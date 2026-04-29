لا تسخر من الاتحاد إلا بعد صافرة النهاية: كتيبة العميد تحرج مذيع التعاون الداخلي.. و"المقعد الآسيوي" في يدك الآن يا سيرجيو كونسيساو

في وقتٍ تتوجه فيه الأنظار نحو منصة التتويج، يشتعل صراع من نوعٍ آخر في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ وهو التأهُل إلى بطولة النخبة الآسيوية، الموسم القادم.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر خلال الأيام القليلة الماضية، زيادة "مقاعد السعودية" في بطولة النخبة 2026-2027، إلى خمسة أندية بدلًا من ثلاثة.

وبناء على هذا القرار.. سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة دوري روشن السعودي 2025-2026، إلى بطولة النخبة الآسيوية الموسم القادم بـ"شكل مباشر"؛ بينما يخوض الرابع والخامس، الملحق.

هذا الأمر أعاد آمال الكثير من الأندية؛ على رأسهم عملاق جدة الاتحاد بقيادة مديره الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو، بالإضافة إلى فريق التعاون الأول لكرة القدم.

وحل الاتحاد ضيفًا على التعاون أساسًا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي؛ حيث شهدت المباراة الكثير من الإثارة الكروية، وهو ما سنستعرضه في السطور القادمة..