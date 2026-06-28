ما أشبه الليلة بالبارحة .. قبل أسابيع قليلة كنا نناقش ملف إقالة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد من المنتخب السعودي، واليوم نتحدث عن الأمر ذاته مع خليفته اليوناني جورجيوس دونيس، لكن يبدو وضع الأخير مختلفًا بعض الشيء.
"الاتحاد السعودي يتبع سياسة مخجلة" .. مفاجأة في ملف إقالة جورجيوس دونيس من تدريب الأخضر
ما القصة؟
في أبريل الماضي، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إقالة هيرفي رينارد بعد الاستياء الكبير من نتائج المنتخب الوطني الأول في فترة الإعداد لكأس العالم 2026 وما قبلها.
الاختيار بعد ذلك وقع على دونيس، نظرًا لضيق الوقت، بحكم معرفته باللاعب السعودي من خلال عمله من قبل مع عدة أندية في دوري روشن.
لكن الإحباط كان كبيرًا مع اليوناني، إذ ودع الأخضر السعودي كأس العالم 2026 من دور المجموعات بتعادلين أمام أوروجواي (1-1) والرأس الأخضر (0-0)، وهزيمة أمام إسبانيا (0-4).
والآن ها نحن نناقش ملف "المدير الفني الجديد للمنتخب السعودي لخلافة دونيس"!
"سياسة مخجلة من الاتحاد السعودي"
صحيح أن هذا هو الوضع في البرامج الرياضية السعودية والصحف، الواثقة تمامًا من إقالة دونيس خلال الأيام القليلة المقبلة، فقط في انتظار عودته من الولايات المتحدة الأمريكية في غضون 48 ساعة تقريبًا، لكن في الغرف المغلقة الوضع ليس كذلك بحسب عبدالهادي المستادي؛ مراسل برنامج "دورينا غير"..
المستادي أكد أن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل لا يفكر في إقالة دونيس، إنما يرغب في استمرار قيادته للأخضر في بطولتي كأس آسيا وكأس الخليج.
وأوضح المراسل أن القصة تدار بطريقة "بالونة الاختبار"، إذ تم تسريب خبر الإقالة المحتمل، لرصد رد فعل الإعلام والجماهير ليس أكثر، وإن كان الضغط كبيرًا بطريقة لا تحتمل حينها سيُصدر قرار رحيل دونيس، أما دون ذلك، فلن يتغير الوضع.
وقال المستادي: "الاتحاد السعودي يتبع سياسة مخجلة، يرمي المعلومة حتى يرى رد فعل، لكنه لن يقيل دونيس. اليوناني مستمر مع المنتخب السعودي في كأس آسيا، هذا يظهر جليًا في تصريحاته بالمؤتمرات الصحفية وحتى في الأحاديث الجانبية، إذ كان يعتبر كأس العالم تجربة لكأس آسيا".
ماذا فعل دونيس قبل كأس العالم 2026؟
بالحديث عن فترة دونيس القصيرة مع المنتخب السعودي بعيدًا عن كأس العالم، فالغضب الإعلامي الحالي منه كان يقتصر على الإشادات، إذ استهل مشواره في الوديات بالهزيمة أمام الإكوادور (1-2)، لكن بأداء مقتنع، ثم انتصر أمام بورتريكو (3-0)، فالتعادل أمام السنغال (0-0).
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وماذا بعد؟
بعثة المنتخب السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا في انتظار وصول طائرة خاصة للعودة للرياض، إذ متوقع أن تعود ما بين صباح الغد ومساءه.
أما أول تحدٍ جديد للصقور الخضر في الفترة المقبلة فهو كأس آسيا 2027، الذي يقام داخل المملكة السعودية، حيث يلتقون بفلسطين ثم عمان فالكويت أيام 7، 12 و17 من يناير المقبل، ضمن دور المجموعات.