"لا يرى إلا الشباك": عثمان العثمان .. رغبة أولى في الاتحاد وحلم بكتابة التاريخ في دوري جوّي للنخبة!

وبحسب نظام دوري جوي للنخبة تحت 21 عامًا، فإن أصحاب المراكز الأربعة الأولى يتأهلون مباشرة إلى الأدوار الإقصائية، ومرحلة ربع النهائي، بينما يتم تحديد الفرق الأربعة الأخرى عقب مرحلة الملحق، التي تجمع بين المراكز من الخامس إلى الثاني عشر.

ومع تبقي جولة وحيدة على نظام الدوري، فإن الفتح ضمن مكانًا - على الأقل - في المرحلة المُقبلة، حيث يحتل المركز السابع، برصيد 31 نقطة من 17 مباراة.

ويتواجد الهلال والقادسية والنصر في المراكز الثلاثة الأولى، مع تبقي جولة على النهاية، فيما يحل التعاون رابعًا، بفارق الأهداف عن الاتفاق "الخامس".

أما عن الاتحاد، فإنه يتساوى في النقاط مع الفتح، رغم خوض "شباب" العميد 18 مباراة، ليحتل المركز الثامن، أحد المراكز المؤهلة إلى الملحق.

وفي النسخة الأولى، فإن عثمان العثمان قد يرغب في ترك بصمة تاريخية مع الفتح، في دوري جوي للنخبة، إذا ما واصل المضي قدمًا في المراحل الإقصائية من المسابقة، والتي شهدت مفاجأة كبرى، بهبوط فريق الشباب رسميًا إلى دوري المناطق، بينما لا يزال الأهلي في دائرة الهروب من منطقة الخطر، التي يبعد عنها بفارق نقطة وحيدة.