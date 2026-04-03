محمود خالد

النصيري وجد البوصلة مع الاتحاد: رسالة محلية تعلن انهيار "الحرس القديم" .. ولولا غياب السومة لاستمرت أزمة الكأس!

الاتحاد يتجاوز عقبة الحزم..

"الاتحاد يفوز في الدوري"، جملة اشتقنا إلى سماعها، خاصة وأن الحزم لم يكن ذلك اللقمة السائغة التي كان يسهل معها القول، إن العميد دخل المباراة وفي جعبته ثلاث نقاط "مضمونة".

وحقق الاتحاد فوزًا على ضيفه الحزم، بنتيجة (1-0)، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن حساب الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

ووقع "البديل" عبد الرحمن العبود، على هدف الاتحاد في الدقيقة 72، ليحتفل على طريقة فهد المولد، ويقود العميد، لأول انتصار بعد هزيمتين متتاليتين في دوري روشن، ويرفع رصيده إلى 45 نقطة، في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الحزم عند 31 نقطة، في المركز الحادي عشر.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة الاتحاد والحزم، في دوري روشن السعودي..

    يوسف النصيري: لم يسجل ولكنه وجد البوصلة

    ربما كان التساؤل الأبرز حول وضع المهاجم المغربي يوسف النصيري، ومدى تأثره بغياب محمدو دومبيا، متوسط ميدان الاتحاد، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خاصة وأن دومبيا كان متخصصًا في إرسال الكرات الطويلة إلى النصيري في العمق.

    والحق يُقال، رغم أن يوسف النصيري لم يسجل أمام الحزم، إلا أن ذلك لا يمنع أنه قدم مباراة جيدة للغاية، فبينما كانت تعليمات كونسيساو واضحة داخل الميدان: "أكثروا من الكرات الطويلة والعرضية"، تمكن النصيري من إيجاد البوصلة، بفضل ثلاث نقاط..

    * النجاح في استقبال الكرات.

    * المساهمة في إرسال الكرات العرضية "المتقنة"، حيث لم يكتفِ بدور المستقبل فقط.

    * التراجع كثيرًا للخلف، والمساهمة في الأدوار الدفاعية، وكذلك التواجد على الأطراف.

    وجود النصيري في الاتحاد، يُعد بمثابة درس له كي يصبح "المهاجم الشامل"، الذي يتحرك في كل مكان في النصف الهجومي، ويترك المساحات لزملائه، ثم ينطلق ويتلاعب بالدفاعات، ويجرّب التسديد من داخل وخارج المنطقة، إلا أن النقطة التي يفتقر إليها لا تزال هي "كثرة الأهداف"، التي قد تجعله اللاعب رقم "1" في الاتحاد، بل وقد يصبح مطلبًا للمغرب في كأس العالم 2026.

    • إعلان
    وداعًا للحرس القديم: الأزمة ليست ديابي وحده!

    تحدثت في مقال بعنوان "خيانة ثقة أم السفينة الغارقة؟ .. موسى ديابي يكمل مسلسل التيه ورسالة إنذار لكونسيساو بتطبيق فرمان إنزاجي!" عن التيه الذي بدا عليه الجناح الفرنسي، والذي أفسد عدة هجمات، وانتهى به المطاف ببطاقة حمراء مباشرة.

    واكتمل المشهد "المُحرج"، بأن بديله في الشوط الثاني، عبد الرحمن العبود، هو من وضع الكرة في شباك الحزم، وكأنه رسالة غير مباشرة للمدير الفني سيرجيو كونسيساو، بأنه ربما بات عليه الاستعانة بالعبود كأساسي في المرحلة المُقبلة، وإجبار ديابي على التواجد في مقاعد البدلاء.

    ولكن، ما يمكن قوله، إن مباريات الاتحاد تشهد من آن لآخر، تساقط عناصر "الحرس القديم"، الذي كان قبل موسم واحد فقط، مفتاح الفوز بثنائية دوري روشن وكأس الملك، فها هو الجناح ستيفن بيرجفاين، الذي كان عنصرًا فعالًا مع كتيبة لوران بلان، يعاني أيضًا من "التيه" والحصار الدفاعي، سواءً بتواجده في الطرف الأيسر أو العمق.

    ربما كانت لقطة النجاة، في حسام عوار، الذي نزل بديلًا في الدقيقة 64، فصنع تمريرة حاسمة بعدها بثماني دقائق فقط.

    مفاجأة كونسيساو: سيميتش ولقطة محرز

    إذا ما دخل الاتحاد المباراة وسط العديد من الإصابات والغيابات الفنية، فإن مفاجأة كونسيساو "الكبرى" في مباراة الحزم، كانت في المدافع جان كارلو سيميتش.

    سيميتش الذي عانى من الغياب طويلًا، ولاقى سهام الانتقادات كثيرًا بسبب أخطائه الدفاعية، تحول بنسبة 180 درجة؛ فصرنا نشاهد عنصرًا دفاعيًا فعالًا ساهم في غلق الخطوط الخلفية أمام تحوّلات الحزم، بل وساهم في بناء الفرص من الخلف وصنع الهجمة.

    وتمكن سيميتش من استعادة الكرة "3" مرات وقطع تسديدة، واستخلاص الكرة "4" مرات، كما برع في المواجهات الثنائية، بعدما كسب 8 التحامات - هوائية وأرضية - من أصل عشرة.

    وهناك أيضًا مهند الشنقيطي، ظهير الاتحاد، الذي قدم لقطة كانت أشبه برياض محرز، نجم الأهلي، في التألق الكبير في استلام الكرة، كما شاهدنا في الدقيقة 18، بعد استلام كرة فيصل الغامدي.

    أزمة الكأس مستمرة: أين أنت يا السومة؟

    هناك أكثر من لاعب يستحق أن نسلط عليه الضوء من الحزم في مواجهة الاتحاد؛ نواف الحبشي وسعود الراشد وأحمد النخلي.

    الاتحاد فاز بالمبارة، ولكن ذلك لا يمنع من أن العميد عانى كثيرًا من التراجع البدني، خاصة في الشوط الثاني، تلك الأزمة التي تضرب كتيبة كونسيساو كثيرًا، وكانت سببًا في ريمونتادا "الخلود"، في ليلة إقصاء العميد من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بركلات الترجيح.

    ويمكن القول إن المدرب جلال قادري، الذي فشل في الفوز على الاتحاد للمباراة الـ12، قدم نسخة رائعة من الحزم، كانت قادرة على التعادل، بل وقلب الطاولة أيضًا على العميد، لولا تألق الحارس رايكوفيتش، خاصة وأن الفريق عانى من الإصابات أيضًا، سواءً في الحارس إبراهيم زايد، أو القائد عبد الرحمن الدخيل.

    ورغم كثرة تسديدات الحزم على رايكوفيتش، ومنها هدف سجله موكوينا، وتم إلغاؤه بداعي التسلل، إلا أن ممثل الرس، ربما كان يفتقد لمهاجم بحجم عمر السومة، الذي غاب عن اللقاء، من أجل تسجيل "اللمسة الأخيرة"، خاصة وأن الحزم وصل كثيرًا إلى منطقة جزاء الاتحاد.

  • كلمة أخيرة..

    رغم أن هناك نقاطًا قد تؤخذ على الاتحاد، ولكن الجوانب الإيجابية لم تكمن في الانتصار فقط، بل أيضًا في تألق العناصر المحلية، ونزول حسام عوار الذي يثبت أحقيته كعنصر قيادي للهجوم الاتحاد، وكذلك تألق رايكوفيتش، الذي لاقى الكثير من الانتقادات بسبب أخطائه الكارثية مسبقًا.

    الاتحاد فاز رغم النقص العددي، وكرات لاعبي العميد وصلت إلى يوسف النصيري، فبات مؤشرًا إيجابيًا للفريق الذي بات أمله الوحيد لإنقاذ الموسم، في المنافسة على دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يستعد لملاقاة الوحدة الإماراتي في ثمن النهائي.

