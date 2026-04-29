لا تسخر من الاتحاد إلا بعد صافرة النهاية: كتيبة العميد تحرج مذيع التعاون الداخلي.. و"المقعد الآسيوي" في يدك الآن يا سيرجيو كونسيساو

3 نقاط في غاية الأهمية لنادي الاتحاد..

في وقتٍ تتوجه فيه الأنظار نحو منصة التتويج، يشتعل صراع من نوعٍ آخر في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ وهو التأهُل إلى بطولة النخبة الآسيوية، الموسم القادم.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر خلال الأيام القليلة الماضية، زيادة "مقاعد السعودية" في بطولة النخبة 2026-2027، إلى خمسة أندية بدلًا من ثلاثة.

وبناء على هذا القرار.. سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة دوري روشن السعودي 2025-2026، إلى بطولة النخبة الآسيوية الموسم القادم بـ"شكل مباشر"؛ بينما يخوض الرابع والخامس، الملحق.

هذا الأمر أعاد آمال الكثير من الأندية؛ على رأسهم عملاق جدة الاتحاد بقيادة مديره الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو، بالإضافة إلى فريق التعاون الأول لكرة القدم.

وحل الاتحاد ضيفًا على التعاون أساسًا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي؛ حيث شهدت المباراة الكثير من الإثارة الكروية، وهو ما سنستعرضه في السطور القادمة..

    الاتحاد يفوز على التعاون بعد "سخرية" المذيع الداخلي!

    عملاق جدة الاتحاد حقق فوزًا غاليًا على نادي التعاون، مساء اليوم الأربعاء؛ وذلك بهدفين دون رد، سجلهما كل من الجزائري حسام عوار والمغربي يوسف النصيري.

    عوار سجل الهدف الأول للعميد الاتحادي، في الدقيقة 19 من عمر المباراة ضد التعاون؛ بينما تكفل النصيري بإحراز الثاني، في الدقيقة 52.

    والفوز الاتحادي على التعاون؛ جاء بعد "سخرية" المذيع الداخلي لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، أثناء عمليات الإحماء.

    المذيع الداخلي سخر من الاتحاد؛ عندما قال: "سنستضيف ضيفنا الذي اِعتدنا العبور فوقه نحو المجد.. فأهلًا بكم في ليلة العبور التعاونية".

    وأضاف: "اِستعدوا.. ففي هذا العرين، تسقط الأوهام وتُكتب الحقيقة بألوان التعاون".


    سر "سخرية" المذيع الداخلي من نادي الاتحاد

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر، سنتحدث الآن عن سر "سخرية" المذيع الداخلي لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، من عملاق جدة الاتحاد؛ وذلك قبل مواجهة نادي التعاون، في الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وكما ذكرنا.. قرار زيادة "المقاعد السعودية" في بطولة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027؛ أشعل الصراع بين الاتحاد والتعاون، في الجولات الأخيرة من المسابقة المحلية.

    الناديان يتنافسان على مقعد مؤهل إلى النخبة الآسيوية؛ وهو ما جعل المذيع الداخلي "يسخر" من الاتحاد، بناء على وقائع سابقة.

    هذه الوقائع التي تسببت في "سخرية" المذيع الداخلي من العميد، وتحديدًا بقوله إن التعاون يحقق المجد بالعبور فوق الاتحاد؛ هي:

    * دوري أبطال آسيا 2017:

    تأهل التعاون إلى المسابقة القارية، على حساب العملاق الاتحادي؛ رغم احتلال العميد "المركز الثالث"، وسكري القصيم "الترتيب الرابع".

    إلا أن الاتحاد فشل وقتها في استخراج "الرخصة الآسيوية"؛ ليتم منح البطاقة الثالثة إلى التعاون، بشكلٍ رسمي.

    * دوري أبطال آسيا 2020:

    تأهل التعاون إلى المسابقة القارية؛ وذلك بفضل فوزه المُباشر على نادي الاتحاد، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    وقتها.. كان يتأهل "أول وثاني" الدوري السعودي للمحترفين مباشرة إلى دوري أبطال آسيا؛ بينما يخوض بطل الكأس "الملحق"، وهو ما انتزعه التعاون من الاتحاد.

    * دوري أبطال آسيا 2022:

    تكرر نفس سيناريو 2017؛ حيث شارك التعاون بدلًا من الاتحاد، بسبب متطلبات "الرخصة الآسيوية".

    وفشل الاتحاد "ثالث الدوري"، في استخراج الرخصة؛ ليتم منح بطاقة المشاركة في البطولة القارية، إلى التعاون "الرابع".

    الاتحاد قريب من انتزاع "المقعد الآسيوي" من التعاون

    الآن.. لنتحدث عن موقف عملاق جدة الاتحاد ونادي التعاون، من التأهُل إلى النخبة الآسيوية؛ وذلك بعد مواجهتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    * الاتحاد: رفع رصيده بعد الفوز على التعاون (2-0)، إلى النقطة 48؛ محتلًا "المركز السادس" في جدول ترتيب دوري روشن.

    * التعاون: تجمد رصيده بعد الخسارة من الاتحاد (0-2) عند النقطة 49؛ محتلًا "المركز الخامس" في جدول ترتيب دوري روشن.

    أي أن الاتحاد "السادس"، قلل الفارق بينه وآخر مقعد مؤهل إلى دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027، إلى نقطة وحيدة فقط.

    نعم.. بدلًا من فوز التعاون "الخامس" على الاتحاد، وتوسيع الفارق إلى 7 نقاط، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهُل إلى النخبة؛ ها هو يخسر على أرضه ووسط جماهيره، مساء اليوم الأربعاء.

    ليس هذا فقط.. الاتحاد لعب لقاءً أقل من التعاون، أي أنه إذا فاز فيه؛ سينتزع "المركز الخامس" بشكلٍ رسمي، والذي يؤهل صاحبه إلى "ملحق" النخبة.

    المباريات المتبقية للاتحاد والتعاون في دوري روشن

    أخيرًا.. سنتطرق سريعًا إلى المباريات المتبقية لكل من عملاق جدة الاتحاد ونادي التعاون، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ لحسم صراع "المركز الخامس"، المؤهل إلى النخبة الآسيوية.

    * التعاون "الخامس":

    - الجولة 31: الشباب "خارج ميدان التعاون".

    - الجولة 32: الأهلي "على أرض التعاون".

    - الجولة 33: الرياض "على أرض التعاون".

    - الجولة 34: الحزم "خارج ميدان التعاون".

    * الاتحاد "السادس":

    - الجولة 31: الخلود "على أرض الاتحاد".

    - الجولة 32: ضمك "على أرض الاتحاد".

    - الجولة 33: الاتفاق "خارج ميدان الاتحاد".

    - الجولة 34: القادسية "على أرض الاتحاد".

    كما سيواجه العميد الاتحادي نظيره نادي الشباب، على أرض الأخير، في المباراة المؤجلة من الجولة 28.

    وقد يبدو الجدول متوازن من حيث القوة، في المباريات المتبقية للاتحاد والتعاون؛ وهو ما يجعلنا لا نستطيع الحكم بشكلٍ كبير، عن هوية الفريق الذي سيخطف "المركز الخامس" في النهاية.

    لكن التأهُل الآسيوي أصبح في يد الاتحاد الآن، بقيادة المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ حيث يكفيه الفوز في الجولات الأربع الأخيرة مع المباراة المؤجلة، بغض النظر عن نتائج التعاون.

