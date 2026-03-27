Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro League
فيديو | "تضحية كبيرة ولكن" .. الكشف عن حقيقة قدوم المنتشري ومحمد نور لإنقاذ الاتحاد "إداريًا"!

أوضاع صعبة للعميد خلال الموسم الجاري 2025/2026

أبدى الناقد السعودي عبدالله فلاته، رأيه في فكرة انضمام الثنائي محمد نور وحمد المنتشري للجهاز الإداري لدى نادي الاتحاد، باعتبارهما من النجوم السابقين للعميد، في خطوة لإنقاذ الفريق من أزمته الحالية.

الاتحاد يعيش فترة صعبة تحت قيادة مدرب سيرجيو كونسيساو، حيث ابتعد العميد مبكرًا عن المنافسة على دوري روشن السعودي، وخسر مؤخرًا أمام الأهلي والرياض بنتيجة 3/1 في المباراتين.

وأما في كأس خادم الحرمين الشريفين، فانعقدت الآمال على التعويض والخروج ببطولة محلية في هذا الموسم الصعب، ولكن الفريق خسر بركلات الترجيح أمام الخلود في نصف النهائي، لتتعالى الأصوات حول ضرورة إقالة كونسيساو وإجراء بعض التغييرات الإدارية.


    المفاوضات جارية

    فلاته قال عبر برنامج "أكشن مع وليد":"نعم هناك محادثات عن انضمام حمد المنتشري ومحمد نور إلى الجهاز الإداري للاتحاد، ولكن الموضوع يعتمد على الصلاحيات وطريقة العمل وبعض الأمور الأخرى".

    وأضاف:"القصة لا تزال محور النقاش، الآن الجماهير تنتظر منك كلمة وتريد أن تحاسبك عليها، لذلك يجب الحذر عند قول أي معلومة".

    • إعلان

  • تضحية كبيرة

    وأوضح فلاته خلال حديثه:"قدوم أي منهما في هذا الوقت تضحية كبيرة، مركب الاتحاد غارقة الآن، الفريق في آخر 6 مباريات فاز مرة واحدة فقط، أول قرار كان يجب أن يتم اتخاذه هو رحيل المدرب سيرجيو كونسيساو".

    وتابع:"مهما تعرضت الإدارة للهجوم لن ترحل، ولكن يجب تصحيح أوضاعها في الفترة القادمة، هناك العديد من الأخطاء الواضحة، وبالنسبة لي أشك في قدوم المنتشري ونور في ظل هذه الظروف".

  • بيان رسمي من الاتحاد عن ظروف النادي

    العميد خرج لتوضيح الأمور للجماهير ووسائل الإعلام بعد النتائج المتواضعة للفريق في الفترة الأخيرة، حيث قال:"يود نادي الاتحاد الإيضاح بأن مجلس الإدارة وفي إطار صلاحياته وحرصه على المراجع الدورية للأداء التشغيلي والرياضي والمالي، عقد سلسلة من الاجتماعات مع الإدارتين التنفيذية والرياضية لمناقشة أسباب الخروج غير المتوقع من مسابقة كأس الملك، وما صاحبه من تراجع في مستوى الأداء خلال المباريات الأخيرة.

    وبناءً على التقارير المرفوعة والتوصيات المقدمة من الرئيس التنفيذي والمدير الرياضي، وجه مجلس الإدارة بمضاعفة الجهود وتسخير كافة الإمكانات بما يسهم في توحيد العمل وتعزيز حضور الفريق في منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

    كما سيتم إجراء تقييم شامل في نهاية الموسم، تبنى عليه القرارات التي تصب في مصلحة النادي وتواكب تطلعات جماهيره.

    جماهيرنا الوفية، يظل دعمكم الركيزة الأساسية في هذه المرحلة المهمة، ونأمل تحري الدقة وعدم الالتفات إلى الأخبار المغلوطة التي من شأنها التأثير على استقرار الفريق في هذا التوقيت الحاسم من الموسم".

    وجاء بيان الاتحاد، عقب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، بأن النادي ينوي إنهاء التعاقد مع المدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس، بعد مناقشة ومراجعة جميع الأمور القانونية.

    ورد الإعلامي الرياضي الاتحادي، عدنان جستنيه، بأنها مجرد "اجتهادات صحفية"، ولم يتم اتخاذ أي قرار رسمي داخل النادي بشأن رحيل رامون بلانيس.

    ما ينتظر الاتحاد

    وخرج الاتحاد رسميًا من سباق المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، مع تبقي ثماني جولات، حيث يحتل حامل اللقب، المركز السادس، برصيد 42 نقطة، مبتعدًا بفارق 25 نقطة عن النصر "المتصدر"، فضلًا عن خروجه من نصف نهائي كأس الملك، ليبقى دوري أبطال آسيا للنخبة، هو الفرصة الأخيرة للعميد، هذا الموسم.

    وأعلن الاتحاد الآسيوي عن إقامة مباريات دور الـ16 من دوري أبطال النخبة، لمنطقة الغرب، بنظام المباراة الواحدة، في مدينة جدة، خلال يومي 13-14 إبريل 2026.

    ومع تحدد المتأهلين إلى ربع النهائي من أندية شرق آسيا، جاءت نتائج قرعة النخبة الآسيوية لفرق الغرب، على النحو التالي..

    * الهلال السعودي ضد السد القطري (الفائز سيواجه فيسيل كوبي الياباني).

    * الأهلي السعودي ضد الدحيل القطري (الفائز سيواجه جوهور دار التعظيم الماليزي).

    * الاتحاد السعودي ضد الوحدة الإماراتي (الفائز سيواجه ماتشيدا زيفيا الياباني).

    * تراكتور الإيراني ضد شباب الأهلي الإماراتي (الفائز سيواجه بوريرام يونايتد التايلاندي).

    وكشف الاتحاد القاري - أيضًا - عن روزنامة مباريات النخبة الآسيوية، من دور الثمانية وحتى المباراة النهائية، حيث تقام المباراة الأولى في ربع النهائي، في 16 إبريل، ثم تقام المباراتان الثانية والثالثة في 17 إبريل، والرابعة في 18 إبريل.

    وتقام مباراتا نصف النهائي خلال يومي 20-21 إبريل، فيما تُلعب المباراة النهائية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في 25 إبريل، حيث ينال الفائز مكافأة مالية قدرها 12 مليون دولار أمريكي.


