جوي للنخبة، والذي يلعب في الفريق الأول، أحد الأهداف التي يطمح نادي الاتحاد، نحو استقطابها، في فترة الميركاتو الصيفي المُقبل، حيث يُعد اللاعب بمثابة "أولوية" لإدارة العميد، برفقة راكان كعبي، محور الفيحاء، وفارس عابدي، ظهير نيوم، وفق ما ذكرت صحيفة "الرياضية".

    ووفق سياسة الاتحاد، والتي كشف عنها فهد سندي، رئيس مجلس إدارة النادي، في وقت سابق، فإنها تهدف إلى ضم لاعبين يمثلون "مستقبل" العميد، والتقليل من أعمار النجوم الحاليين في الفريق، وهو الأمر الذي انعكس على صفقات النادي الجدّاوي، في الفترة الصيفية الماضية، التي اعتمدت على ضم مواهب تحت 21 عامًا، على غرار محمد برناوي، محمد هزازي، عدنان البشري، محمد العبسي، أحمد الجليدان، فضلًا عن الثلاثي الأجنبي "روجر فيرنانديز، محمدو دومبيا، كارلو سيميتش".

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

  • "لا يرى إلا الشباك"

    ويعد عثمان العثمان، صفقة مثالية لنادي الاتحاد، بالنظر إلى معدلاته التهديفية، أو قتاليته على الكرة داخل المنطقة، فضلًا عن مهاراته في تسجيل الأهداف من ركلات ثابتة، والتي دفعت الحساب الرسمي للاتحاد السعودي، للتغني بموهبته، ووصفه بأنه "لا يرى إلا الشباك".

    أضف إلى ذلك، أن العثمان، يملك خبرة كبيرة في اللعب مع الفريق الأول بنادي الفتح، في دوري المحترفين السعودي، منذ موسم 2021-2022، حيث بلغ رصيده "55" مباراة في الدوري، فضلًا عن ثلاث مباريات في كأس خادم الحرمين الشريفين، علمًا بأن العثمان قد دخل الفترة الحرة في عقده مع "النموذجي".

    هذه الخبرة مكنت العثمان، ليمثل المنتخب السعودي، في فئتي الشباب والأولمبي، ليصبح اللاعب موهبة تستحق لفت الأنظار، في ظل الاعتماد عليه، سواءً في دوري روشن، أو بالمشاركة في دوري جوّي للنخبة.

  • العثمان يطمح لكتابة التاريخ مع الفتح

    وبحسب نظام دوري جوي للنخبة تحت 21 عامًا، فإن أصحاب المراكز الأربعة الأولى يتأهلون مباشرة إلى الأدوار الإقصائية، ومرحلة ربع النهائي، بينما يتم تحديد الفرق الأربعة الأخرى عقب مرحلة الملحق، التي تجمع بين المراكز من الخامس إلى الثاني عشر.

    ومع تبقي جولة وحيدة على نظام الدوري، فإن الفتح ضمن مكانًا - على الأقل - في المرحلة المُقبلة، حيث يحتل المركز السابع، برصيد 31 نقطة من 17 مباراة.

    ويتواجد الهلال والقادسية والنصر في المراكز الثلاثة الأولى، مع تبقي جولة على النهاية، فيما يحل التعاون رابعًا، بفارق الأهداف عن الاتفاق "الخامس".

    أما عن الاتحاد، فإنه يتساوى في النقاط مع الفتح، رغم خوض "شباب" العميد 18 مباراة، ليحتل المركز الثامن، أحد المراكز المؤهلة إلى الملحق.

    وفي النسخة الأولى، فإن عثمان العثمان قد يرغب في ترك بصمة تاريخية مع الفتح، في دوري جوي للنخبة، إذا ما واصل المضي قدمًا في المراحل الإقصائية من المسابقة، والتي شهدت مفاجأة كبرى، بهبوط فريق الشباب رسميًا إلى دوري المناطق، بينما لا يزال الأهلي في دائرة الهروب من منطقة الخطر، التي يبعد عنها بفارق نقطة وحيدة.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

    ميركاتو الاتحاد

    وبخلاف تعاقدات الاتحاد في الفترة الصيفية، فإن الإدارة الرياضية أبقت على "سياسة" العميد في ضم الصفقات الشبابية، خلال الميركاتو الشتوي، حيث تم التعاقد مع جورج إيلينيكنا من موناكو الفرنسي، وضم ستيفان كيلر على سبيل الإعارة من آيل ليماسول القبرصي، مع قطع إعارة طلال حاجي وفرحة الشمراني من الرياض.

    وكسر الاتحاد القاعدة فقط، بضم المهاجم المغربي يوسف النصيري، من أجل دعم هجوم الفريق، خاصة بعد رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى الهلال، فضلًا عن مغادرة نجولو كانتي إلى فنربخشة بصورة نهائية.

    وبينما يواصل الاتحاد رحلته في دوري جوي للنخبة، فإن آمال الفريق الأول قد تبخرت في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، حيث يحل في المركز السادس، رغم أن الآمال لا تزال معقودة على موسم العميد، بالمنافسة في بطولتي كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا للنخبة.

