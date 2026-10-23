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أحمد فرهود

الاتحاد أثبت ضد الدرعية: سيكون منافسًا شرسًا على لقب الدوري.. فقط احذر من "طيش نجومك" وابحث عن حل لهذا الأمر!

فقرات ومقالات
الاتحاد
ينس فيسينج
جورج إلينيخينا
يوسف النصيري
الاتحاد ضد الدرعية
الدرعية
دوري روشن السعودي

الاتحاد في خط تصاعدي.. ولكن!

"من يستطيع إيقاف عملاق جدة الاتحاد؟!"؛ هل يحق لنا أن نطرح هذا السؤال، بعد ما شاهدناه من كتيبة المدير الفني الألماني ينز فيسينج مؤخرًا؟!.

ربما الأمر لا يزال مبكرًا، أو إجابتنا بـ"نعم" ستكون متسرعة؛ لكن الحقيقة أن الاتحاد تطور جدًا من حيث الأداء الفني والتكتيكي، في آخر مباراتين تحديدًا.

وفاز الاتحاد (2-0) ضد ضيفه نادي الدرعية، مساء اليوم الجمعة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ثنائية العميد الاتحادي في شباك الدرعية؛ جاءت بواسطة النيجيري جورج إلينخينا والهولندي جيورجينيو فاينالدوم، في الدقيقتين 30 و77.

وبهذه النتيجة؛ وصل الاتحاد إلى نقطته الثالثة والعشرين في "المركز الرابع" مؤقتًا، بينما تجمد الدرعية عند النقطة 15 في "الترتيب الثامن".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الاتحاد ضد الدرعية..

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  • imago-sport-1083348850.jpgSOPA Images

    الاتحاد.. شخصية، تكتيك دفاعي وتنوع هجومي!

    بعد المستوى المتميّز الذي شاهدنا عملاق جدة الاتحاد عليه، في مواجهة نادي الاتفاق الماضية؛ ها هو العميد يواصل إبداعاته أمام فريق الدرعية، في الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    الاتحاد بقيادة مديره الفني الألماني الشاب ينز فيسينج، أثبت أنه سيكون منافسًا قويًا للغاية في الجولات القادمة، بناءً على ما شاهدناه ضد الدرعية على الأقل؛ كالتالي:

    * أولًا: شخصية قوية فوق أرضية الملعب.

    * ثانيًا: أداء مثالي من ناحية التكتيك والصلابة الدفاعية.

    * ثالثًا: سيطرة كاملة على الكرة وتنوع في الحلول الهجومية.

    ويُمني جمهور الاتحاد نفسه، أن يواصل فريقهم بهذه الصلابة الدفاعية والتنوع الهجومي؛ لأنه وقتها سيكون للفريق كلمة كبيرة في مسابقة دوري روشن، للموسم الرياضي الحالي.

  • Al Ittihad vs Al Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    عيب خطير.. احذروا من تصرفات نجوم الاتحاد الطائشة!

    بعد إشادتنا الكبيرة بعملاق جدة الاتحاد، في السطور الماضية؛ لابد أن نركز على ظاهرتين مهمتين، بخصوص كتيبة المدير الفني الألماني الشاب ينز فيسينج.

    الظاهرة الأولى عزيزي القارئ؛ يُمكن تلخيصها في نقطتين لا ثالث لهما، وهما:

    * أولًا: التصرفات الطائشة من بعض اللاعبين.

    * ثانيًا: عدم الخبرة في التعامل مع بعض المواقف.

    البعض قد يتساءل؛ قائلًا: "ماذا تقصد تحديدًا من التصرفات الطائشة وعدم الخبرة؟!".

    إجابتنا ستكون؛ انظر عزيزي القارئ لما فعله المدافع سعد الموسى والمهاجم النيجيري جورج إلينخينا، ثنائي فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

    الموسى تحصل على "كارت أصفر" مبكر ضد نادي الدرعية، في الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ ورغم ذلك واصل تدخلاته العنيفة والغريبة، ضد لاعبي الخصم.

    أما إلينخينا، فقام بتدخل عنيف للغاية على حارس الدرعية، وهو كان يقف في "التسلل" أساسًا؛ حيث من حسن حظه أن الأمر انتهى عند "الإنذار" فقط، ولم يكن الأمر خطيرًا.

    أي أن تصرفات اللاعبين؛ كانت من الممكن أن تورط الاتحاد بـ"طرد أو أكثر"، وبالتالي تغيّر سيناريو مباراة الدرعية بالكامل.

  • Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أهداف الاتحاد.. التنوع مطلوب للمنافسة على لقب الدوري!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. فإن الظاهرة الثانية التي نقصدها بخصوص عملاق جدة الاتحاد؛ هي تركز أهداف الفريق الأول لكرة القدم في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027، في 3 لاعبين فقط تقريبًا.

    نعم عزيزي القارئ.. الاتحاد سجل 20 هدفًا في مسابقة دوري روشن السعودي؛ 18 منها كانت من 3 لاعبين فقط لا غير، هم:

    * المغربي يوسف النصيري: 7 أهداف.

    * النيجيري جورج إلينخينا: 6 أهداف.

    * الهولندي ستيفن بيرجفاين: 5 أهداف.

    بينما سجل الجزائري حسام عوار هدفًا واحدًا؛ قبل أن يهز الهولندي جيورجينيو فاينالدوم شباك نادي الدرعية، في الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    وحتى هدف فاينالدوم جاء بمبادرة رائعة من النصيري؛ الذي تنازل عن "الركلة الجزائية" التي تحصل عليها ضد الدرعية، إلى زميله الهولندي.

    والنصيري هو الذي ينفذ "ركلات الجزاء" الاتحادية، إذا كان على أرضية الملعب؛ ولكنه تنازل عنها هذه المرة لمصلحة فاينالدوم، الذي أصبح ثاني لاعب خارج الثلاثي الهجومي يسجل في الدوري.

    وكي لا نبالغ أيضًا؛ فإنه من الطبيعي أن تتركز أهداف أي فريق بين نجوم خط الهجوم؛ ولكننا نتحدث هنا عن نادٍ كبير بحجم الاتحاد، ينافس على اللقب.

    وبالتالي؛ فهو يحتاج أن تكون حلول التهديف متنوعة أكثر، خاصة من لاعبي الوسط، ولا تقتصر على النصيري وإلينخينا وبيرجفاين فقط.

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  • Al Ittihad vs Al Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الدرعية.. عفوًا، لا يزال أمامك الكثير جدًا لتكون من الكبار!

    الآن.. لنتطرق بحديثنا عن نادي الدرعية؛ الذي يشارك في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027، لأول مرة في تاريخه.

    الدرعية عزيزي القارئ، كانت عليه توقعات كثيرة جدًا، قبل مشاركته الأولى في الدوري؛ وهو بالفعل يقدم مستويات جيدة بصفةٍ عامة، ولكنه أمامه مشوار طويل ليكون بين الكبار.

    "كيف؟"؛ شاهدوا نتائج وأداء فريق الدرعية الأول لكرة القدم ضد كبار دوري روشن السعودي، حيث سقط بالقاضية.

    بمعنى.. الدرعية من الممكن أن يتألق في باقي المباريات؛ ولكنه يأتي ضد الكبار ويسقط بشكل واضح، كالتالي:

    * الجولة الأولى: الدرعية (0-1) الأهلي.

    * الجولة الخامسة: الدرعية (0-2) القادسية.

    * الجولة الثامنة: النصر (3-0) الدرعية.

    * الجولة الحادية عشرة: الاتحاد (2-0) الدرعية.

    ولذا؛ يجب أن يعمل مسؤولو الدرعية بشكل أكبر في الفترة القادمة، إذا أرادوا أن يكون ناديهم بين الكبار كما قالوا.

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