الاتحاد أثبت ضد الدرعية: سيكون منافسًا شرسًا على لقب الدوري.. فقط احذر من "طيش نجومك" وابحث عن حل لهذا الأمر!

"من يستطيع إيقاف عملاق جدة الاتحاد؟!"؛ هل يحق لنا أن نطرح هذا السؤال، بعد ما شاهدناه من كتيبة المدير الفني الألماني ينز فيسينج مؤخرًا؟!.

ربما الأمر لا يزال مبكرًا، أو إجابتنا بـ"نعم" ستكون متسرعة؛ لكن الحقيقة أن الاتحاد تطور جدًا من حيث الأداء الفني والتكتيكي، في آخر مباراتين تحديدًا.

وفاز الاتحاد (2-0) ضد ضيفه نادي الدرعية، مساء اليوم الجمعة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ثنائية العميد الاتحادي في شباك الدرعية؛ جاءت بواسطة النيجيري جورج إلينخينا والهولندي جيورجينيو فاينالدوم، في الدقيقتين 30 و77.

وبهذه النتيجة؛ وصل الاتحاد إلى نقطته الثالثة والعشرين في "المركز الرابع" مؤقتًا، بينما تجمد الدرعية عند النقطة 15 في "الترتيب الثامن".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الاتحاد ضد الدرعية..